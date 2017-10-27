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Стадион:
КСМ Студенцеск
3:1
Конец матча
Конкордия Кьяжна
0'
8' Желтая карточка
Andrei Sin
38' Желтая карточка
Патаке Андрей
1:0
49' Гол
Mendes Pedro III
56' Желтая карточка
Михалаке Мариус
2:0
67' Гол
Платини Суареш
2:1
72' Гол
Батин Паул
78' Желтая карточка
Razvan Gradinaru
78' Желтая карточка
Буд Кристиан
3:1
90' Гол
Кристя Андрей
90' Желтая карточка
Andrei Marc
90'+7
Второй тайм
90'
КСМ Студенцеск производит замену. Жоалиссон Сантос уходит, и Ягодинский Виталий заменяет его
Желтая карточка
90'
Andrei Marc получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кристя Андрей.
81'
КСМ Студенцеск производит замену. Pedro Mendes уходит, и Кристя Андрей заменяет его
80'
КСМ Студенцеск производит замену. Платини Суареш уходит, и Кизито Лувагга заменяет его

79'
Конкордия Кьяжна производит замену. Dan Bucsa уходит, и Георге Василе заменяет его
Желтая карточка
78'
Буд Кристиан получает желтую карточку.
Желтая карточка
78'
Razvan Gradinaru получает желтую карточку.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Батин Паул.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Платини Суареш.
65'
Конкордия Кьяжна производит замену. Ronaldo Deaconu уходит, и Энза-Ямисси Манассе заменяет его
Желтая карточка
56'
Михалаке Мариус получает желтую карточку.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Pedro Mendes.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
38'
Патаке Андрей получает желтую карточку.
Желтая карточка
8'
Andrei Sin получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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