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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Пьер Моруа
0:1
6' ГолСансон Морган
10' Желтая карточкаЭвра Патрис
|
6'
0:1
10'
Состав команд
16
Меньян
Майк
15
Ие
Эдгар
25
Балло
Фоде
23
Мендес
Тьяго
20
Тьяго
Маия
10
Бензия
Яссин
11
Араужо
Луис
19
Пепе
Николя
23
Рами
Адиль
21
Эвра
Патрис
19
Густаво
Луис
Лилль 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Меньян Майк Вратарь
- 15 Ие Эдгар Защитник
- 6 Амаду Ибрагим Защитник
- 3 Алонсо Хуниор Защитник
- 25 Балло Фоде Защитник
- 23 Мендес Тьяго Полузащитник
- 20 Тьяго Маия Полузащитник
- 7 Эль-Гази Анвар Полузащитник
- 10 Бензия Яссин Полузащитник
- 11 Араужо Луис Полузащитник
- 19 Пепе Николя Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Коффи Херве Вратарь
- 27 Мендиль Хамза Защитник
- 33 Сумар Бубакари Полузащитник
- 26 Балули Фарес Полузащитник
- 21 Биссума Ив Полузащитник
- 9 Понсе Эсекиэль Нападающий
- 34 Benjamin Verite
- Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Н'Гессан Куаме Травмирован
Марсель 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Манданда Стив Вратарь
- 2 Сакаи Хироки Защитник
- 23 Рами Адиль Защитник
- 6 Роланду Жорже Защитник
- 21 Эвра Патрис Защитник
- 29 Замбо-Ангисса Андре Полузащитник
- 19 Густаво Луис Полузащитник
- 26 Товен Флорьян Полузащитник
- 8 Сансон Морган Полузащитник
- 5 Окампос Лукас Полузащитник
- 11 Митроглу Константинос Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Пеле Йоанн Вратарь
- 13 Абденнур Аймен Защитник
- 17 Сарр Буна Защитник
- 4 Камара Бубакар Полузащитник
- 27 Лопес Максим Полузащитник
- 28 Жермен Валер Нападающий
- 14 Н'Джие Клинтон Нападающий
- Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Амави Жордан Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Лилль (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 25.10.2017 Лилль 2:2 Валансьен КЛ
- 21.10.2017 Ренн 1:0 Лилль Л1
- 14.10.2017 Лилль 2:2 Труа Л1
- 22.09.2017 Лилль 0:4 Монако Л1
- 16.09.2017 Генгам 1:0 Лилль Л1
- 08.09.2017 Лилль 0:0 Бордо Л1
- 27.08.2017 Анже 1:1 Лилль Л1
- 20.08.2017 Лилль 0:2 Кан Л1
- 13.08.2017 Страсбург 3:0 Лилль Л1
- 06.08.2017 Лилль 3:0 Нант Л1
- 29.07.2017 Лилль 4:2 Ренн ТМК
- 26.07.2017 Аталанта 1:0 Лилль ТМК
- 22.07.2017 Остенде 0:0 Лилль ТМК
- 19.07.2017 Кортрейк 0:4 Лилль ТМК
- 15.07.2017 Лилль 2:0 Реймс ТМК
- 20.05.2017 Лилль 3:0 Нант Л1
- 14.05.2017 Монако 4:0 Лилль Л1
- 06.05.2017 Лилль 0:2 Метц Л1
- 29.04.2017 Монпелье 0:3 Лилль Л1
- 22.04.2017 Лилль 3:0 Генгам Л1
Марсель (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Л1
- 19.10.2017 Марсель 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 15.10.2017 Страсбург 3:3 Марсель Л1
- 01.10.2017 Ницца 2:4 Марсель Л1
- 28.09.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Марсель ЛЕ
- 24.09.2017 Марсель 2:0 Тулуза Л1
- 17.09.2017 Амьен 0:2 Марсель Л1
- 14.09.2017 Марсель 1:0 Коньяспор ЛЕ
- 10.09.2017 Марсель 1:3 Ренн Л1
- 27.08.2017 Монако 6:1 Марсель Л1
- 24.08.2017 Марсель 3:0 Домжале ЛЕ
- 20.08.2017 Марсель 1:1 Анже Л1
- 17.08.2017 Домжале 1:1 Марсель ЛЕ
- 12.08.2017 Нант 0:1 Марсель Л1
- 06.08.2017 Марсель 3:0 Дижон Л1
- 03.08.2017 Остенде 0:0 Марсель ЛЕ
- 27.07.2017 Марсель 4:2 Остенде ЛЕ
- 22.07.2017 Глазго Рейнджерс 1:1 Марсель ТМК
- 18.07.2017 Марсель 2:1 Спортинг Л ТМК
- 15.07.2017 Марсель 1:0 Фенербахче ТМК
Последние игры между собой
Лилль: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Марсель: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
- 17.03.2017 Лилль 0:0 Марсель Лига 1
- 18.12.2016 Марсель 2:0 Лилль Лига 1
- 29.01.2016 Марсель 1:1 Лилль Лига 1
- 25.10.2015 Лилль 1:2 Марсель Лига 1
- 16.05.2015 Лилль 0:4 Марсель Лига 1
- 21.12.2014 Марсель 2:1 Лилль Лига 1
- 20.04.2014 Марсель 0:0 Лилль Лига 1
- 03.12.2013 Лилль 1:0 Марсель Лига 1
- 14.04.2013 Лилль 0:0 Марсель Лига 1
- 26.11.2012 Марсель 1:0 Лилль Лига 1
- 16.01.2012 Марсель 2:0 Лилль Лига 1
- 28.08.2011 Лилль 3:2 Марсель Лига 1
- 27.07.2011 Лилль 4:5 Марсель Суперкубок
- 06.03.2011 Марсель 1:2 Лилль Лига 1
- 24.10.2010 Лилль 1:3 Марсель Лига 1
- 08.05.2010 Лилль 3:2 Марсель Лига 1
