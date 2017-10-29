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Стадион: Мунисипаль Дробета-Турну Северин
2:5
Второй тайм: 83'
0:1
1' ГолНьоэр Харлем-Эдди
17' Желтая карточкаЛарие Йонуц
27' Желтая карточкаКелич Ренато
0:2
33' ГолТейшейра Андраде
0:3
62' ГолТэнасе Флорин
1:3
66' Гол в свои воротаЛарие Йонуц
1:4
69' ГолБудеску Константин
2:4
72' ГолКелич Ренато
73' Желтая карточкаТэнасе Флорин
|
1'
0:1
17'
27'
33'
0:2
62'
0:3
66'
1:3
69'
1:4
72'
2:4
73'
Состав команд
Университатя Крайова
- Основной состав
- 1 Каланча Николай Вратарь
- 6 Келич Ренато Защитник
- 20 Даткович Нико Защитник
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 27 Мартич Иван Защитник
- 10 Балута Александр Полузащитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 5 Скречу Владимир Полузащитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 7 Густаво Важенин Нападающий
- 28 Митрицэ Александру Нападающий
- Запасные игроки
- 51 Митрович Миодраг Вратарь
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 44 Спахия Хрвое Защитник
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 70 Роман Михай V Нападающий
- 36 Andrei Burlacu
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Стяуа
- Основной состав
- 1 Ница Флорин Вратарь
- 44 Эначе Габриэль Защитник
- 15 Момчилович Марко Защитник
- 3 Ларие Йонуц Защитник
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 11 Будеску Константин Полузащитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 6 Неделку Драгош Полузащитник
- 23 Попеску Овидиу Полузащитник
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- 10 Тэнасе Флорин Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Стэнчою Эдуард Вратарь
- 12 Жуниор Мораис Защитник
- 17 Коман Флоринел Полузащитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 5 Пинтилий Михай Полузащитник
- 8 Филип Лучан Полузащитник
- 7 Алибек Денис Нападающий
- Главный тренер: Дикэ Николае
Предыдущие игры
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 29.09.2017 Поли Тимишоара 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 22.09.2017 Университатя Крайова 1:1 Волунтари ПЛ
- 19.09.2017 Сепси Оск 2:3 Университатя Крайова ПЛ
- 16.09.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 25.08.2017 Университатя Крайова 2:0 Газ Метан M ПЛ
- 20.08.2017 Вииторул Констанца 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 13.08.2017 Университатя Крайова 1:0 Ботошани ПЛ
- 09.08.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Университатя Крайова ПЛ
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2017 Милан 2:0 Университатя Крайова ЛЕ
- 30.07.2017 Стяуа 1:1 Университатя Крайова ПЛ
- 27.07.2017 Университатя Крайова 0:1 Милан ЛЕ
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 01.07.2017 Университатя Крайова 1:2 Уфа ТМК
- 18.05.2017 Волунтари 0:0 Университатя Крайова К
- 13.05.2017 Стяуа 3:0 Университатя Крайова Л1ГА
Стяуа (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 22.10.2017 Стяуа 7:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 19.10.2017 Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Стяуа ЛЕ
- 13.10.2017 Волунтари 0:0 Стяуа ПЛ
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа ПЛ
- 28.09.2017 Лугано 1:2 Стяуа ЛЕ
- 24.09.2017 Стяуа 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 17.09.2017 Стяуа 4:0 Газ Метан M ПЛ
- 14.09.2017 Стяуа 3:0 Виктория Пльзень ЛЕ
- 09.09.2017 Вииторул Констанца 1:0 Стяуа ПЛ
- 27.08.2017 Стяуа 2:0 Ботошани ПЛ
- 23.08.2017 Стяуа 1:5 Спортинг Л ЛЧ
- 19.08.2017 Ювентус Бухарест 1:2 Стяуа ПЛ
- 15.08.2017 Спортинг Л 0:0 Стяуа ЛЧ
- 12.08.2017 Стяуа 1:1 Астра ПЛ
- 09.08.2017 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 06.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Стяуа ПЛ
- 02.08.2017 Виктория Пльзень 1:4 Стяуа ЛЧ
- 30.07.2017 Стяуа 1:1 Университатя Крайова ПЛ
- 25.07.2017 Стяуа 2:2 Виктория Пльзень ЛЧ
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 15
Стяуа: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 0
- 30.07.2017 Стяуа 1:1 Университатя Крайова Первая лига
- 13.05.2017 Стяуа 3:0 Университатя Крайова Лига 1. Группа А
- 09.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Лига 1. Группа А
- 18.02.2017 Университатя Крайова 1:2 Стяуа Первая лига
- 02.10.2016 Стяуа 2:1 Университатя Крайова Первая лига
- 06.12.2015 Стяуа 2:0 Университатя Крайова Первая лига
- 23.08.2015 Университатя Крайова 1:2 Стяуа Первая лига
- 01.03.2015 Университатя Крайова 0:0 Стяуа Первая лига
- 04.12.2014 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Кубок
- 02.08.2014 Стяуа 3:1 Университатя Крайова Первая лига
- 27.02.2011 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Дивизион А
- 31.07.2010 Стяуа 2:1 Университатя Крайова Дивизион А
- 16.05.2010 Стяуа 2:0 Университатя Крайова Дивизион А
- 07.12.2009 Университатя Крайова 1:2 Стяуа Дивизион А
- 29.05.2009 Стяуа 2:1 Университатя Крайова Дивизион А
- 21.11.2008 Университатя Крайова 0:0 Стяуа Дивизион А
- 26.04.2008 Университатя Крайова 1:2 Стяуа Дивизион А
- 10.11.2007 Стяуа 1:0 Университатя Крайова Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|4:2
|16
|10
|5
|1
|33 - 10
|35
|2.
|ЧФР Клуж
|16
|10
|4
|2
|25 - 10
|34
|3.
|Университатя Крайова
|2:4
|16
|9
|5
|2
|26 - 16
|32
|4.
|Ботошани
|15
|7
|4
|4
|20 - 14
|25
|5.
|Астра
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|6.
|Вииторул Констанца
|15
|7
|2
|6
|17 - 13
|23
|7.
|Динамо Бухарест
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|8.
|Поли Тимишоара
|16
|6
|3
|7
|14 - 25
|21
|9.
|КСМ Студенцеск
|16
|5
|6
|5
|20 - 23
|21
|10.
|Волунтари
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|11.
|Конкордия Кьяжна
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|12.
|Сепси Оск
|15
|3
|2
|10
|11 - 26
|11
|13.
|Газ Метан M
|16
|2
|4
|10
|7 - 26
|10
|14.
|Ювентус Бухарест
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
Второй тайм
76'
Стяуа производит замену. Бэлаша Михай уходит, и Пинтилий Михай заменяет его
73'
Стяуа производит замену. Будеску Константин уходит, и Коман Флоринел заменяет его
73'
Тэнасе Флорин получает желтую карточку.
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Келич Ренато.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Будеску Константин.
66'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Ларие Йонуц отправил мяч в свои ворота.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тэнасе Флорин.
58'
Университатя Крайова производит замену. Даткович Нико уходит, и Димитров Радослав заменяет его
55'
Университатя Крайова производит замену. Митрицэ Александру уходит, и Andrei Burlacu заменяет его
53'
Стяуа производит замену. Harlem-Eddy Gnohere уходит, и Алибек Денис заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тейшейра Андраде.
27'
Келич Ренато получает желтую карточку.
17'
Ларие Йонуц получает желтую карточку.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Harlem-Eddy Gnohere.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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