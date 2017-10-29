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Стадион:
Лион
2:0
Первый тайм: 30'
Метц
0'
1:0
6' Гол
Фекир Набиль
2:0
20' Гол
Фекир Набиль
30'
Первый тайм
Фол, нарушение
30'
Ру Нолан из команды Метц делает подножку. Тете Кенни заработал фол.
29'
Ривьерес Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Фекир Набиль из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
29'
Тусар Люка из команды Лион делает подножку. Коад Рено заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Коад Рено из команды Метц. Это Ауа Уссем заработал фол.
28'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Балью Иван из команды Метц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
24'
Кафу Карлуш из команды Метц опасно играет. Чуть не пострадал Тусар Люка.
Офсайд
23'
Коад Рено из команды Метц в офсайде
22'
Ривьерес Жонатан пробил головой, вратарь справился с ударом.
22'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Тусар Люка из команды Лион делает подножку. Поблет Херонимо заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
20'
Тете Кенни сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фекир Набиль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
Тете Кенни из команды Лион сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
18'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
16'
Доссеви Матьё попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
15'
Балью Иван из команды Метц делает подножку. Марсал Фернандо заработал фол.
Фол, нарушение
14'
Ауа Уссем из команды Лион делает подножку. Поблет Херонимо заработал фол.
14'
Ньякат Мусса из команды Метц остановил атаку, перехватив мяч.
14'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
13'
Кафу Карлуш из команды Метц делает подножку. Траоре Бертран заработал фол.
12'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой слева.
12'
Тете Кенни выбил мяч на угловой.
11'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Метц делает навес
11'
Удар от ворот произведет Лион
11'
Коад Рено из команды Метц делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
9'
Кавасима Эйдзи вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Ауа Уссем на финте ушёл от оппонента.
6'
Марсал Фернандо сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фекир Набиль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
Марсал Фернандо из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
Фол, нарушение
4'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает подножку. Депай Мемфис заработал фол.
2'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Фекир Набиль из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 2:0 Метц
Лион
95.5% (169)
Ничья:
1.1% (2)
Метц
3.4% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
40.1% (71)
Лион:
18.1% (32)
Лион:
13% (23)
Лион:
11.9% (21)
Лион:
7.9% (14)
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