- 27.01.2010 Марсель 2:1 Лилль Кубок лиги
- 16.08.2009 Марсель 1:0 Лилль Лига 1
- 26.04.2009 Лилль 1:2 Марсель Лига 1
- 23.11.2008 Марсель 2:2 Лилль Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|34 - 8
|29
|2.
|Монако
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|4.
|Марсель
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 17
|21
|5.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|9 - 8
|20
|6.
|Кан
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|8 - 8
|18
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|9.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 7
|15
|10.
|Тулуза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|11.
|Генгам
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 14
|13
|13.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Дижон
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|15.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|16.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 13
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|18.
|Страсбург
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 20
|10
|19.
|Лилль
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|5 - 21
|3
Первый тайм
27'
Эль-Гази Анвар бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
27'
Товен Флорьян из команды Марсель в офсайде
26'
Тьяго Маия наказан за толчок Густаво Луис
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Мендес Тьяго бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Товен Флорьян из команды Марсель делает подножку. Балло Фоде заработал фол.
24'
Манданда Стив вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Бензия Яссин из команды Лилль делает навес
24'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
24'
Эль-Гази Анвар нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
24'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
24'
Пепе Николя из команды Лилль сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
23'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
22'
21'
Эль-Гази Анвар бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
21'
Сансон Морган совершает грубый фол. Балло Фоде был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
19'
19'
Пепе Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
19'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Алонсо Хуниор наказан за толчок Сансон Морган
17'
16'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
16'
15'
Пепе Николя из команды Лилль в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает подножку. Алонсо Хуниор заработал фол.
14'
Товен Флорьян из команды Марсель. Это Балло Фоде заработал фол.
13'
12'
12'
Сансон Морган из команды Марсель делает подножку. Араужо Луис заработал фол.
10'
Эвра Патрис получает желтую карточку.
10'
Эвра Патрис совершает грубый фол. Тьяго Маия был жертвой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
10'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Густаво Луис заработал фол.
9'
Мендес Тьяго совершает грубый фол. Сакаи Хироки был жертвой
9'
Рами Адиль возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Рами Адиль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
8'
Пепе Николя наказан за толчок Рами Адиль
7'
6'
Товен Флорьян сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сансон Морган записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
5'
Балло Фоде из команды Лилль делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
3'
3'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Окампос Лукас из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
2'
2'
Густаво Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Митроглу Константинос из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Алонсо Хуниор из команды Лилль делает подножку. Замбо-Ангисса Андре заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 0:1 Марсель
Лилль
7.7% (14)
Ничья:
20.4% (37)
Марсель
71.8% (130)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Марсель:
40.3% (73)
1:1 Ничья:
17.7% (32)
0:1 Марсель:
17.1% (31)
0:2 Марсель:
7.7% (14)
1:3 Марсель:
4.4% (8)
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