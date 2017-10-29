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Стадион:
Тулуза
0:0
Первый тайм: 35'
Сент-Этьен
0' 35'
Первый тайм
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Травма, повреждение
35'
Жан Корентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Жан Корентин.
33'
Лакруа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Делор Анди из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Яго Стив навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Мубандже Жак-Франсуа получил травму и заменен. Яго Стив выходит на поле.
Фол, нарушение
32'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает подножку. Мубандже Жак-Франсуа заработал фол.
31'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Блен Алексис из команды Тулуза делает навес
31'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
М'Бенге Шейх наказан за толчок Блен Алексис
30'
Удар от ворот произведет Тулуза
30'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
28'
Мубандже Жак-Франсуа возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Мубандже Жак-Франсуа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
25'
Мубандже Жак-Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
25'
Бамба Джонатан блокирует соперника. Мубандже Жак-Франсуа заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
24'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Маига Хабиб.
Угловой
24'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
23'
М'Бенге Шейх выбил мяч на угловой.
22'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза. Это Габриэль Сильва заработал фол.
22'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
20'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен в офсайде
19'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
18'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Дабо Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Мубандже Жак-Франсуа коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
16'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен. Это Жан Корентин заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
14'
Блен Алексис блокирует соперника. Бамба Джонатан заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
13'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает подножку. Мубандже Жак-Франсуа заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Тулуза
12'
Амума Ромен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
12'
Амума Ромен оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
12'
Эрнани Азеведо из команды Сент-Этьен делает отличный пас
12'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
11'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
11'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
Фол, нарушение
10'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
9'
Лакруа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает навес
Офсайд
7'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен в офсайде
Фол, нарушение
6'
Эрнани Азеведо наказан за толчок Блен Алексис
Фол, нарушение
6'
Делор Анди коснулся мяча рукой.
5'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Блен Алексис из команды Тулуза делает навес
5'
Лакруа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Жан Корентин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Сомалиа Вергитон нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Офсайд
1'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен в офсайде
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьен". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Сент-Этьен
Тулуза
30.1% (53)
Ничья:
53.4% (94)
Сент-Этьен
16.5% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
48.9% (86)
Тулуза:
15.9% (28)
Сент-Этьен:
13.6% (24)
Тулуза:
11.9% (21)
Ничья:
2.3% (4)
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