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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стад Гастон Жерар
1:0
20' ГолТавареш Жулио
|
20'
1:0
Состав команд
30
Рейне
Батист
14
Мари
Жордан
28
Шека
15
Дюбуа
Лео
21
Крхин
Рене
Дижон 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Рейне Батист Вратарь
- 19 Росье Валентен Защитник
- 18 Ямбере Седрик Защитник
- 4 Джилободжи Папи Защитник
- 5 Хаддади Уссама Защитник
- 20 Амальфитано Ромен Полузащитник
- 14 Мари Жордан Полузащитник
- 22 Квон Чхан Хун Полузащитник
- 28 Шека Полузащитник
- 7 Саммаритано Фредерик Полузащитник
- 11 Тавареш Жулио Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Аллен Бобби Вратарь
- 27 Варро Седрик Защитник
- 2 Ланг Адам Защитник
- 15 Бальмон Флорен Полузащитник
- 8 Абейд Мехди Полузащитник
- 24 Баамбула Дилан Полузащитник
- 29 Жано Бенжамин Нападающий
- Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Лаутоа Веслей Травмирован
Нант 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Татарушану Чиприан Вратарь
- 15 Дюбуа Лео Защитник
- 12 Авазьем Чидозье Защитник
- 3 Карлос Диего Сантос Защитник
- 5 Джиджи Коффи Защитник
- 19 Туре Абдулайе Полузащитник
- 21 Крхин Рене Полузащитник
- 8 Томассон Адриен Полузащитник
- 28 Ронжье Валентин Полузащитник
- 6 Лима Лукас Полузащитник
- 22 Накулма Преджус Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дюпе Максим Вратарь
- 4 Паллуа Николя Защитник
- 20 Жиротто Андрей Полузащитник
- 14 Эль-Ганасси Яссин Полузащитник
- 7 Илоки Жюль Полузащитник
- 10 Бамму Ясин Нападающий
- 9 Сала Эмилиано Нападающий
- Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Кулибали Калифа Травмирован
- Валонгва Антони Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Дижон (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 25.10.2017 Дижон 1:2 Ренн КЛ
- 21.10.2017 Метц 1:2 Дижон Л1
- 14.10.2017 Дижон 1:2 ПСЖ Л1
- 06.10.2017 Сошо 3:2 Дижон ТМК
- 30.09.2017 Дижон 1:1 Страсбург Л1
- 23.09.2017 Лион 3:3 Дижон Л1
- 16.09.2017 Дижон 0:1 Сент-Этьен Л1
- 09.09.2017 Кан 2:1 Дижон Л1
- 26.08.2017 Дижон 2:1 Монпелье Л1
- 19.08.2017 Ренн 2:2 Дижон Л1
- 13.08.2017 Дижон 1:4 Монако Л1
- 06.08.2017 Марсель 3:0 Дижон Л1
- 29.07.2017 Дижон 0:0 Страсбург ТМК
- 22.07.2017 Бур-Перонна 2:0 Дижон ТМК
- 19.07.2017 Дижон 2:0 Ле Пюи ТМК
- 15.07.2017 Дижон 0:4 Сент-Этьен ТМК
- 12.07.2017 Сошо 2:3 Дижон ТМК
- 08.07.2017 Дижон 1:2 Нанси ТМК
- 20.05.2017 Тулуза 0:0 Дижон Л1
- 14.05.2017 Дижон 2:0 Нанси Л1
Нант (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 25.10.2017 Тур 3:1 Нант КЛ
- 21.10.2017 Нант 2:1 Генгам Л1
- 15.10.2017 Бордо 1:1 Нант Л1
- 06.10.2017 Нант 1:2 Ньор ТМК
- 30.09.2017 Нант 1:0 Метц Л1
- 24.09.2017 Страсбург 1:2 Нант Л1
- 16.09.2017 Нант 1:0 Кан Л1
- 09.09.2017 Монпелье 0:1 Нант Л1
- 26.08.2017 Нант 0:0 Лион Л1
- 19.08.2017 Труа 0:1 Нант Л1
- 12.08.2017 Нант 0:1 Марсель Л1
- 06.08.2017 Лилль 3:0 Нант Л1
- 29.07.2017 Нант 0:1 Дженоа ТМК
- 25.07.2017 Халл Сити 0:0 Нант ТМК
- 22.07.2017 Ингольштадт 2:0 Нант ТМК
- 12.07.2017 Нант 2:0 Серветт ТМК
- 08.07.2017 Лозанна 2:2 Нант ТМК
- 20.05.2017 Лилль 3:0 Нант Л1
- 14.05.2017 Нант 4:1 Генгам Л1
- 07.05.2017 Лион 3:2 Нант Л1
Последние игры между собой
Дижон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Нант: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
- 24.02.2017 Нант 3:1 Дижон Лига 1
- 13.08.2016 Дижон 0:1 Нант Лига 1
- 18.03.2013 Дижон 3:1 Нант Лига 2
- 22.10.2012 Нант 2:0 Дижон Лига 2
- 15.04.2011 Нант 1:1 Дижон Лига 2
- 29.10.2010 Дижон 0:0 Нант Лига 2
- 19.03.2010 Нант 0:1 Дижон Лига 2
- 23.10.2009 Дижон 1:2 Нант Лига 2
- 21.03.2008 Нант 2:1 Дижон Лига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|34 - 8
|29
|2.
|Монако
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Нант
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|9 - 8
