- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
3:1
Конец матча
8' Желтая карточкаAndrei Sin
38' Желтая карточкаПатаке Андрей
1:0
49' ГолMendes Pedro III
56' Желтая карточкаМихалаке Мариус
2:0
67' ГолПлатини Суареш
2:1
72' ГолБатин Паул
78' Желтая карточкаRazvan Gradinaru
78' Желтая карточкаБуд Кристиан
3:1
90' ГолКристя Андрей
90' Желтая карточкаAndrei Marc
|
8'
38'
49'
1:0
56'
67'
2:0
72'
2:1
78'
78'
90'
3:1
90'
Состав команд
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 1 Келава Иван Вратарь
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 4 Михалаке Мариус Защитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 5 Бэдик Нарчис Полузащитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 11 Жоалиссон Сантос Нападающий
- 3 Ionut Pantiru
- 19 Andrei Sin
- 77 Mendes Pedro III
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- Запасные игроки
- 2 Ягодинский Виталий Защитник
- 97 Marius Chelaru Полузащитник
- 21 Кизито Лувагга Полузащитник
- 9 Сиссе Салим Нападающий
- 10 Кристя Андрей Нападающий
- 12 Teodor Axinte
- 18 Vlad Danale
- Главный тренер: Flavius Stoican
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 73 Andrei Marc Защитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 26 Буд Кристиан Нападающий
- 11 Thaer Fayed Bawab
- 97 Ronaldo Deaconu
- 3 Cristian Albu
- 14 Nicusor Fota
- 15 Dan Bucsa
- Запасные игроки
- 28 Энза-Ямисси Манассе Защитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 10 Георге Василе Полузащитник
- 7 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 13 Stjepan Babic
- 24 Alin Dobrosavlevici
- Главный тренер: Ion Moldovan
Предыдущие игры
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 20.10.2017 Газ Метан M 0:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 20.09.2017 Ботошани 3:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 15.09.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Волунтари ПЛ
- 09.09.2017 Ювентус Бухарест 2:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 28.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 Сепси Оск ПЛ
- 18.08.2017 Астра 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 13.08.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 09.08.2017 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 28.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 23.07.2017 КСМ Студенцеск 0:0 Газ Метан M ПЛ
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.06.2017 Тыргу-Муреш 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 31.05.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Волунтари Л1ГБ
- 25.05.2017 Ботошани 0:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 19.05.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 14.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 11.09.2017 Газ Метан M 1:2 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 21.08.2017 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 12.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 09.08.2017 Астра 1:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 06.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Стяуа ПЛ
- 28.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 23.05.2017 Газ Метан M 3:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 15.05.2017 Пандурий 3:2 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 10.05.2017 Конкордия Кьяжна 3:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
Последние игры между собой
КСМ Студенцеск: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Конкордия Кьяжна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
- 28.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск Первая лига
- 28.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:0 КСМ Студенцеск Лига 1. Группа Б
- 11.03.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 02.12.2016 КСМ Студенцеск 1:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 26.08.2016 Конкордия Кьяжна 0:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 15.05.2016 КСМ Студенцеск 2:3 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 30.03.2016 Конкордия Кьяжна 1:1 КСМ Студенцеск Лига 1. Группа Б
- 23.10.2015 КСМ Студенцеск 0:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 17.07.2015 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск Первая лига
- 11.04.2015 Конкордия Кьяжна 2:1 КСМ Студенцеск Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|15
|10
|3
|2
|25 - 10
|33
|2.
|Стяуа
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|3.
|Университатя Крайова
|15
|9
|5
|1
|24 - 12
|32
|4.
|Ботошани
|15
|7
|4
|4
|20 - 14
|25
|5.
|Астра
|15
|6
|6
|3
|21 - 14
|24
|6.
|Вииторул Констанца
|15
|7
|2
|6
|17 - 13
|23
|7.
|Динамо Бухарест
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|8.
|КСМ Студенцеск
|16
|5
|6
|5
|20 - 23
|21
|9.
|Волунтари
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|10.
|Поли Тимишоара
|15
|5
|3
|7
|12 - 24
|18
|11.
|Конкордия Кьяжна
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|12.
|Сепси Оск
|15
|3
|2
|10
|11 - 26
|11
|13.
|Газ Метан M
|15
|2
|3
|10
|7 - 26
|9
|14.
|Ювентус Бухарест
|15
|1
|4
|10
|9 - 27
|7
Второй тайм
90'
КСМ Студенцеск производит замену. Жоалиссон Сантос уходит, и Ягодинский Виталий заменяет его
90'
Andrei Marc получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кристя Андрей.
81'
КСМ Студенцеск производит замену. Pedro Mendes уходит, и Кристя Андрей заменяет его
80'
КСМ Студенцеск производит замену. Платини Суареш уходит, и Кизито Лувагга заменяет его
79'
Конкордия Кьяжна производит замену. Dan Bucsa уходит, и Георге Василе заменяет его
78'
Буд Кристиан получает желтую карточку.
78'
Razvan Gradinaru получает желтую карточку.
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Батин Паул.
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Платини Суареш.
65'
Конкордия Кьяжна производит замену. Ronaldo Deaconu уходит, и Энза-Ямисси Манассе заменяет его
56'
Михалаке Мариус получает желтую карточку.
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Pedro Mendes.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Патаке Андрей получает желтую карточку.
8'
Andrei Sin получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация