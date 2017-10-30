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Стадион: Центральный стадион Динамо
0:4
Конец матча
0:1
7' ГолКицу Аурелиан
17' Желтая карточкаBradley de Nooijer
0:2
22' ГолЦукудян Георге
0:3
52' ГолЭрик III
69' Желтая карточкаФилип Стелиано
72' Желтая карточкаСаломау Диогу
76' Желтая карточкаАнтон Пол
0:4
80' ГолВынэ Йонуц
83' Желтая карточкаНемец Адам
90' Желтая карточкаНика Константин
|
7'
0:1
22'
0:2
52'
0:3
69'
72'
75'
76'
80'
0:4
83'
90'
Состав команд
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 1 Пенедо Хайме Вратарь
- 7 Филип Стелиано Защитник
- 29 Ромера Хосе Защитник
- 5 Неделчару Ионуц Защитник
- 4 Ханка Серджу Защитник
- 15 Антон Пол Полузащитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 24 Нашименту Филипе Полузащитник
- 19 Костаке Йонуц Нападающий
- 17 Немец Адам Нападающий
- 22 Alin Dudea
- Запасные игроки
- 11 Бранеску Лорентиу Вратарь
- 2 Ника Константин Полузащитник
- 10 Бокила Лотетека Нападающий
- 9 Ривалдиньо Нападающий
- 23 Ionut Serban I
- 16 Maximiliano Oliva
- 33 Laurentiu Corbu
- Главный тренер: Vasile Miriuta
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Рымничану Виктор Вратарь
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 22 Ганя Кристиан Защитник
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 10 Эрик III Полузащитник
- 18 Лопес Дани Полузащитник
- 5 Младен Себастьян Полузащитник
- 23 Кикэлдэу Александру Нападающий
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 25 Кицу Аурелиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Тордой Арпад Вратарь
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 26 Alexandru Matan
- 2 Virgil Ghita
- 4 Razvan Horj
- 99 Cristian Baluta
- Главный тренер: Георге Хаджи
Предыдущие игры
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 23.10.2017 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.10.2017 Динамо Бухарест 3:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра ПЛ
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 24.09.2017 Стяуа 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.09.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 11.09.2017 Динамо Бухарест 1:2 Поли Тимишоара ПЛ
- 26.08.2017 Волунтари 1:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 21.08.2017 Динамо Бухарест 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 13.08.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 10.08.2017 ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 07.08.2017 Динамо Бухарест 3:1 Газ Метан M ПЛ
- 03.08.2017 Атлетик Б 3:0 Динамо Бухарест ЛЕ
- 30.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 27.07.2017 Динамо Бухарест 1:1 Атлетик Б ЛЕ
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани ПЛ
- 15.07.2017 Ювентус Бухарест 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Анжи ТМК
- 20.05.2017 Динамо Бухарест 2:0 Поли Тимишоара КЛ
- 13.05.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Л1ГА
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 14.10.2017 Газ Метан M 0:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 25.09.2017 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 21.09.2017 Вииторул Констанца 3:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 18.09.2017 Астра 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 09.09.2017 Вииторул Констанца 1:0 Стяуа ПЛ
- 27.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 24.08.2017 Ред Булл Зальцбург 4:0 Вииторул Констанца ЛЕ
- 20.08.2017 Вииторул Констанца 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 17.08.2017 Вииторул Констанца 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 11.08.2017 Поли Тимишоара 0:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 08.08.2017 Вииторул Констанца 0:0 Волунтари ПЛ
- 05.08.2017 Сепси Оск 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 02.08.2017 АПОЭЛ 4:0 Вииторул Констанца ЛЧ
- 30.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 26.07.2017 Вииторул Констанца 1:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 22.07.2017 ЧФР Клуж 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.07.2017 Вииторул Констанца 3:0 Газ Метан M ПЛ
- 12.07.2017 Марсель 4:2 Вииторул Констанца ТМК
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Вииторул Констанца: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
- 30.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 16.04.2017 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 13.03.2017 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Лига 1. Группа А
- 04.02.2017 Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 20.09.2016 Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 06.05.2016 Динамо Бухарест 3:3 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 04.04.2016 Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Лига 1. Группа А
- 02.11.2015 Динамо Бухарест 1:5 Вииторул Констанца Первая лига
- 25.07.2015 Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 08.05.2015 Вииторул Констанца 0:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 07.11.2014 Динамо Бухарест 2:3 Вииторул Констанца Первая лига
- 23.02.2014 Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 05.08.2013 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Первая лига
- 24.05.2013 Динамо Бухарест 2:3 Вииторул Констанца Первая лига
- 17.11.2012 Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|16
|10
|5
|1
|34 - 10
|35
|2.
|ЧФР Клуж
|16
|10
|4
|2
|25 - 10
|34
|3.
|Университатя Крайова
|16
|9
|5
|2
|26 - 17
|32
|4.
|Ботошани
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|5.
|Вииторул Констанца
|16
|8
|2
|6
|21 - 13
|26
|6.
|Астра
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|7.
|Динамо Бухарест
|16
|6
|3
|7
|21 - 19
|21
|8.
|Поли Тимишоара
|16
|6
|3
|7
|14 - 25
|21
|9.
|КСМ Студенцеск
|16
|5
|6
|5
|20 - 23
|21
|10.
|Волунтари
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|11.
|Конкордия Кьяжна
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|12.
|Сепси Оск
|16
|3
|2
|11
|11 - 28
|11
|13.
|Газ Метан M
|16
|2
|4
|10
|7 - 26
|10
|14.
|Ювентус Бухарест
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Ника Константин получает желтую карточку.
83'
Немец Адам получает желтую карточку.
81'
Вииторул Констанца производит замену. Ганя Кристиан уходит, и Alexandru Matan заменяет его
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вынэ Йонуц.
76'
Антон Пол получает желтую карточку.
75'
Вииторул Констанца производит замену. Лопес Дани уходит, и Razvan Horj заменяет его
75'
Вииторул Констанца производит замену. Эрик III уходит, и Вынэ Йонуц заменяет его
72'
Саломау Диогу получает желтую карточку.
69'
Филип Стелиано получает желтую карточку.
58'
Динамо Бухарест производит замену. Нашименту Филипе уходит, и Ionut Serban заменяет его
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрик III.
46'
Динамо Бухарест производит замену. Ханка Серджу уходит, и Бокила Лотетека заменяет его
46'
Динамо Бухарест производит замену. Alin Dudea уходит, и Бокила Лотетека заменяет его
46'
Динамо Бухарест производит замену. Alin Dudea уходит, и Ника Константин заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Динамо Бухарест производит замену. Ханка Серджу уходит, и Ника Константин заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цукудян Георге.
17'
Bradley de Nooijer получает желтую карточку.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кицу Аурелиан.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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