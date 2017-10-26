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Стадион:
ПСЖ
 
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Ницца
announcement
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До начала матча осталось 18 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Ницца, который состоится 27.10.2017.
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:
Прогнозы на матч ПСЖ - Ницца
ПСЖ
98.5% (133)
Ничья:
1.5% (2)
Ницца
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
32.6% (44)
ПСЖ:
20% (27)
ПСЖ:
17% (23)
ПСЖ:
17% (23)
ПСЖ:
3.7% (5)
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