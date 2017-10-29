- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Люмьер
1:0
6' ГолФекир Набиль
2:0
20' ГолФекир Набиль
|
6'
1:0
20'
2:0
Состав команд
23
Тете
Кенни
29
Тусар
Люка
18
Фекир
Набиль
11
Депай
Мемфис
25
Балью
Иван
21
Ньякат
Мусса
23
Филиппс
Крис
24
Коад
Рено
26
Кафу
Карлуш
9
Ру
Нолан
Лион 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Лопеш Антони Вратарь
- 23 Тете Кенни Защитник
- 6 Марсело Антонио Защитник
- 15 Морель Жереми Защитник
- 20 Марсал Фернандо Защитник
- 29 Тусар Люка Полузащитник
- 8 Ауа Уссем Полузащитник
- 10 Траоре Бертран Полузащитник
- 18 Фекир Набиль Полузащитник
- 11 Депай Мемфис Полузащитник
- 9 Диас Мариано Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Горжелен Матьё Вратарь
- 5 Дьяаби Муктар Защитник
- 4 Рафаэль да Сильва Защитник
- 27 Корне Максвелл Полузащитник
- 28 Н'Домбеле Тангай Полузащитник
- 12 Ферри Жордан Полузащитник
- 17 Маолида Мизиан Нападающий
- Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Шейх Пап Травмирован
- Гренье Клеман Травмирован
Метц 5-3-2
- Основной состав
- 16 Кавасима Эйдзи Вратарь
- 25 Балью Иван Защитник
- 21 Ньякат Мусса Защитник
- 28 Ривьерес Жонатан Защитник
- 23 Филиппс Крис Защитник
- 32 Ассу-Экотто Бенуа Защитник
- 5 Поблет Херонимо Полузащитник
- 24 Коад Рено Полузащитник
- 26 Кафу Карлуш Полузащитник
- 17 Доссеви Матьё Нападающий
- 9 Ру Нолан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дидийон Томас Вратарь
- Басен Николя Защитник
- 18 Тиль Венсан Полузащитник
- 19 Молле Флоран Полузащитник
- 11 Нгетт Опа Полузащитник
- 10 Фернандес Брайан Нападающий
- 7 Ньяне Ибраима Нападающий
- Главный тренер: Jose Pinot
- Травмы и дисквалификации
- Джаллов Аблие Травмирован
- Жуффре Ян Травмирован
- Бишевац Милан Травмирован
Предыдущие игры
Лион (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 22.10.2017 Труа 0:5 Лион Л1
- 19.10.2017 Эвертон 1:2 Лион ЛЕ
- 13.10.2017 Лион 3:2 Монако Л1
- 01.10.2017 Анже 3:3 Лион Л1
- 28.09.2017 Лион 1:1 Аталанта ЛЕ
- 23.09.2017 Лион 3:3 Дижон Л1
- 17.09.2017 ПСЖ 2:0 Лион Л1
- 14.09.2017 Аполлон 1:1 Лион ЛЕ
- 10.09.2017 Лион 2:1 Генгам Л1
- 26.08.2017 Нант 0:0 Лион Л1
- 19.08.2017 Лион 3:3 Бордо Л1
- 11.08.2017 Ренн 1:2 Лион Л1
- 05.08.2017 Лион 4:0 Страсбург Л1
- 30.07.2017 Лион 1:1 Монпелье ТМК
- 24.07.2017 Интер Милан 1:0 Лион МКЧ
- 18.07.2017 Лион 2:0 Аякс ТМК
- 15.07.2017 Селтик 0:4 Лион ТМК
- 08.07.2017 Бур-Перонна 1:3 Лион ТМК
- 20.05.2017 Лион 3:3 Ницца Л1
- 14.05.2017 Монпелье 1:3 Лион Л1
Метц (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 25.10.2017 Метц 1:0 Ред Стар КЛ
- 21.10.2017 Метц 1:2 Дижон Л1
- 14.10.2017 Сент-Этьен 3:1 Метц Л1
- 06.10.2017 Метц 3:0 Шарлеруа ТМК
- 30.09.2017 Нант 1:0 Метц Л1
- 23.09.2017 Метц 0:1 Труа Л1
- 17.09.2017 Анже 0:1 Метц Л1
- 08.09.2017 Метц 1:5 ПСЖ Л1
- 26.08.2017 Кан 1:0 Метц Л1
- 18.08.2017 Метц 0:1 Монако Л1
- 12.08.2017 Бордо 2:0 Метц Л1
- 05.08.2017 Метц 1:3 Генгам Л1
- 29.07.2017 Метц 1:1 Кристал Пэлас ТМК
- 22.07.2017 Стандард 1:1 Метц ТМК
- 19.07.2017 Эйпен 0:2 Метц ТМК
- 14.07.2017 Метц 1:4 Осер ТМК
- 08.07.2017 Метц 2:0 Тубице ТМК
- 01.07.2017 Сент-Коломбан 1:2 Метц ТМК
- 20.05.2017 Генгам 1:0 Метц Л1
- 14.05.2017 Метц 1:1 Тулуза Л1
Последние игры между собой
Лион: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|34 - 8
|29
|2.
|Монако
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Лион
|2:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|4.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|9 - 8
|20
|5.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 17
|18
|6.
|Кан
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|8 - 8
|18
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|8.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|9.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 7
|15
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|11.
|Генгам
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 14
|13
|13.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Дижон
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|15.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|16.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 13
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|18.
|Страсбург
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 20
|10
|19.
|Лилль
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Метц
|0:2 Заявка
|11
|1
|0
|10
|5 - 21
|3
Первый тайм
30'
Ру Нолан из команды Метц делает подножку. Тете Кенни заработал фол.
29'
Ривьерес Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Фекир Набиль из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
29'
Тусар Люка из команды Лион делает подножку. Коад Рено заработал фол.
28'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Балью Иван из команды Метц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
24'
Кафу Карлуш из команды Метц опасно играет. Чуть не пострадал Тусар Люка.
22'
Ривьерес Жонатан пробил головой, вратарь справился с ударом.
22'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Тусар Люка из команды Лион делает подножку. Поблет Херонимо заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
20'
Тете Кенни сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фекир Набиль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
Тете Кенни из команды Лион сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
18'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
16'
Доссеви Матьё попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
15'
Балью Иван из команды Метц делает подножку. Марсал Фернандо заработал фол.
14'
Ауа Уссем из команды Лион делает подножку. Поблет Херонимо заработал фол.
14'
Ньякат Мусса из команды Метц остановил атаку, перехватив мяч.
14'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Кафу Карлуш из команды Метц делает подножку. Траоре Бертран заработал фол.
12'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой слева.
12'
Тете Кенни выбил мяч на угловой.
11'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Метц делает навес
11'
Удар от ворот произведет Лион
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
9'
Кавасима Эйдзи вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Ауа Уссем на финте ушёл от оппонента.
6'
Марсал Фернандо сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фекир Набиль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
Марсал Фернандо из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
4'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает подножку. Депай Мемфис заработал фол.
2'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Фекир Набиль из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 2:0 Метц
Лион
95.5% (169)
Ничья:
1.1% (2)
Метц
3.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
40.1% (71)
3:0 Лион:
18.1% (32)
2:1 Лион:
13% (23)
3:1 Лион:
11.9% (21)
1:0 Лион:
7.9% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация