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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: де ла Мейно
7' Желтая карточкаПавлович Матео
1:0
28' ПенальтиЛала Кенни
33' Желтая карточкаСантамария Батист
|
28'
1:0
Состав команд
27
Лала
Кенни
26
Коне
Бакари
22
Сека
Эрнес
28
Мартин
Йонас
20
Терье
Мартен
24
Томас
Ромен
29
Манко
Венсан
20
Тэт
Флавьен
Страсбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Камара Бингуру Вратарь
- 27 Лала Кенни Защитник
- 21 Сальмье Йоанн Защитник
- 26 Коне Бакари Защитник
- 22 Сека Эрнес Защитник
- 28 Мартин Йонас Полузащитник
- 8 Аолу Жан-Эде Полузащитник
- 17 Гонсальвес Антони Полузащитник
- 20 Терье Мартен Полузащитник
- 11 Льенар Димитри Полузащитник
- 29 Да Кошта Нуну Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Укидья Александр Вратарь
- 19 Баокен Стефан Полузащитник
- 5 Ногейра Венсан Полузащитник
- 33 Каси Антони Полузащитник
- 13 Блайак Жереми Нападающий
- 6 Гримм Жереми Нападающий
- 7 Сакко Ихсан Нападающий
- Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Саади Идрисс Травмирован
Анже 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Мишель Матьё Вратарь
- 4 Павлович Матео Защитник
- 8 Траоре Исмаэль Защитник
- 24 Томас Ромен Защитник
- 29 Манко Венсан Полузащитник
- 18 Сантамария Батист Полузащитник
- 5 Мангани Томас Полузащитник
- 3 Андро Йоанн Полузащитник
- 20 Тэт Флавьен Полузащитник
- 23 Фюльжини Анжело Нападающий
- 7 Экамби Карл Токо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 17 Сисс Салиу Защитник
- 26 Жан Мехди Полузащитник
- 10 Суну Жиль Полузащитник
- 12 Кулибали Лассана Полузащитник
- 19 Гийом Батист Нападающий
- 9 Кривелли Энцо Нападающий
- Главный тренер: Мулен Стефан
Предыдущие игры
Страсбург (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 25.10.2017 Страсбург 1:1 Сент-Этьен КЛ
- 22.10.2017 Ницца 1:2 Страсбург Л1
- 15.10.2017 Страсбург 3:3 Марсель Л1
- 05.10.2017 Фрайбург 1:2 Страсбург ТМК
- 30.09.2017 Дижон 1:1 Страсбург Л1
- 24.09.2017 Страсбург 1:2 Нант Л1
- 16.09.2017 Монако 3:0 Страсбург Л1
- 09.09.2017 Страсбург 0:1 Амьен Л1
- 01.09.2017 Страсбург 1:0 Зандхаузен ТМК
- 27.08.2017 Генгам 2:0 Страсбург Л1
- 19.08.2017 Монпелье 1:1 Страсбург Л1
- 13.08.2017 Страсбург 3:0 Лилль Л1
- 05.08.2017 Лион 4:0 Страсбург Л1
- 30.07.2017 Страсбург 4:1 УНФП ТМК
- 29.07.2017 Дижон 0:0 Страсбург ТМК
- 21.07.2017 Страсбург 3:2 Сошо ТМК
- 15.07.2017 Страсбург 1:0 Нанси ТМК
- 08.07.2017 Страсбург 4:4 Люцерн ТМК
- 04.07.2017 Страсбург 1:1 Цюрих ТМК
- 19.05.2017 Страсбург 2:1 Бур-Перонна Л2
Анже (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 25.10.2017 Анже 3:2 Нанси КЛ
- 21.10.2017 Анже 0:1 Тулуза Л1
- 14.10.2017 Кан 0:2 Анже Л1
- 01.10.2017 Анже 3:3 Лион Л1
- 22.09.2017 Ницца 2:2 Анже Л1
- 17.09.2017 Анже 0:1 Метц Л1
- 10.09.2017 Сент-Этьен 1:1 Анже Л1
- 01.09.2017 Анже 2:1 Шатору ТМК
- 27.08.2017 Анже 1:1 Лилль Л1
- 20.08.2017 Марсель 1:1 Анже Л1
- 12.08.2017 Амьен 0:2 Анже Л1
- 06.08.2017 Анже 2:2 Бордо Л1
- 29.07.2017 Кан 0:1 Анже ТМК
- 22.07.2017 Риу Аве 0:1 Анже ТМК
- 19.07.2017 Брага 0:2 Анже ТМК
- 15.07.2017 Анже 1:0 Тур ТМК
- 12.07.2017 Анже 0:2 Орлеан ТМК
- 08.07.2017 Шоле 2:2 Анже ТМК
- 27.05.2017 Анже 0:1 ПСЖ КФ
- 20.05.2017 Анже 2:0 Монпелье Л1
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|34 - 8
|29
|2.
|Монако
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Нант
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|9 - 8
|20
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|25 - 15
|19
|5.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 17
|18
|6.
|Кан
|1:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|8 - 8
|18
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 6
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|11.
|Генгам
|1:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|12.
|Дижон
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|14.
|Труа
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|15.
|Анже
|0:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 13
|12
|16.
|Амьен
|1:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 13
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|18.
|Ренн
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|19.
|Лилль
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|5 - 19
|3
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
46'
42'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
41'
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
Терье Мартен из команды Страсбург в офсайде
37'
36'
36'
Сека Эрнес выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
33'
Сантамария Батист получает желтую карточку.
33'
Сантамария Батист из команды Анже. Это Терье Мартен заработал фол.
33'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Андро Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Сальмье Йоанн из команды Страсбург делает подножку. Тэт Флавьен заработал фол.
31'
31'
Аолу Жан-Эде пробил головой, вратарь справился с ударом.
31'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой слева.
31'
Да Кошта Нуну нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
28'
Г О О О О О Л - Лала Кенни из команды Страсбург забивает пенальти
27'
ПЕНАЛЬТИ! – Траоре Исмаэль фолит в штрафной площади. Да Кошта Нуну пострадал
27'
Да Кошта Нуну на финте ушёл от оппонента.
27'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Удар от ворот произведет Страсбург
23'
Павлович Матео из команды Анже бьет головой мимо ворот
23'
Андро Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает подножку. Тэт Флавьен заработал фол.
21'
21'
Терье Мартен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
21'
Вратарь парирует удар, который нанес Терье Мартен, и мяч снова в игре
20'
Лала Кенни из команды Страсбург сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Тэт Флавьен из команды Анже делает подножку. Коне Бакари заработал фол.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Гонсальвес Антони совершает грубый фол. Андро Йоанн был жертвой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
13'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург наносит неточный удар с лета
12'
12'
Аолу Жан-Эде имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
12'
Мартин Йонас из команды Страсбург сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
12'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
11'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Манко Венсан из команды Анже в офсайде
10'
10'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Андро Йоанн из команды Анже делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
9'
Гонсальвес Антони отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
7'
Павлович Матео получает желтую карточку.
7'
Павлович Матео из команды Анже. Это Терье Мартен заработал фол.
6'
6'
Терье Мартен из команды Страсбург бьет головой мимо ворот
6'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
4'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
3'
Аолу Жан-Эде отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает навес
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Анже
Страсбург
35.1% (60)
Ничья:
50.9% (87)
Анже
14% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
44.4% (76)
2:1 Страсбург:
15.8% (27)
1:0 Страсбург:
15.2% (26)
1:2 Анже:
5.3% (9)
0:1 Анже:
5.3% (9)
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