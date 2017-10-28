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  5. Лига 1
Стадион:
Кан
1:0
Второй тайм: 46'
Труа
0'
26' Желтая карточка
Траоре Шарль
1:0
30' Гол
Роделен Ронни
37' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
46'
Второй тайм
46'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Делаплас Джонатан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Офсайд
45'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
44'
Пеле Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой справа.
44'
Аит Бенассер Юссеф бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
43'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Гильберт Фредерик из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Удар от ворот произведет Кан
38'
Ньян Адама из команды Труа бьет головой мимо ворот
Угловой
38'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой справа.
38'
Пеле Брайан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
38'
Дингом Тристан из команды Труа делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
37'
Гильберт Фредерик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Гильберт Фредерик совершает грубый фол. Эрей Кристоф был жертвой
Офсайд
36'
Пеле Брайан из команды Труа в офсайде
36'
Эрей Кристоф из команды Труа делает передачу одноклубнику.
36'
Беллюгу Франсуа из команды Труа делает передачу одноклубнику.
Угловой
36'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой справа.
35'
Да Сильва Дамьен выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Самасса Мамаду II вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
34'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Труа
33'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
30'
Сантини Иван сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Роделен Ронни эффектным ударом переправил мяч в ворота.
30'
Сантини Иван из команды Кан делает передачу одноклубнику.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
28'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
28'
Пеле Брайан из команды Труа в офсайде
27'
Удар от ворот произведет Труа
27'
Санко Баиссама из команды Кан бьет головой мимо ворот
27'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
27'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Траоре Шарль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
26'
Траоре Шарль из команды Труа опасно играет. Чуть не пострадал Базиль Эрве.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Траоре Шарль из команды Труа опасно играет. Чуть не пострадал Базиль Эрве.
23'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Базиль Эрве из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
22'
Веркутр Реми выбил мяч на угловой.
21'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес
Фол, нарушение
20'
Репас Ян наказан за толчок Азамум Карим
20'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
18'
Удар от ворот произведет Труа
18'
Базиль Эрве из команды Кан делает неудачный навес.
17'
Удар от ворот произведет Труа
17'
Репас Ян из команды Кан бьет головой мимо ворот
17'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
17'
Роделен Ронни из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Базиль Эрве исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
15'
Азамум Карим из команды Труа. Это Фере Жюльен заработал фол.
15'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Adama Mbengue из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Репас Ян из команды Кан делает навес
Фол, нарушение
14'
Базиль Эрве из команды Кан делает подножку. Дингом Тристан заработал фол.
13'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
12'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Вискаррондо Освальдо из команды Труа делает навес
11'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
10'
Да Сильва Дамьен из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Ньян Адама.
8'
Удар от ворот произведет Труа
8'
Роделен Ронни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Роделен Ронни из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Удар от ворот произведет Кан
6'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
5'
Вискаррондо Освальдо из команды Труа делает подножку. Базиль Эрве заработал фол.
5'
Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Азамум Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Adama Mbengue из команды Кан делает подножку. Азамум Карим заработал фол.
3'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 1:0 Труа
Кан
79.9% (139)
Ничья:
17.2% (30)
Труа
2.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Кан:
53.4% (93)
Кан:
16.7% (29)
Ничья:
14.4% (25)
Кан:
6.9% (12)
Труа:
2.3% (4)
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