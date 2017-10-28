  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Монпелье
0:0
Перерыв
Ренн
0'
4' Желтая карточка
Агилар Рубен
25' Желтая карточка
Мауасса Фет
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
47'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает подножку. Эну Адриен заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
44'
Удар от ворот произведет Монпелье
44'
Мауасса Фет из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
44'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
42'
Сио Жованни наказан за толчок Бааль Людовик
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
39'
Эну Адриен наказан за толчок Мбенза Исаак
Фол, нарушение
38'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает подножку. Бааль Людовик заработал фол.
37'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Траоре Амари из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
34'
Удар от ворот произведет Монпелье
34'
Эну Адриен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
33'
Брэндон Льямас бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
31'
Удар от ворот произведет Ренн
31'
Сио Жованни из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
31'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес
31'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
30'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
30'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
27'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Сессеньон Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Андре Бенжамин совершает грубый фол. Агилар Рубен был жертвой
Желтая карточка
25'
Мауасса Фет получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Мауасса Фет совершает грубый фол. Мукиэле Норди был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
24'
Конгре Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Ласне Пол заработал фол.
23'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Брэндон Льямас из команды Ренн делает навес
21'
Удар от ворот произведет Монпелье
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Удар от ворот произведет Монпелье
20'
Мауасса Фет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Мауасса Фет из команды Ренн делает передачу за спину защитников.
17'
Мауасса Фет из команды Ренн делает неудачный навес.
17'
Удар от ворот произведет Монпелье
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
14'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Ренн
12'
Сио Жованни имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
12'
Сио Жованни на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
11'
Брэндон Льямас из команды Ренн в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
9'
Сио Жованни наказан за толчок Бенсебаини Рами
9'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отвел угрозу отличным подкатом
9'
Мауасса Фет на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
6'
Силики Джеймс из команды Ренн делает подножку. Скири Эйе заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Желтая карточка
4'
Агилар Рубен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
4'
Агилар Рубен из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Мауасса Фет.
3'
Удар от ворот произведет Монпелье
3'
Силики Джеймс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
2'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Коубек Томаш вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
2'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой слева.
1'
Сио Жованни имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
1'
Сио Жованни оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
1'
Скири Эйе из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
1'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Ренн
Монпелье
77.2% (132)
Ничья:
17.5% (30)
Ренн
5.3% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Монпелье:
35.1% (60)
Монпелье:
27.5% (47)
Ничья:
14% (24)
Монпелье:
12.3% (21)
Ренн:
3.5% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация