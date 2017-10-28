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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стад де ля Моссон
4' Желтая карточкаАгилар Рубен
25' Желтая карточкаМауасса Фет
|
4'
25'
Состав команд
13
Скири
Эйе
18
Мбенза
Исаак
14
Сио
Жованни
40
Коубек
Томаш
27
Траоре
Амари
23
Эну
Адриен
17
Мауасса
Фет
Монпелье 3-4-3
- Основной состав
- 40 Лекомт Бенджамин Вратарь
- 5 Мендеш Педру II Защитник
- 4 Илтон Виторино Защитник
- 3 Конгре Даниэль Защитник
- 23 Мукиэле Норди Полузащитник
- 13 Скири Эйе Полузащитник
- 7 Ласне Пол Полузащитник
- 2 Агилар Рубен Полузащитник
- 18 Мбенза Исаак Нападающий
- 28 Сессеньон Стефан Нападающий
- 14 Сио Жованни Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Пионнье Лоран Вратарь
- 31 Коцца Николя Защитник
- 29 Нинга Родрике Полузащитник
- 27 Факундо Пирис Полузащитник
- 9 Иконе Джонатан Полузащитник
- 6 Самбья Саломон Полузащитник
- 19 Камара Сулейман Нападающий
- Главный тренер: Тер-Закарян Мишель
Ренн 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Коубек Томаш Вратарь
- 27 Траоре Амари Защитник
- 5 Ньяньон Жорис Защитник
- 15 Бенсебаини Рами Защитник
- 24 Бааль Людовик Защитник
- 12 Силики Джеймс Полузащитник
- 21 Андре Бенжамин Полузащитник
- 14 Буриго Бенжамен Полузащитник
- 23 Эну Адриен Полузащитник
- 17 Мауасса Фет Полузащитник
- 11 Брэндон Льямас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Диалло Абдулайе Вратарь
- 29 Данзе Ромен Защитник
- 25 Фигейреду Афоншу Полузащитник
- 35 Жанвье Николя Полузащитник
- 19 Телль Жордан Полузащитник
- 33 Лямонж Себастьян Полузащитник
- 26 Желен Жереми
- Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Сарр Исмаила Травмирован
Предыдущие игры
Монпелье (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 24.10.2017 Генгам 0:2 Монпелье КЛ
- 20.10.2017 Сент-Этьен 0:1 Монпелье Л1
- 15.10.2017 Монпелье 2:0 Ницца Л1
- 06.10.2017 Жирона 3:2 Монпелье ТМК
- 29.09.2017 Монако 1:1 Монпелье Л1
- 23.09.2017 Монпелье 0:0 ПСЖ Л1
- 16.09.2017 Труа 0:1 Монпелье Л1
- 09.09.2017 Монпелье 0:1 Нант Л1
- 26.08.2017 Дижон 2:1 Монпелье Л1
- 19.08.2017 Монпелье 1:1 Страсбург Л1
- 12.08.2017 Тулуза 1:0 Монпелье Л1
- 05.08.2017 Монпелье 1:0 Кан Л1
- 30.07.2017 Лион 1:1 Монпелье ТМК
- 26.07.2017 Монпелье 1:0 Сент-Этьен ТМК
- 22.07.2017 Монпелье 1:1 Тулуза ТМК
- 19.07.2017 Монпелье 0:2 Клермон Фут ТМК
- 15.07.2017 Монпелье 0:1 Родез ТМК
- 20.05.2017 Анже 2:0 Монпелье Л1
- 14.05.2017 Монпелье 1:3 Лион Л1
- 07.05.2017 Ренн 1:0 Монпелье Л1
Ренн (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 25.10.2017 Дижон 1:2 Ренн КЛ
- 21.10.2017 Ренн 1:0 Лилль Л1
- 14.10.2017 Генгам 2:0 Ренн Л1
- 06.10.2017 Динамо-Брест 0:2 Ренн ТМК
- 30.09.2017 Ренн 0:1 Кан Л1
- 24.09.2017 Сент-Этьен 2:2 Ренн Л1
- 17.09.2017 Ренн 0:1 Ницца Л1
- 10.09.2017 Марсель 1:3 Ренн Л1
- 26.08.2017 Тулуза 3:2 Ренн Л1
- 19.08.2017 Ренн 2:2 Дижон Л1
- 11.08.2017 Ренн 1:2 Лион Л1
- 05.08.2017 Труа 1:1 Ренн Л1
- 29.07.2017 Лилль 4:2 Ренн ТМК
- 22.07.2017 Кан 1:2 Ренн ТМК
- 15.07.2017 Брест 1:2 Ренн ТМК
- 08.07.2017 Сьон 1:0 Ренн ТМК
- 20.05.2017 Ренн 2:3 Монако Л1
- 14.05.2017 Кан 0:1 Ренн Л1
- 07.05.2017 Ренн 1:0 Монпелье Л1
- 29.04.2017 Бастия 1:0 Ренн Л1
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Ренн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
- 07.05.2017 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1
- 27.08.2016 Монпелье 1:1 Ренн Лига 1
- 07.05.2016 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1
- 15.08.2015 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1
- 02.05.2015 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1
- 06.12.2014 Ренн 0:4 Монпелье Лига 1
- 15.02.2014 Ренн 2:2 Монпелье Лига 1
- 26.09.2013 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1
- 01.03.2013 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1
- 17.01.2013 Ренн 2:0 Монпелье Кубок лиги
- 20.10.2012 Ренн 2:1 Монпелье Лига 1
- 07.05.2012 Ренн 0:2 Монпелье Лига 1
- 21.08.2011 Монпелье 4:0 Ренн Лига 1
- 05.03.2011 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1
- 23.10.2010 Ренн 0:1 Монпелье Лига 1
- 27.02.2010 Монпелье 3:1 Ренн Лига 1
- 24.10.2009 Ренн 3:0 Монпелье Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|34 - 8
|29
|2.
|Монако
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Нант
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|9 - 8
|20
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|25 - 15
|19
|5.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 17
|18
|6.
|Кан
|1:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|8 - 8
|18
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 6
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|11.
|Генгам
|1:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|12.
|Дижон
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|14.
|Труа
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|15.
|Анже
|0:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 13
|12
|16.
|Амьен
|1:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 13
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|18.
|Ренн
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|19.
|Лилль
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|5 - 19
|3
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
47'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает подножку. Эну Адриен заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
44'
44'
Мауасса Фет из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
44'
43'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
42'
Сио Жованни наказан за толчок Бааль Людовик
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
39'
Эну Адриен наказан за толчок Мбенза Исаак
38'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает подножку. Бааль Людовик заработал фол.
37'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Траоре Амари из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
34'
34'
Эну Адриен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
33'
Брэндон Льямас бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
31'
Удар от ворот произведет Ренн
31'
Сио Жованни из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
31'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес
31'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
30'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
27'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Сессеньон Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Андре Бенжамин совершает грубый фол. Агилар Рубен был жертвой
25'
Мауасса Фет получает желтую карточку.
25'
Мауасса Фет совершает грубый фол. Мукиэле Норди был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
24'
Конгре Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Ласне Пол заработал фол.
23'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Брэндон Льямас из команды Ренн делает навес
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
20'
Мауасса Фет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Мауасса Фет из команды Ренн делает передачу за спину защитников.
17'
Мауасса Фет из команды Ренн делает неудачный навес.
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
14'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Ренн
12'
Сио Жованни имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
12'
Сио Жованни на финте ушёл от оппонента.
11'
Брэндон Льямас из команды Ренн в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
9'
Сио Жованни наказан за толчок Бенсебаини Рами
9'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отвел угрозу отличным подкатом
9'
Мауасса Фет на финте ушёл от оппонента.
6'
Силики Джеймс из команды Ренн делает подножку. Скири Эйе заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
4'
Агилар Рубен получает желтую карточку.
4'
Агилар Рубен из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Мауасса Фет.
3'
3'
Силики Джеймс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
3'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
2'
2'
Коубек Томаш вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой слева.
1'
Сио Жованни имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
1'
Сио Жованни оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
1'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Ренн
Монпелье
77.2% (132)
Ничья:
17.5% (30)
Ренн
5.3% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Монпелье:
35.1% (60)
2:1 Монпелье:
27.5% (47)
1:1 Ничья:
14% (24)
2:0 Монпелье:
12.3% (21)
1:2 Ренн:
3.5% (6)
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