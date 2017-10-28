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Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
0:0
Второй тайм: 51'
Состав команд
Волунтари
- Основной состав
- 22 Dragos Balauru Вратарь
- 45 Филипов Венелин Защитник
- 87 Аксинте Флорин Защитник
- 20 Маринеску Лауренциу Полузащитник
- 96 Пыркэлабу Аделин Полузащитник
- 15 Лазар Костин Полузащитник
- 59 Попадюк Дору Нападающий
- 7 Иванович Петре Нападающий
- 2 Cosmin Achim
- 8 Daniel Novac
- 18 Mihai Popescu
- Запасные игроки
- 10 Чернат Флорин Полузащитник
- 5 Рэуцэ Александру Полузащитник
- 28 Балаур Ионуц Нападающий
- 4 Mircea Leasa
- 23 Vlad Olteanu
- 11 Mihai Capatana
- 27 Razvan Petrariu
- Главный тренер: Claudiu Niculescu
Ювентус Бухарест
- Основной состав
- 33 Virgil Andrei Draghia Вратарь
- 20 Сесар Иван Полузащитник
- 2 Alexandru Zaharia
- 6 Madalin Mihaescu
- 9 Simon Mazarache
- 89 George Calintaru
- 10 Liviu Dorin Bajenaru
- 5 Wallace VIII
- 22 Iulian Carabela
- 16 Alexandru Constanntin Benga
- 11 Valentin Costin Dima
- Запасные игроки
- 17 Dean Beta
- 19 Marian Stoenac
- 70 Stefan Catalin Tira
- 14 Robert Neacsu
- 80 Чиприан Каталин Петре
- 7 Ilie Morariu
- 1 Relu Stoian
- Главный тренер: Marin Barbu
Предыдущие игры
Волунтари (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 22.10.2017 Астра 2:3 Волунтари ПЛ
- 13.10.2017 Волунтари 0:0 Стяуа ПЛ
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 22.09.2017 Университатя Крайова 1:1 Волунтари ПЛ
- 19.09.2017 Волунтари 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 15.09.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Волунтари ПЛ
- 10.09.2017 Сепси Оск 0:3 Волунтари ПЛ
- 26.08.2017 Волунтари 1:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 20.08.2017 ЧФР Клуж 2:0 Волунтари ПЛ
- 14.08.2017 Волунтари 2:1 Газ Метан M ПЛ
- 08.08.2017 Вииторул Констанца 0:0 Волунтари ПЛ
- 04.08.2017 Волунтари 1:3 Ботошани ПЛ
- 29.07.2017 Ювентус Бухарест 0:0 Волунтари ПЛ
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра ПЛ
- 16.07.2017 Стяуа 2:1 Волунтари ПЛ
- 09.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Волунтари С
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 31.05.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Волунтари Л1ГБ
- 27.05.2017 Волунтари 1:1 Астра К
- 24.05.2017 Тыргу-Муреш 0:2 Волунтари Л1ГБ
Ювентус Бухарест (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 21.10.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 16.10.2017 Динамо Бухарест 3:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 24.09.2017 Ювентус Бухарест 1:1 Газ Метан M ПЛ
- 21.09.2017 Вииторул Констанца 3:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 15.09.2017 Ювентус Бухарест 0:2 Ботошани ПЛ
- 09.09.2017 Ювентус Бухарест 2:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 25.08.2017 Астра 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 19.08.2017 Ювентус Бухарест 1:2 Стяуа ПЛ
- 12.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 09.08.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Университатя Крайова ПЛ
- 04.08.2017 Поли Тимишоара 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 29.07.2017 Ювентус Бухарест 0:0 Волунтари ПЛ
- 21.07.2017 Сепси Оск 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 15.07.2017 Ювентус Бухарест 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 08.07.2017 Фенербахче 2:3 Ювентус Бухарест ТМК
- 31.05.2017 Ювентус Бухарест 3:0 Металул Решица ЛI
- 28.05.2017 Брэила 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 23.05.2017 Ювентус Бухарест 5:1 Рапид Сучава ЛI
- 20.05.2017 Рымнику-Вылча 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
Последние игры между собой
Волунтари: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ювентус Бухарест: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 29.07.2017 Ювентус Бухарест 0:0 Волунтари Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|15
|10
|3
|2
|25 - 10
|33
|2.
|Стяуа
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|3.
|Университатя Крайова
|15
|9
|5
|1
|24 - 12
|32
|4.
|Ботошани
|15
|7
|4
|4
|20 - 14
|25
|5.
|Астра
|15
|6
|6
|3
|21 - 14
|24
|6.
|Вииторул Констанца
|15
|7
|2
|6
|17 - 13
|23
|7.
|Динамо Бухарест
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|8.
|КСМ Студенцеск
|16
|5
|6
|5
|20 - 23
|21
|9.
|Волунтари
|0:0
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|10.
|Поли Тимишоара
|15
|5
|3
|7
|12 - 24
|18
|11.
|Конкордия Кьяжна
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|12.
|Сепси Оск
|15
|3
|2
|10
|11 - 26
|11
|13.
|Газ Метан M
|15
|2
|3
|10
|7 - 26
|9
|14.
|Ювентус Бухарест
|0:0
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
11'
Волунтари производит замену. Пыркэлабу Аделин уходит, и Vlad Olteanu заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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