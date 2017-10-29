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Стадион:
Лилль
0:1
Первый тайм: 27'
Марсель
0'
0:1
6' Гол
Сансон Морган
10' Желтая карточка
Эвра Патрис
27'
Первый тайм
27'
Эль-Гази Анвар бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Офсайд
27'
Товен Флорьян из команды Марсель в офсайде
Фол, нарушение
26'
Тьяго Маия наказан за толчок Густаво Луис
25'
Удар от ворот произведет Марсель
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Мендес Тьяго бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
24'
Товен Флорьян из команды Марсель делает подножку. Балло Фоде заработал фол.
24'
Манданда Стив вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Бензия Яссин из команды Лилль делает навес
Угловой
24'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
24'
Эль-Гази Анвар нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
24'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
24'
Пепе Николя из команды Лилль сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
23'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Марсель
21'
Эль-Гази Анвар бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
21'
Сансон Морган совершает грубый фол. Балло Фоде был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Марсель
19'
Пепе Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
19'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
17'
Алонсо Хуниор наказан за толчок Сансон Морган
17'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
16'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
15'
Пепе Николя из команды Лилль в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
15'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает подножку. Алонсо Хуниор заработал фол.
Фол, нарушение
14'
Товен Флорьян из команды Марсель. Это Балло Фоде заработал фол.
13'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Сансон Морган из команды Марсель делает подножку. Араужо Луис заработал фол.
Желтая карточка
10'
Эвра Патрис получает желтую карточку.
Фол, нарушение
10'
Эвра Патрис совершает грубый фол. Тьяго Маия был жертвой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
10'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Густаво Луис заработал фол.
Фол, нарушение
9'
Мендес Тьяго совершает грубый фол. Сакаи Хироки был жертвой
Травма, повреждение
9'
Рами Адиль возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Травма, повреждение
8'
Рами Адиль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Фол, нарушение
8'
Пепе Николя наказан за толчок Рами Адиль
7'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Товен Флорьян сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сансон Морган записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
5'
Балло Фоде из команды Лилль делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
3'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Окампос Лукас из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Густаво Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Митроглу Константинос из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Алонсо Хуниор из команды Лилль делает подножку. Замбо-Ангисса Андре заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 0:1 Марсель
Лилль
7.7% (14)
Ничья:
20.4% (37)
Марсель
71.8% (130)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
40.3% (73)
Ничья:
17.7% (32)
Марсель:
17.1% (31)
Марсель:
7.7% (14)
Марсель:
4.4% (8)
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