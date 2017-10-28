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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стад Мишель д'Орнано
26' Желтая карточкаТраоре Шарль
1:0
30' ГолРоделен Ронни
37' Желтая карточкаГильберт Фредерик
|
26'
30'
1:0
Состав команд
22
Вье
Мбенг
25
Фере
Жюльен
20
Базиль
Эрве
9
Репас
Ян
26
Сантини
Иван
22
Эрей
Кристоф
23
Траоре
Шарль
28
Пеле
Брайан
26
Ньян
Адама
Кан 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Веркутр Реми Вратарь
- 21 Гильберт Фредерик Защитник
- 5 Санко Баиссама Защитник
- 28 Да Сильва Дамьен Защитник
- 22 Вье Мбенг Защитник
- 10 Аит Бенассер Юссеф Полузащитник
- 25 Фере Жюльен Полузащитник
- 20 Базиль Эрве Полузащитник
- 12 Роделен Ронни Полузащитник
- 9 Репас Ян Полузащитник
- 26 Сантини Иван Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Самба Брис Вратарь
- 4 Диоманде Исмаэль Защитник
- 8 Петерс Стеф Полузащитник
- 13 Куаку Кристиан Полузащитник
- 6 Делаплас Джонатан Полузащитник
- 17 Н'Кололо Жордан Нападающий
- 33 Yoel Armougom
- Главный тренер: Гаранде Патрис
- Травмы и дисквалификации
- Дабо Муамаду Травмирован
- Джику Александр Травмирован
- Бессат Венсан Травмирован
Труа 4-1-4-1
- Основной состав
- 30 Самасса Мамаду II Вратарь
- 2 Кордовал Жереми Защитник
- 4 Вискаррондо Освальдо Защитник
- 22 Эрей Кристоф Защитник
- 23 Траоре Шарль Защитник
- 14 Беллюгу Франсуа Полузащитник
- 13 Хауи Саиф-Эдин Полузащитник
- 6 Азамум Карим Полузащитник
- 19 Дингом Тристан Полузащитник
- 28 Пеле Брайан Полузащитник
- 26 Ньян Адама Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Желязны Эрвин Вратарь
- 24 Жиродон Джимми Защитник
- 17 Обьянг Жоанн Защитник
- 18 Бен Саада Шауки Полузащитник
- 27 Конфес Алуа Полузащитник
- 29 Грандсир Самуэль Полузащитник
- 9 Сук Юн-Чжун Нападающий
- Главный тренер: Гарсия Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Ниве Бенжамен Травмирован
Предыдущие игры
Кан (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 24.10.2017 Лорьян 0:1 Кан КЛ
- 21.10.2017 Монако 2:0 Кан Л1
- 14.10.2017 Кан 0:2 Анже Л1
- 06.10.2017 Кан 0:2 Кевийи ТМК
- 30.09.2017 Ренн 0:1 Кан Л1
- 23.09.2017 Кан 1:0 Амьен Л1
- 16.09.2017 Нант 1:0 Кан Л1
- 09.09.2017 Кан 2:1 Дижон Л1
- 26.08.2017 Кан 1:0 Метц Л1
- 20.08.2017 Лилль 0:2 Кан Л1
- 12.08.2017 Кан 0:1 Сент-Этьен Л1
- 05.08.2017 Монпелье 1:0 Кан Л1
- 29.07.2017 Кан 0:1 Анже ТМК
- 22.07.2017 Кан 1:2 Ренн ТМК
- 19.07.2017 Кан 2:1 Лорьян ТМК
- 14.07.2017 Кан 1:1 Гавр ТМК
- 08.07.2017 Кан 2:0 Авранш ТМК
- 20.05.2017 ПСЖ 1:1 Кан Л1
- 14.05.2017 Кан 0:1 Ренн Л1
- 06.05.2017 Тулуза 0:1 Кан Л1
Труа (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 25.10.2017 Труа 1:2 Амьен КЛ
- 22.10.2017 Труа 0:5 Лион Л1
- 14.10.2017 Лилль 2:2 Труа Л1
- 06.10.2017 Орлеан 1:1 Труа ТМК
- 01.10.2017 Труа 2:1 Сент-Этьен Л1
- 23.09.2017 Метц 0:1 Труа Л1
- 16.09.2017 Труа 0:1 Монпелье Л1
- 09.09.2017 Труа 0:0 Тулуза Л1
- 01.09.2017 Труа 0:0 Париж ТМК
- 26.08.2017 Бордо 2:1 Труа Л1
- 19.08.2017 Труа 0:1 Нант Л1
- 11.08.2017 Ницца 1:2 Труа Л1
- 05.08.2017 Труа 1:1 Ренн Л1
- 29.07.2017 Труа 2:1 Амьен ТМК
- 21.07.2017 Осер 1:2 Труа ТМК
- 15.07.2017 Труа 0:1 УНФП ТМК
- 12.07.2017 Труа 2:1 Ланс ТМК
- 08.07.2017 Труа 0:0 Орлеан ТМК
- 28.05.2017 Лорьян 0:0 Труа СМЛ1
- 25.05.2017 Труа 2:1 Лорьян СМЛ1
Последние игры между собой
Кан: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Труа: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 19.03.2016 Кан 2:1 Труа Лига 1
- 12.09.2015 Труа 1:3 Кан Лига 1
- 31.01.2014 Кан 1:1 Труа Лига 2
- 23.08.2013 Труа 2:1 Кан Лига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|34 - 8
|29
|2.
