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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стад дю Рудуру
5' Желтая карточкаАденон Халед
16' Желтая карточкаГуано Принс-Десир
0:1
22' ГолЭль-Хаджам Уалид
31' Желтая карточкаГакпе Серж
1:1
44' ГолДиалло Мустафа
|
5'
22'
0:1
31'
44'
1:1
Состав команд
20
Эбоа
Феликс
27
Табану
Франк
17
Дидо
Этьен
23
Бриан
Джимми
37
Гакпе
Серж
14
Какута
Гаэль
Генгам 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Юнссон Карл-Юхан Вратарь
- 22 Перейра Жонатан Защитник
- 29 Кербра Кристоф Защитник
- 20 Эбоа Феликс Защитник
- 27 Табану Франк Защитник
- 7 Блас Людовик Полузащитник
- 17 Дидо Этьен Полузащитник
- 9 Камара Абдул Полузащитник
- 5 Диалло Мустафа Полузащитник
- 10 Бенезе Николя Полузащитник
- 23 Бриан Джимми Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кайяр Марк-Орель Вратарь
- 3 Ребошу Педру Защитник
- 8 До Лука Полузащитник
- 21 Тюрам Маркус Нападающий
- 11 Приват Слоан Нападающий
- 24 Коко Маркус Нападающий
- 26 Жиресс Тибо Нападающий
- Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Салибур Янис Травмирован
- Икоко Джордан Травмирован
Амьен 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Гартнер Регис Вратарь
- 19 Эль-Хаджам Уалид Защитник
- 2 Гуано Принс-Десир Защитник
- 3 Аденон Халед Защитник
- 35 Авелар Данило Защитник
- 37 Гакпе Серж Полузащитник
- 34 Зунгу Бонгани Полузащитник
- 6 Монкондю Томас Полузащитник
- 7 Манзала Хариссон Полузащитник
- 14 Какута Гаэль Полузащитник
- 28 Траоре Ласина Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Буэ Жан-Кристоф Вратарь
- 12 Дибасси Бакай Защитник
- 26 Н'Госсо Гай Полузащитник
- 10 Бурго Эммануэль Полузащитник
- 23 Julien Ielsh Полузащитник
- 15 Конате Мусса Нападающий
- 13 Корнетт Кентен Нападающий
- Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Фофана Гессума Травмирован
- Бодмер Матьё Травмирован
Предыдущие игры
Генгам (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 24.10.2017 Генгам 0:2 Монпелье КЛ
- 21.10.2017 Нант 2:1 Генгам Л1
- 14.10.2017 Генгам 2:0 Ренн Л1
- 30.09.2017 Генгам 1:1 Тулуза Л1
- 23.09.2017 Бордо 3:1 Генгам Л1
- 16.09.2017 Генгам 1:0 Лилль Л1
- 10.09.2017 Лион 2:1 Генгам Л1
- 27.08.2017 Генгам 2:0 Страсбург Л1
- 19.08.2017 Ницца 2:0 Генгам Л1
- 13.08.2017 Генгам 0:3 ПСЖ Л1
- 05.08.2017 Метц 1:3 Генгам Л1
- 29.07.2017 Генгам 0:2 Торино ТМК
- 21.07.2017 Бордо 1:0 Генгам ТМК
- 18.07.2017 Генгам 1:0 Брест ТМК
- 15.07.2017 Лорьян 3:2 Генгам ТМК
- 07.07.2017 Генгам 2:1 Тур ТМК
- 20.05.2017 Генгам 1:0 Метц Л1
- 14.05.2017 Нант 4:1 Генгам Л1
- 06.05.2017 Генгам 4:0 Дижон Л1
- 29.04.2017 Генгам 0:2 Сент-Этьен Л1
Амьен (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 25.10.2017 Труа 1:2 Амьен КЛ
- 21.10.2017 Амьен 1:0 Бордо Л1
- 14.10.2017 Тулуза 1:0 Амьен Л1
- 06.10.2017 Кортрейк 2:0 Амьен ТМК
- 23.09.2017 Кан 1:0 Амьен Л1
- 17.09.2017 Амьен 0:2 Марсель Л1
- 09.09.2017 Страсбург 0:1 Амьен Л1
- 26.08.2017 Амьен 3:0 Ницца Л1
- 19.08.2017 Сент-Этьен 3:0 Амьен Л1
- 12.08.2017 Амьен 0:2 Анже Л1
- 05.08.2017 ПСЖ 2:0 Амьен Л1
- 29.07.2017 Труа 2:1 Амьен ТМК
- 22.07.2017 Амьен 0:1 Сток Сити ТМК
- 21.07.2017 Нанси 1:0 Амьен ТМК
- 18.07.2017 Зульте-Варегем 1:3 Амьен ТМК
- 14.07.2017 Амьен 1:1 Шарлеруа ТМК
- 11.07.2017 Амьен 0:1 УНФП ТМК
- 07.07.2017 Ред Стар 2:5 Амьен ТМК
- 19.05.2017 Реймс 1:2 Амьен Л2
- 12.05.2017 Амьен 3:0 Лаваль Л2
Последние игры между собой
Генгам: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 4
Амьен: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 0
- 02.03.2012 Генгам 1:1 Амьен Лига 2
- 30.09.2011 Амьен 0:0 Генгам Лига 2
- 13.05.2011 Амьен 2:1 Генгам Национальный чемпионат
- 17.12.2010 Генгам 1:2 Амьен Национальный чемпионат
- 15.05.2009 Амьен 3:3 Генгам Лига 2
- 19.12.2008 Генгам 0:0 Амьен Лига 2
- 08.02.2008 Амьен 3:1 Генгам Лига 2
- 05.01.2008 Амьен 2:1 Генгам Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|34 - 8
|29
|2.
