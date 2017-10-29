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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Мунисипал
0:0
Первый тайм: 35'
Состав команд
40
Лафон
Альбан
27
Блен
Алексис
10
Делор
Анди
12
М'Бенге
Шейх
13
Маига
Хабиб
21
Амума
Ромен
Тулуза 4-4-1-1
- Основной состав
- 40 Лафон Альбан Вратарь
- 2 Амьен-Аду Кельвен Защитник
- 5 Диоп Исса Защитник
- 6 Жюльен Кристофер Защитник
- 29 Мубандже Жак-Франсуа Защитник
- 19 Сомалиа Вергитон Полузащитник
- 27 Блен Алексис Полузащитник
- 25 Имбула Ганелли Полузащитник
- 15 Градель Макс-Ален Полузащитник
- 8 Жан Корентин Полузащитник
- 10 Делор Анди Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гойкоэчеа Мауро Вратарь
- 20 Яго Стив Защитник
- 11 Тойвонен Ола Полузащитник
- 17 Сангаре Ибрахим Полузащитник
- 4 Каюзак Янник Полузащитник
- 12 Силла Иссиага Полузащитник
- 9 Саного Яя Нападающий
- Главный тренер: Дюпре Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Дурмаз Джимми Травмирован
Сент-Этьен 4-3-3
- Основной состав
- 16 Рюффье Стефан Вратарь
- 11 Габриэль Сильва Защитник
- 2 Теофил-Катерин Кевин Защитник
- 4 Лакруа Лео Защитник
- 12 М'Бенге Шейх Защитник
- 7 Дабо Брайан Полузащитник
- 5 Пажо Венсан Полузащитник
- 13 Маига Хабиб Полузащитник
- 14 Бамба Джонатан Нападающий
- 21 Амума Ромен Нападающий
- 20 Эрнани Азеведо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Мулен Жесси Вратарь
- 19 Погба Флорентин Защитник
- 15 Янко Саиди Защитник
- 17 Сельнес Оле Полузащитник
- 8 Диуссе Ассан Полузащитник
- 23 Содерлунд Александер Нападающий
- 22 Монне-Паке Кевин Нападающий
- Главный тренер: Гарсия Оскар
Предыдущие игры
Тулуза (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 25.10.2017 Тулуза 4:2 Клермон Фут КЛ
- 21.10.2017 Анже 0:1 Тулуза Л1
- 14.10.2017 Тулуза 1:0 Амьен Л1
- 30.09.2017 Генгам 1:1 Тулуза Л1
- 24.09.2017 Марсель 2:0 Тулуза Л1
- 15.09.2017 Тулуза 0:1 Бордо Л1
- 09.09.2017 Труа 0:0 Тулуза Л1
- 26.08.2017 Тулуза 3:2 Ренн Л1
- 20.08.2017 ПСЖ 6:2 Тулуза Л1
- 12.08.2017 Тулуза 1:0 Монпелье Л1
- 04.08.2017 Монако 3:2 Тулуза Л1
- 28.07.2017 Тулуза 1:0 Осасуна ТМК
- 22.07.2017 Монпелье 1:1 Тулуза ТМК
- 19.07.2017 Алавес 0:0 Тулуза ТМК
- 13.07.2017 Тулуза 1:1 Ним ТМК
- 07.07.2017 Родез 1:0 Тулуза ТМК
- 20.05.2017 Тулуза 0:0 Дижон Л1
- 14.05.2017 Метц 1:1 Тулуза Л1
- 06.05.2017 Тулуза 0:1 Кан Л1
- 29.04.2017 Монако 3:1 Тулуза Л1
Сент-Этьен (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 25.10.2017 Страсбург 1:1 Сент-Этьен КЛ
- 20.10.2017 Сент-Этьен 0:1 Монпелье Л1
- 14.10.2017 Сент-Этьен 3:1 Метц Л1
- 01.10.2017 Труа 2:1 Сент-Этьен Л1
- 24.09.2017 Сент-Этьен 2:2 Ренн Л1
- 16.09.2017 Дижон 0:1 Сент-Этьен Л1
- 10.09.2017 Сент-Этьен 1:1 Анже Л1
- 25.08.2017 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Л1
- 19.08.2017 Сент-Этьен 3:0 Амьен Л1
- 12.08.2017 Кан 0:1 Сент-Этьен Л1
- 05.08.2017 Сент-Этьен 1:0 Ницца Л1
- 29.07.2017 Сент-Этьен 0:3 Саутгемптон ТМК
- 26.07.2017 Монпелье 1:0 Сент-Этьен ТМК
- 22.07.2017 Реал Сосьедад 1:1 Сент-Этьен ТМК
- 15.07.2017 Дижон 0:4 Сент-Этьен ТМК
- 08.07.2017 Сент-Этьен 2:0 Аяччо ТМК
- 05.07.2017 Сент-Этьен 2:3 Стад де Ньон ТМК
- 20.05.2017 Нанси 3:1 Сент-Этьен Л1
- 17.05.2017 Монако 2:0 Сент-Этьен Л1
- 14.05.2017 Сент-Этьен 0:5 ПСЖ Л1
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
- 29.01.2017 Тулуза 0:3 Сент-Этьен Лига 1
- 28.08.2016 Сент-Этьен 0:0 Тулуза Лига 1
- 30.04.2016 Сент-Этьен 0:0 Тулуза Лига 1
- 09.08.2015 Тулуза 2:1 Сент-Этьен Лига 1
- 28.02.2015 Тулуза 1:1 Сент-Этьен Лига 1
- 05.10.2014 Сент-Этьен 0:1 Тулуза Лига 1
- 07.02.2014 Тулуза 0:0 Сент-Этьен Лига 1
- 20.09.2013 Сент-Этьен 1:2 Тулуза Лига 1
- 11.01.2013 Сент-Этьен 2:2 Тулуза Лига 1
- 18.08.2012 Тулуза 2:1 Сент-Этьен Лига 1
- 13.02.2012 Тулуза 0:1 Сент-Этьен Лига 1
- 21.09.2011 Сент-Этьен 1:1 Тулуза Лига 1
- 29.01.2011 Сент-Этьен 2:1 Тулуза Лига 1
- 11.09.2010 Тулуза 0:1 Сент-Этьен Лига 1
- 08.05.2010 Сент-Этьен 0:1 Тулуза Лига 1
- 15.08.2009 Тулуза 3:1 Сент-Этьен Лига 1
- 16.05.2009 Сент-Этьен 2:2 Тулуза Лига 1
- 13.12.2008 Тулуза 3:1 Сент-Этьен Лига 1
- 15.03.2008 Сент-Этьен 0:0 Тулуза Лига 1
- 20.10.2007 Тулуза 0:2 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|34 - 8
|29
|2.
|Монако
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|4.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|9 - 8
|20
|5.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 17
|18
|6.
|Кан
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|8 - 8
|18
|7.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|9.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 7
|15
|10.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|11.
|Генгам
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 14
|13
|13.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Дижон
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|15.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|16.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 13
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|18.
|Страсбург
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 20
|10
|19.
|Лилль
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|5 - 21
|3
Первый тайм
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Жан Корентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Жан Корентин.
33'
33'
Делор Анди из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Яго Стив навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Мубандже Жак-Франсуа получил травму и заменен. Яго Стив выходит на поле.
32'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает подножку. Мубандже Жак-Франсуа заработал фол.
31'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Блен Алексис из команды Тулуза делает навес
31'
31'
М'Бенге Шейх наказан за толчок Блен Алексис
30'
Удар от ворот произведет Тулуза
30'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Мубандже Жак-Франсуа возвращается на поле, всё в порядке.
28'
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Мубандже Жак-Франсуа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
25'
Мубандже Жак-Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Бамба Джонатан блокирует соперника. Мубандже Жак-Франсуа заработал своей команде штрафной.
24'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Маига Хабиб.
24'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
23'
М'Бенге Шейх выбил мяч на угловой.
22'
22'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза. Это Габриэль Сильва заработал фол.
22'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен в офсайде
19'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
18'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Дабо Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Мубандже Жак-Франсуа коснулся мяча рукой.
16'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен. Это Жан Корентин заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
14'
Блен Алексис блокирует соперника. Бамба Джонатан заработал своей команде штрафной.
13'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает подножку. Мубандже Жак-Франсуа заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Тулуза
12'
Амума Ромен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
12'
Амума Ромен оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
12'
Эрнани Азеведо из команды Сент-Этьен делает отличный пас
12'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
11'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
10'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
9'
8'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает навес
7'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен в офсайде
6'
Эрнани Азеведо наказан за толчок Блен Алексис
6'
Делор Анди коснулся мяча рукой.
5'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Блен Алексис из команды Тулуза делает навес
5'
5'
Жан Корентин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Сомалиа Вергитон нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен в офсайде
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Сент-Этьен
Тулуза
30.1% (53)
Ничья:
53.4% (94)
Сент-Этьен
16.5% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
48.9% (86)
1:0 Тулуза:
15.9% (28)
1:2 Сент-Этьен:
13.6% (24)
2:1 Тулуза:
11.9% (21)
2:2 Ничья:
2.3% (4)
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