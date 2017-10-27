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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Матмю Атлантик
Состав команд
21
Пелленар
Тео
24
Раджи
Андреа
25
Глик
Камил
20
Рони
Лопеш
17
Тилеманс
Юри
27
Лемар
Тома
14
Кейта
Бальде
Бордо 4-3-3
- Основной состав
- 1 Костил Бенуа Вратарь
- 6 Левчук Игор Защитник
- 14 Тулалан Жереми Защитник
- 4 Йованович Вукашин Защитник
- 21 Пелленар Тео Защитник
- 19 Лерагер Лукас Полузащитник
- 5 Отавио Пассос Полузащитник
- 13 Санхаре Юнусс Полузащитник
- 7 Малком Филипе Нападающий
- 12 Де Превиль Николя Нападающий
- 11 Камано Франсуа Нападающий
- Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Гаич Милан II Травмирован
- Лаборд Гаэтан Травмирован
Монако 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Субашич Даниэль Вратарь
- 24 Раджи Андреа Защитник
- 25 Глик Камил Защитник
- 5 Жемерсон де Жесус Защитник
- 6 Жорже Марко Защитник
- 8 Моутинью Жоау Полузащитник
- 2 Фабиньо Энрике Полузащитник
- 20 Рони Лопеш Полузащитник
- 17 Тилеманс Юри Полузащитник
- 27 Лемар Тома Полузащитник
- 14 Кейта Бальде Нападающий
- Главный тренер: Жардим Леонарду
- Травмы и дисквалификации
- Йоветич Стеван Травмирован
- Фалькао Радамель Травмирован
Предыдущие игры
Бордо (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 21.10.2017 Амьен 1:0 Бордо Л1
- 15.10.2017 Бордо 1:1 Нант Л1
- 30.09.2017 ПСЖ 6:2 Бордо Л1
- 23.09.2017 Бордо 3:1 Генгам Л1
- 15.09.2017 Тулуза 0:1 Бордо Л1
- 08.09.2017 Лилль 0:0 Бордо Л1
- 01.09.2017 Бордо 0:0 Эйбар ТМК
- 26.08.2017 Бордо 2:1 Труа Л1
- 19.08.2017 Лион 3:3 Бордо Л1
- 12.08.2017 Бордо 2:0 Метц Л1
- 06.08.2017 Анже 2:2 Бордо Л1
- 03.08.2017 Видеотон 1:0 Бордо ЛЕ
- 27.07.2017 Бордо 2:1 Видеотон ЛЕ
- 21.07.2017 Бордо 1:0 Генгам ТМК
- 18.07.2017 Реал Сосьедад 0:1 Бордо ТМК
- 15.07.2017 Бордо 2:0 По ТМК
- 08.07.2017 Бордо 2:1 Ньор ТМК
- 20.05.2017 Лорьян 1:1 Бордо Л1
- 14.05.2017 Бордо 1:1 Марсель Л1
- 05.05.2017 Сент-Этьен 2:2 Бордо Л1
Монако (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 21.10.2017 Монако 2:0 Кан Л1
- 17.10.2017 Монако 1:2 Бешикташ ЛЧ
- 13.10.2017 Лион 3:2 Монако Л1
- 29.09.2017 Монако 1:1 Монпелье Л1
- 26.09.2017 Монако 0:3 Порту ЛЧ
- 22.09.2017 Лилль 0:4 Монако Л1
- 16.09.2017 Монако 3:0 Страсбург Л1
- 13.09.2017 РБ Лейпциг 1:1 Монако ЛЧ
- 09.09.2017 Ницца 4:0 Монако Л1
- 31.08.2017 Монако 4:1 Ним ТМК
- 27.08.2017 Монако 6:1 Марсель Л1
- 18.08.2017 Метц 0:1 Монако Л1
- 13.08.2017 Дижон 1:4 Монако Л1
- 04.08.2017 Монако 3:2 Тулуза Л1
- 29.07.2017 Монако 1:2 ПСЖ С
- 22.07.2017 Спортинг Л 2:1 Монако ТМК
- 19.07.2017 Монако 1:1 Фенербахче ТМК
- 16.07.2017 Монако 0:0 ПСВ ТМК
- 15.07.2017 Монако 4:2 Сток Сити ТМК
- 09.07.2017 Рапид Вена 2:2 Монако ТМК
Последние игры между собой
Бордо: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Монако: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
- 11.03.2017 Монако 2:1 Бордо Лига 1
- 10.12.2016 Бордо 0:4 Монако Лига 1
- 01.04.2016 Монако 1:2 Бордо Лига 1
- 16.12.2015 Бордо 3:0 Монако Кубок лиги
- 08.11.2015 Бордо 3:1 Монако Лига 1
- 11.01.2015 Монако 0:0 Бордо Лига 1
- 17.08.2014 Бордо 4:1 Монако Лига 1
- 17.05.2014 Монако 1:1 Бордо Лига 1
- 10.08.2013 Бордо 0:2 Монако Лига 1
- 13.03.2011 Бордо 0:1 Монако Лига 1
- 02.11.2010 Монако 2:2 Бордо Лига 1
- 13.03.2010 Монако 0:0 Бордо Лига 1
- 10.02.2010 Бордо 0:2 Монако Кубок
- 31.10.2009 Бордо 1:0 Монако Лига 1
- 23.05.2009 Бордо 1:0 Монако Лига 1
- 21.12.2008 Монако 3:4 Бордо Лига 1
- 17.02.2008 Монако 0:6 Бордо Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|34 - 8
|29
|2.
|Монако
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 12
|22
|3.
|Нант
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|9 - 7
|20
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|25 - 15
|19
|5.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 17
|18
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|8.
|Кан
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|7 - 8
|15
|9.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 6
|15
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|11.
|Генгам
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|12.
|Труа
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|13.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 12
|12
|14.
|Ницца
|0:3 Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|15.
|Амьен
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|5 - 12
|9
|16.
|Ренн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|17.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|18.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|19.
|Лилль
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|5 - 19
|3
-
До начала матча осталось 18 часов 46 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бордо - Монако, который состоится 28.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бордо - Монако, который состоится 28.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Бордо - Монако
Бордо
8.6% (9)
Ничья:
40% (42)
Монако
51.4% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.2% (37)
1:2 Монако:
35.2% (37)
0:1 Монако:
9.5% (10)
2:2 Ничья:
4.8% (5)
1:0 Бордо:
4.8% (5)
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