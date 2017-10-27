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Стадион:
Бордо
 
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Монако
announcement
-
До начала матча осталось 18 часов 46 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бордо - Монако, который состоится 28.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Бордо - Монако
Бордо
8.6% (9)
Ничья:
40% (42)
Монако
51.4% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.2% (37)
Монако:
35.2% (37)
Монако:
9.5% (10)
Ничья:
4.8% (5)
Бордо:
4.8% (5)
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