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Стадион:
Университатя Крайова
2:5
Второй тайм: 83'
Стяуа
0'
0:1
1' Гол
Ньоэр Харлем-Эдди
17' Желтая карточка
Ларие Йонуц
27' Желтая карточка
Келич Ренато
0:2
33' Гол
Тейшейра Андраде
0:3
62' Гол
Тэнасе Флорин
1:3
66' Гол в свои ворота
Ларие Йонуц
1:4
69' Гол
Будеску Константин
2:4
72' Гол
Келич Ренато
73' Желтая карточка
Тэнасе Флорин
83'
Второй тайм
76'
Стяуа производит замену. Бэлаша Михай уходит, и Пинтилий Михай заменяет его
73'
Стяуа производит замену. Будеску Константин уходит, и Коман Флоринел заменяет его
Желтая карточка
73'
Тэнасе Флорин получает желтую карточку.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Келич Ренато.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Будеску Константин.
Описание гола
66'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Ларие Йонуц отправил мяч в свои ворота.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тэнасе Флорин.
58'
Университатя Крайова производит замену. Даткович Нико уходит, и Димитров Радослав заменяет его
55'
Университатя Крайова производит замену. Митрицэ Александру уходит, и Andrei Burlacu заменяет его
53'
Стяуа производит замену. Harlem-Eddy Gnohere уходит, и Алибек Денис заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тейшейра Андраде.
Желтая карточка
27'
Келич Ренато получает желтую карточку.
Желтая карточка
17'
Ларие Йонуц получает желтую карточку.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Harlem-Eddy Gnohere.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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