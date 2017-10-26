- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Парк де Пренс
Состав команд
32
Алвес
Даниэл
17
Юри
Берчиче
25
Рабио
Адриен
31
Данте
Бонфим
18
Вальтер
Реми
14
Плеа
Алассан
ПСЖ 4-3-3
- Основной состав
- 16 Ареола Альфонс Вратарь
- 32 Алвес Даниэл Защитник
- 5 Маркиньос Маркос Защитник
- 3 Кимпембе Преснель Защитник
- 17 Юри Берчиче Защитник
- 6 Верратти Марко Полузащитник
- 25 Рабио Адриен Полузащитник
- 27 Пасторе Хавьер Полузащитник
- 29 Мбаппе Килиан Нападающий
- 9 Кавани Эдинсон Нападающий
- 23 Дракслер Юлиан Нападающий
- Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Мотта Тьяго Травмирован
- Неймар Дисквалифицирован
Ницца 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Кардинал Йоан Вратарь
- 2 Суке Арно Защитник
- 31 Данте Бонфим Защитник
- 20 Ле Маршан Максим Защитник
- 24 Жалле Кристоф Защитник
- 21 Менди Нампалис Полузащитник
- 18 Вальтер Реми Полузащитник
- 7 Сент-Максимин Аллан Полузащитник
- 10 Снейдер Уэсли Полузащитник
- 8 Лис-Мелу Пьерр Полузащитник
- 14 Плеа Алассан Нападающий
- Главный тренер: Фавре Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Сиприен Вилан Травмирован
- Лё Бьян Микаэль Травмирован
- Сери Жан-Мишель Травмирован
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Л1
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 14.10.2017 Дижон 1:2 ПСЖ Л1
- 30.09.2017 ПСЖ 6:2 Бордо Л1
- 27.09.2017 ПСЖ 3:0 Бавария ЛЧ
- 23.09.2017 Монпелье 0:0 ПСЖ Л1
- 17.09.2017 ПСЖ 2:0 Лион Л1
- 12.09.2017 Селтик 0:5 ПСЖ ЛЧ
- 08.09.2017 Метц 1:5 ПСЖ Л1
- 25.08.2017 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Л1
- 20.08.2017 ПСЖ 6:2 Тулуза Л1
- 13.08.2017 Генгам 0:3 ПСЖ Л1
- 05.08.2017 ПСЖ 2:0 Амьен Л1
- 29.07.2017 Монако 1:2 ПСЖ С
- 27.07.2017 ПСЖ 2:3 Ювентус МКЧ
- 23.07.2017 ПСЖ 2:4 Тоттенхэм МКЧ
- 20.07.2017 Рома 1:1 ПСЖ МКЧ
- 14.07.2017 ПСЖ 1:1 Париж ТМК
- 27.05.2017 Анже 0:1 ПСЖ КФ
- 20.05.2017 ПСЖ 1:1 Кан Л1
Ницца (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 22.10.2017 Ницца 1:2 Страсбург Л1
- 19.10.2017 Ницца 1:3 Лацио ЛЕ
- 15.10.2017 Монпелье 2:0 Ницца Л1
- 01.10.2017 Ницца 2:4 Марсель Л1
- 28.09.2017 Ницца 3:0 Витесс ЛЕ
- 22.09.2017 Ницца 2:2 Анже Л1
- 17.09.2017 Ренн 0:1 Ницца Л1
- 14.09.2017 Зульте-Варегем 1:5 Ницца ЛЕ
- 09.09.2017 Ницца 4:0 Монако Л1
- 26.08.2017 Амьен 3:0 Ницца Л1
- 22.08.2017 Ницца 0:2 Наполи ЛЧ
- 19.08.2017 Ницца 2:0 Генгам Л1
- 16.08.2017 Наполи 2:0 Ницца ЛЧ
- 11.08.2017 Ницца 1:2 Труа Л1
- 05.08.2017 Сент-Этьен 1:0 Ницца Л1
- 02.08.2017 Аякс 2:2 Ницца ЛЧ
- 26.07.2017 Ницца 1:1 Аякс ЛЧ
- 20.07.2017 Боруссия М 1:2 Ницца ТМК
- 16.07.2017 Славия Прага 4:1 Ницца ТМК
- 13.07.2017 Гент 2:3 Ницца ТМК
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ницца: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 30.04.2017 Ницца 3:1 ПСЖ Лига 1
- 11.12.2016 ПСЖ 2:2 Ницца Лига 1
- 02.04.2016 ПСЖ 4:1 Ницца Лига 1
- 04.12.2015 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1
- 18.04.2015 Ницца 1:3 ПСЖ Лига 1
- 29.11.2014 ПСЖ 1:0 Ницца Лига 1
- 28.03.2014 Ницца 0:1 ПСЖ Лига 1
- 09.11.2013 ПСЖ 3:1 Ницца Лига 1
- 21.04.2013 ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1
- 01.12.2012 Ницца 2:1 ПСЖ Лига 1
- 12.02.2012 Ницца 0:0 ПСЖ Лига 1
- 21.09.2011 ПСЖ 2:1 Ницца Лига 1
- 20.02.2011 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1
- 03.10.2010 ПСЖ 0:0 Ницца Лига 1
- 20.03.2010 Ницца 1:0 ПСЖ Лига 1
- 07.11.2009 ПСЖ 0:1 Ницца Лига 1
- 05.04.2009 ПСЖ 2:1 Ницца Лига 1
- 01.11.2008 Ницца 1:0 ПСЖ Лига 1
- 13.04.2008 ПСЖ 2:3 Ницца Лига 1
- 25.11.2007 Ницца 2:1 ПСЖ Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|31 - 8
|26
|2.
|Монако
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 12
|22
|3.
|Нант
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|9 - 7
|20
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|25 - 15
|19
|5.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 17
|18
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|8.
|Кан
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|7 - 8
|15
|9.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 6
|15
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|11.
|Генгам
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|12.
|Труа
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|13.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 12
|12
|14.
|Ницца
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 16
|10
|15.
|Амьен
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|5 - 12
|9
|16.
|Ренн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|17.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|18.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|19.
|Лилль
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|5 - 19
|3
-
До начала матча осталось 18 часов 27 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Ницца, который состоится 27.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Ницца, который состоится 27.10.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч ПСЖ - Ницца
ПСЖ
98.5% (133)
Ничья:
1.5% (2)
Ницца
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ПСЖ:
32.6% (44)
3:1 ПСЖ:
20% (27)
2:1 ПСЖ:
17% (23)
3:0 ПСЖ:
17% (23)
4:1 ПСЖ:
3.7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация