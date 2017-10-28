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Стадион:
Дижон
1:0
Перерыв
Нант
0'
1:0
20' Гол
Тавареш Жулио
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Удар от ворот произведет Дижон
45'
Карлос Диего Сантос бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
44'
Шека из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Туре Абдулайе.
43'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
41'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Удар от ворот произведет Дижон
39'
Удар от ворот произведет Дижон
39'
Дюбуа Лео из команды Нант делает неудачный навес.
38'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Ронжье Валентин и мяч снова в игре
37'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
35'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
33'
Шека из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
31'
Квон Чхан Хун из команды Дижон в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес
30'
Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Лима Лукас из команды Нант делает подножку. Квон Чхан Хун заработал фол.
29'
Шека из команды Дижон делает неудачный навес.
28'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
28'
Ронжье Валентин из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Амальфитано Ромен.
Фол, нарушение
26'
Авазьем Чидозье наказан за толчок Тавареш Жулио
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
24'
Джилободжи Папи выбил мяч на угловой.
24'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
24'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
23'
Накулма Преджус из команды Нант делает подножку. Джилободжи Папи заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Лима Лукас из команды Нант делает подножку. Росье Валентен заработал фол.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Саммаритано Фредерик сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тавареш Жулио из клуба "Дижон" отправил мяч головой в ворота.
20'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
19'
Тавареш Жулио пробил головой, вратарь справился с ударом.
19'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес
17'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Накулма Преджус из команды Нант делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
17'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
13'
Тавареш Жулио из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Карлос Диего Сантос.
12'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
11'
Удар от ворот произведет Дижон
11'
Дюбуа Лео из команды Нант делает неудачный навес.
Фол, нарушение
11'
Джилободжи Папи из команды Дижон делает подножку. Туре Абдулайе заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Удар от ворот произведет Нант
7'
Тавареш Жулио из команды Дижон бьет головой мимо ворот
7'
Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Джиджи Коффи из команды Нант делает подножку. Саммаритано Фредерик заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Росье Валентен из команды Дижон делает подножку. Лима Лукас заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Нант
4'
Амальфитано Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Туре Абдулайе из команды Нант остановил атаку, перехватив мяч.
4'
Росье Валентен из команды Дижон делает передачу за спину защитников.
4'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 1:0 Нант
Дижон
18.7% (32)
Ничья:
38.6% (66)
Нант
42.7% (73)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.1% (60)
Нант:
21.6% (37)
Нант:
16.4% (28)
Дижон:
9.4% (16)
Дижон:
4.7% (8)
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