Первый тайм

29' Ривьерес Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Фекир Набиль из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.

28' Игрок клуба " Метц " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

27' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

26' Игрок клуба " Метц " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

25' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.

22' Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.

20' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фекир Набиль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

18' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

16' Доссеви Матьё попал в створ, но вратарь справился с ударом.

15' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.

12' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Удар от ворот произведет Лион

10' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.

9' Кавасима Эйдзи вышел из ворот и забрал мяч.

6' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фекир Набиль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

6' Марсал Фернандо из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.

5' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.

2' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.

1' Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК " Метц ". Встреча началась!