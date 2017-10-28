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Стадион:
Генгам
1:1
Перерыв
Амьен
0'
5' Желтая карточка
Аденон Халед
16' Желтая карточка
Гуано Принс-Десир
0:1
22' Гол
Эль-Хаджам Уалид
31' Желтая карточка
Гакпе Серж
1:1
44' Гол
Диалло Мустафа
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Табану Франк сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Диалло Мустафа из клуба "Генгам" отправил мяч головой в ворота.
44'
Табану Франк из команды Генгам делает отличный навес.
42'
Удар от ворот произведет Генгам
42'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Бенезе Николя из команды Генгам делает подножку. Эль-Хаджам Уалид заработал фол.
41'
Какута Гаэль из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Аденон Халед блокирует соперника. Камара Абдул заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
37'
Диалло Мустафа наказан за толчок Гартнер Регис
37'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Авелар Данило из команды Амьен делает подножку. Камара Абдул заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Эль-Хаджам Уалид совершает грубый фол. Диалло Мустафа был жертвой
36'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
35'
Felix Eboa выбил мяч на угловой.
35'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Табану Франк из команды Генгам делает навес
34'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Бриан Джимми попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Угловой
33'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
33'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
31'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
Желтая карточка
31'
Гакпе Серж получает желтую карточку.
Фол, нарушение
31'
Гакпе Серж из команды Амьен опасно играет. Чуть не пострадал Felix Eboa.
31'
Камара Абдул попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
28'
Бриан Джимми из команды Генгам. Это Зунгу Бонгани заработал фол.
28'
Удар от ворот произведет Амьен
28'
Блас Людовик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Удар от ворот произведет Амьен
26'
Бриан Джимми из команды Генгам бьет головой мимо ворот
26'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Траоре Ласина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Авелар Данило из команды Амьен делает подножку. Бенезе Николя заработал фол.
22'
Какута Гаэль сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эль-Хаджам Уалид записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
22'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
22'
Монкондю Томас из команды Амьен делает подножку. Дидо Этьен заработал фол.
21'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
20'
Удар от ворот произведет Амьен
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
20'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает подножку. Блас Людовик заработал фол.
19'
Монкондю Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Какута Гаэль из команды Амьен делает пас партнеру.
19'
Авелар Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Блас Людовик из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Монкондю Томас.
Фол, нарушение
18'
Камара Абдул коснулся мяча рукой.
18'
Камара Абдул из команды Генгам делает навес
17'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
16'
Гуано Принс-Десир получает желтую карточку.
Фол, нарушение
16'
Гуано Принс-Десир совершает грубый фол. Бенезе Николя был жертвой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Аденон Халед наказан за толчок Бриан Джимми
12'
Удар от ворот произведет Амьен
Фол, нарушение
11'
Гакпе Серж из команды Амьен делает подножку. Дидо Этьен заработал фол.
Офсайд
11'
Табану Франк из команды Генгам в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
Удар от ворот произведет Генгам
9'
Гакпе Серж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
8'
Гакпе Серж из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Какута Гаэль из команды Амьен делает пас партнеру.
Фол, нарушение
7'
Табану Франк наказан за толчок Траоре Ласина
Фол, нарушение
7'
Гуано Принс-Десир из команды Амьен делает подножку. Бриан Джимми заработал фол.
6'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
5'
Аденон Халед получает желтую карточку.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
5'
Аденон Халед совершает грубый фол. Диалло Мустафа был жертвой
Офсайд
5'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
4'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Камара Абдул из команды Генгам делает навес
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
2'
Удар от ворот произведет Генгам
2'
Монкондю Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
2'
Диалло Мустафа наказан за толчок Аденон Халед
1'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 1:1 Амьен
Генгам
84.1% (143)
Ничья:
15.3% (26)
Амьен
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Генгам:
44.1% (75)
Генгам:
21.8% (37)
Генгам:
15.9% (27)
Ничья:
11.2% (19)
Ничья:
2.9% (5)
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