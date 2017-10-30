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Стадион:
Динамо Бухарест
0:4
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
0:1
7' Гол
Кицу Аурелиан
17' Желтая карточка
Bradley de Nooijer
0:2
22' Гол
Цукудян Георге
0:3
52' Гол
Эрик III
69' Желтая карточка
Филип Стелиано
72' Желтая карточка
Саломау Диогу
76' Желтая карточка
Антон Пол
0:4
80' Гол
Вынэ Йонуц
83' Желтая карточка
Немец Адам
90' Желтая карточка
Ника Константин
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Ника Константин получает желтую карточку.
Желтая карточка
83'
Немец Адам получает желтую карточку.
81'
Вииторул Констанца производит замену. Ганя Кристиан уходит, и Alexandru Matan заменяет его
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вынэ Йонуц.
Желтая карточка
76'
Антон Пол получает желтую карточку.

75'
Вииторул Констанца производит замену. Лопес Дани уходит, и Razvan Horj заменяет его
75'
Вииторул Констанца производит замену. Эрик III уходит, и Вынэ Йонуц заменяет его
Желтая карточка
72'
Саломау Диогу получает желтую карточку.
Желтая карточка
69'
Филип Стелиано получает желтую карточку.
58'
Динамо Бухарест производит замену. Нашименту Филипе уходит, и Ionut Serban заменяет его
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрик III.
46'
Динамо Бухарест производит замену. Ханка Серджу уходит, и Бокила Лотетека заменяет его
46'
Динамо Бухарест производит замену. Alin Dudea уходит, и Бокила Лотетека заменяет его
46'
Динамо Бухарест производит замену. Alin Dudea уходит, и Ника Константин заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Динамо Бухарест производит замену. Ханка Серджу уходит, и Ника Константин заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цукудян Георге.
Желтая карточка
17'
Bradley de Nooijer получает желтую карточку.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кицу Аурелиан.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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