|Монако
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Нант
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|9 - 8
|20
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|25 - 15
|19
|5.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 17
|18
|6.
|Кан
|1:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|8 - 8
|18
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 6
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|11.
|Генгам
|1:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|12.
|Дижон
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|14.
|Труа
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|15.
|Анже
|0:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 13
|12
|16.
|Амьен
|1:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 13
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|18.
|Ренн
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|19.
|Лилль
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|5 - 19
|3
Второй тайм
46'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Делаплас Джонатан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
44'
Пеле Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой справа.
44'
Аит Бенассер Юссеф бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
43'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Гильберт Фредерик из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Вискаррондо Освальдо наказан за толчок Сантини Иван
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Удар от ворот произведет Кан
38'
Ньян Адама из команды Труа бьет головой мимо ворот
38'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой справа.
38'
Пеле Брайан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
38'
Дингом Тристан из команды Труа делает передачу за спину защитников.
37'
Гильберт Фредерик получает желтую карточку.
37'
Гильберт Фредерик совершает грубый фол. Эрей Кристоф был жертвой
36'
Пеле Брайан из команды Труа в офсайде
36'
Эрей Кристоф из команды Труа делает передачу одноклубнику.
36'
Беллюгу Франсуа из команды Труа делает передачу одноклубнику.
36'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой справа.
35'
Да Сильва Дамьен выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Самасса Мамаду II вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
34'
33'
33'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
30'
Сантини Иван сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Роделен Ронни эффектным ударом переправил мяч в ворота.
30'
Сантини Иван из команды Кан делает передачу одноклубнику.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
29'
29'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
28'
28'
Пеле Брайан из команды Труа в офсайде
27'
27'
Санко Баиссама из команды Кан бьет головой мимо ворот
27'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
27'
27'
26'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Траоре Шарль получает желтую карточку.
26'
Траоре Шарль из команды Труа опасно играет. Чуть не пострадал Базиль Эрве.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Траоре Шарль из команды Труа опасно играет. Чуть не пострадал Базиль Эрве.
23'
23'
Базиль Эрве из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
22'
Веркутр Реми выбил мяч на угловой.
21'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес
20'
Репас Ян наказан за толчок Азамум Карим
20'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
19'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
18'
18'
Базиль Эрве из команды Кан делает неудачный навес.
17'
17'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
17'
Роделен Ронни из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Базиль Эрве исполняет штрафной удар, но его блокируют
15'
Азамум Карим из команды Труа. Это Фере Жюльен заработал фол.
15'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Adama Mbengue из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Базиль Эрве из команды Кан делает подножку. Дингом Тристан заработал фол.
13'
12'
12'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
12'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Вискаррондо Освальдо из команды Труа делает навес
11'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Да Сильва Дамьен из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Ньян Адама.
8'
8'
Роделен Ронни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Роделен Ронни из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Удар от ворот произведет Кан
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Вискаррондо Освальдо из команды Труа делает подножку. Базиль Эрве заработал фол.
5'
Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Азамум Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Adama Mbengue из команды Кан делает подножку. Азамум Карим заработал фол.
3'
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 1:0 Труа
Кан
79.9% (139)
Ничья:
17.2% (30)
Труа
2.9% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кан:
53.4% (93)
2:1 Кан:
16.7% (29)
1:1 Ничья:
14.4% (25)
2:0 Кан:
6.9% (12)
1:2 Труа:
2.3% (4)
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