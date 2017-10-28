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Стадион:
Поли Тимишоара
1:0
Второй тайм: 54'
Астра
0'
24' Желтая карточка
Абанг Анатоле
26' Желтая карточка
Крецу Валентин
28' Желтая карточка
Нюядзи Серж
33' Вторая желтая карточка
Абанг Анатоле
1:0
37' Гол
Alexandru Muntean
38' Желтая карточка
Илиев Пламен
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Поли Тимишоара производит замену. Крецу Валентин уходит, и Чюкур Алексанжру заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
38'
Илиев Пламен получает желтую карточку.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Alexandru Muntean.
35'
Поли Тимишоара производит замену. Кройтору Мариуc уходит, и Иван Курьюрич заменяет его
33'
Абанг Анатоле получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
28'
Нюядзи Серж получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Крецу Валентин получает желтую карточку.
Желтая карточка
24'
Абанг Анатоле получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dan Paltinisanu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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