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Стадион: Дан Палтинишану
1:0
Второй тайм: 54'
24' Желтая карточкаАбанг Анатоле
26' Желтая карточкаКрецу Валентин
28' Желтая карточкаНюядзи Серж
33' Вторая желтая карточкаАбанг Анатоле
1:0
37' ГолAlexandru Muntean
38' Желтая карточкаИлиев Пламен
|
24'
26'
28'
33'
37'
1:0
38'
Состав команд
Поли Тимишоара
- Основной состав
- 33 Василе Мариус Курильяц Вратарь
- 17 Мелинте Кристиан Защитник
- 3 Крецу Валентин Защитник
- 13 Васвари Габриэл Полузащитник
- 20 Цигэнашу Александр Полузащитник
- 8 Кройтору Мариуc Полузащитник
- 16 Josip Soljic
- 12 Sebastian Mailat
- 26 Camaldine Abraw
- 15 Cristian Bocsan
- 22 Alexandru Muntean
- Запасные игроки
- 7 Чюкур Алексанжру Полузащитник
- 94 Denis Harut
- 1 Madalin Smaranda
- 10 Catalin Petre Doman
- 77 Ivan Curjuric
- 5 Cosmin Birnoi
- 9 Miguel Antonio Bianconi Kohl
- Главный тренер: Ionut Popa
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 7 Белу Клаудиу Защитник
- 77 Стан Александру Защитник
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 96 Балауре Сильвиу Полузащитник
- 8 Сэто Такаюки Полузащитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 34 Нюядзи Серж Нападающий
- 10 Ионицэ Александру II Нападающий
- 99 Абанг Анатоле Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 30 Дандя Александру Защитник
- 18 Радунович Ристо Защитник
- 4 Маркиньос Маркус Полузащитник
- 9 Ле Таллек Энтони Нападающий
- 11 Георге Валентин Нападающий
- 15 Ciprian Biceanu
- Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Предыдущие игры
Поли Тимишоара (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 22.10.2017 Стяуа 7:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 29.09.2017 Поли Тимишоара 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 19.09.2017 Волунтари 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 16.09.2017 Поли Тимишоара 0:0 Сепси Оск ПЛ
- 11.09.2017 Динамо Бухарест 1:2 Поли Тимишоара ПЛ
- 26.08.2017 Поли Тимишоара 4:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 19.08.2017 Газ Метан M 0:2 Поли Тимишоара ПЛ
- 11.08.2017 Поли Тимишоара 0:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 08.08.2017 Ботошани 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.08.2017 Поли Тимишоара 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 31.07.2017 Астра 3:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 21.07.2017 Поли Тимишоара 0:1 Стяуа ПЛ
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 15.06.2017 Бэтрыня-Доамнэ 1:3 Поли Тимишоара LIQ
- 12.06.2017 Поли Тимишоара 2:1 Бэтрыня-Доамнэ LIQ
- 04.06.2017 Газ Метан M 2:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 28.05.2017 Поли Тимишоара 3:1 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 23.05.2017 Поли Тимишоара 0:1 Пандурий Л1ГБ
Астра (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 22.10.2017 Астра 2:3 Волунтари ПЛ
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра ПЛ
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра ПЛ
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 21.09.2017 Газ Метан M 0:0 Астра ПЛ
- 18.09.2017 Астра 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 08.09.2017 Ботошани 1:3 Астра ПЛ
- 25.08.2017 Астра 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 18.08.2017 Астра 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 12.08.2017 Стяуа 1:1 Астра ПЛ
- 09.08.2017 Астра 1:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2017 Александрия 1:0 Астра ЛЕ
- 31.07.2017 Астра 3:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 27.07.2017 Астра 0:0 Александрия ЛЕ
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра ПЛ
- 20.07.2017 Зира 0:0 Астра ЛЕ
- 16.07.2017 Астра 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 13.07.2017 Астра 3:1 Зира ЛЕ
- 25.06.2017 Анжи 2:1 Астра ТМК
Последние игры между собой
Поли Тимишоара: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Астра: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
- 31.07.2017 Астра 3:0 Поли Тимишоара Первая лига
- 17.05.2017 Поли Тимишоара 0:3 Астра Кубок
- 25.04.2017 Астра 4:1 Поли Тимишоара Кубок
- 27.11.2016 Поли Тимишоара 2:0 Астра Первая лига
- 13.08.2016 Астра 3:1 Поли Тимишоара Первая лига
- 21.11.2015 Астра 2:2 Поли Тимишоара Первая лига
- 09.08.2015 Поли Тимишоара 1:3 Астра Первая лига
- 16.05.2014 Астра 5:1 Поли Тимишоара Первая лига
- 29.11.2013 Поли Тимишоара 1:2 Астра Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|15
|10
|3
|2
|25 - 10
|33
|2.
|Стяуа
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|3.
|Университатя Крайова
|15
|9
|5
|1
|24 - 12
|32
|4.
|Ботошани
|15
|7
|4
|4
|20 - 14
|25
|5.
|Астра
|0:1
|16
|6
|6
|4
|21 - 15
|24
|6.
|Вииторул Констанца
|15
|7
|2
|6
|17 - 13
|23
|7.
|Динамо Бухарест
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|8.
|Поли Тимишоара
|1:0
|16
|6
|3
|7
|13 - 24
|21
|9.
|КСМ Студенцеск
|16
|5
|6
|5
|20 - 23
|21
|10.
|Волунтари
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|11.
|Конкордия Кьяжна
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|12.
|Сепси Оск
|15
|3
|2
|10
|11 - 26
|11
|13.
|Газ Метан M
|15
|2
|3
|10
|7 - 26
|9
|14.
|Ювентус Бухарест
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Поли Тимишоара производит замену. Крецу Валентин уходит, и Чюкур Алексанжру заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Илиев Пламен получает желтую карточку.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Alexandru Muntean.
35'
Поли Тимишоара производит замену. Кройтору Мариуc уходит, и Иван Курьюрич заменяет его
33'
Абанг Анатоле получает вторую желтую карточку. Удаление.
28'
Нюядзи Серж получает желтую карточку.
26'
Крецу Валентин получает желтую карточку.
24'
Абанг Анатоле получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dan Paltinisanu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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