|Монако
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Нант
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|9 - 8
|20
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|25 - 15
|19
|5.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 17
|18
|6.
|Кан
|1:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|8 - 8
|18
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 6
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|11.
|Генгам
|1:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|12.
|Дижон
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|14.
|Труа
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|15.
|Анже
|0:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 13
|12
|16.
|Амьен
|1:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 13
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|18.
|Ренн
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|19.
|Лилль
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|5 - 19
|3
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Табану Франк сделал результативную передачу.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Диалло Мустафа из клуба "Генгам" отправил мяч головой в ворота.
44'
Табану Франк из команды Генгам делает отличный навес.
42'
42'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Бенезе Николя из команды Генгам делает подножку. Эль-Хаджам Уалид заработал фол.
41'
Какута Гаэль из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Аденон Халед блокирует соперника. Камара Абдул заработал своей команде штрафной.
37'
Диалло Мустафа наказан за толчок Гартнер Регис
37'
36'
Авелар Данило из команды Амьен делает подножку. Камара Абдул заработал фол.
36'
Эль-Хаджам Уалид совершает грубый фол. Диалло Мустафа был жертвой
36'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
35'
Felix Eboa выбил мяч на угловой.
35'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
34'
Табану Франк из команды Генгам делает навес
34'
33'
Бриан Джимми попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
33'
31'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
31'
Гакпе Серж получает желтую карточку.
31'
Гакпе Серж из команды Амьен опасно играет. Чуть не пострадал Felix Eboa.
31'
Камара Абдул попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
30'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
28'
Бриан Джимми из команды Генгам. Это Зунгу Бонгани заработал фол.
28'
28'
Блас Людовик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
26'
Бриан Джимми из команды Генгам бьет головой мимо ворот
26'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Траоре Ласина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Авелар Данило из команды Амьен делает подножку. Бенезе Николя заработал фол.
22'
Какута Гаэль сделал результативную передачу.
22'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эль-Хаджам Уалид записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
22'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
22'
Монкондю Томас из команды Амьен делает подножку. Дидо Этьен заработал фол.
21'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает подножку. Блас Людовик заработал фол.
19'
Монкондю Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Какута Гаэль из команды Амьен делает пас партнеру.
19'
Авелар Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Блас Людовик из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Монкондю Томас.
18'
Камара Абдул коснулся мяча рукой.
18'
Камара Абдул из команды Генгам делает навес
17'
17'
16'
Гуано Принс-Десир получает желтую карточку.
16'
Гуано Принс-Десир совершает грубый фол. Бенезе Николя был жертвой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Аденон Халед наказан за толчок Бриан Джимми
12'
11'
Гакпе Серж из команды Амьен делает подножку. Дидо Этьен заработал фол.
11'
Табану Франк из команды Генгам в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
9'
Гакпе Серж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
8'
Гакпе Серж из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Какута Гаэль из команды Амьен делает пас партнеру.
7'
Табану Франк наказан за толчок Траоре Ласина
7'
Гуано Принс-Десир из команды Амьен делает подножку. Бриан Джимми заработал фол.
6'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
6'
5'
Аденон Халед получает желтую карточку.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Аденон Халед совершает грубый фол. Диалло Мустафа был жертвой
5'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
4'
4'
Камара Абдул из команды Генгам делает навес
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
2'
2'
Монкондю Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Диалло Мустафа наказан за толчок Аденон Халед
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 1:1 Амьен
Генгам
84.1% (143)
Ничья:
15.3% (26)
Амьен
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Генгам:
44.1% (75)
2:1 Генгам:
21.8% (37)
2:0 Генгам:
15.9% (27)
1:1 Ничья:
11.2% (19)
0:0 Ничья:
2.9% (5)
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