|20
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|25 - 15
|19
|5.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 17
|18
|6.
|Кан
|1:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|8 - 8
|18
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 6
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|11.
|Генгам
|1:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|12.
|Дижон
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|14.
|Труа
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|15.
|Анже
|0:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 13
|12
|16.
|Амьен
|1:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 13
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|18.
|Ренн
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|19.
|Лилль
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|5 - 19
|3
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
45'
Карлос Диего Сантос бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
44'
Шека из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Туре Абдулайе.
43'
41'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
38'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
38'
38'
37'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Ронжье Валентин и мяч снова в игре
37'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
33'
32'
31'
Квон Чхан Хун из команды Дижон в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Лима Лукас из команды Нант делает подножку. Квон Чхан Хун заработал фол.
28'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Ронжье Валентин из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Амальфитано Ромен.
26'
Авазьем Чидозье наказан за толчок Тавареш Жулио
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
24'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
24'
Джилободжи Папи выбил мяч на угловой.
24'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
24'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
23'
Накулма Преджус из команды Нант делает подножку. Джилободжи Папи заработал фол.
22'
Лима Лукас из команды Нант делает подножку. Росье Валентен заработал фол.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Саммаритано Фредерик сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тавареш Жулио из клуба "Дижон" отправил мяч головой в ворота.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
19'
Тавареш Жулио пробил головой, вратарь справился с ударом.
19'
17'
17'
Накулма Преджус из команды Нант делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
17'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Тавареш Жулио из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Карлос Диего Сантос.
12'
11'
11'
Джилободжи Папи из команды Дижон делает подножку. Туре Абдулайе заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Удар от ворот произведет Нант
7'
Тавареш Жулио из команды Дижон бьет головой мимо ворот
7'
Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Джиджи Коффи из команды Нант делает подножку. Саммаритано Фредерик заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
5'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Росье Валентен из команды Дижон делает подножку. Лима Лукас заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Нант
4'
Амальфитано Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Туре Абдулайе из команды Нант остановил атаку, перехватив мяч.
4'
Росье Валентен из команды Дижон делает передачу за спину защитников.
4'
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 1:0 Нант
Дижон
18.7% (32)
Ничья:
38.6% (66)
Нант
42.7% (73)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.1% (60)
1:2 Нант:
21.6% (37)
0:1 Нант:
16.4% (28)
1:0 Дижон:
9.4% (16)
2:1 Дижон:
4.7% (8)
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