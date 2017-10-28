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Стадион:
Страсбург
1:0
Перерыв
Анже
0'
7' Желтая карточка
Павлович Матео
1:0
28' Пенальти
Лала Кенни
33' Желтая карточка
Сантамария Батист
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
46'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Офсайд
40'
Терье Мартен из команды Страсбург в офсайде
37'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Анже
36'
Сека Эрнес выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
33'
Сантамария Батист получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Сантамария Батист из команды Анже. Это Терье Мартен заработал фол.
33'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Андро Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Сальмье Йоанн из команды Страсбург делает подножку. Тэт Флавьен заработал фол.
31'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Аолу Жан-Эде пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
31'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой слева.
31'
Да Кошта Нуну нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
28'
Г О О О О О Л - Лала Кенни из команды Страсбург забивает пенальти
Фол, нарушение
27'
ПЕНАЛЬТИ! – Траоре Исмаэль фолит в штрафной площади. Да Кошта Нуну пострадал
27'
Да Кошта Нуну на финте ушёл от оппонента.
27'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Удар от ворот произведет Страсбург
23'
Павлович Матео из команды Анже бьет головой мимо ворот
23'
Андро Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает подножку. Тэт Флавьен заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Анже
21'
Терье Мартен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
21'
Вратарь парирует удар, который нанес Терье Мартен, и мяч снова в игре
20'
Лала Кенни из команды Страсбург сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
20'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
19'
Тэт Флавьен из команды Анже делает подножку. Коне Бакари заработал фол.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Гонсальвес Антони совершает грубый фол. Андро Йоанн был жертвой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Удар от ворот произведет Анже
13'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург наносит неточный удар с лета
12'
Удар от ворот произведет Анже
12'
Аолу Жан-Эде имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
12'
Мартин Йонас из команды Страсбург сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
12'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
11'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
11'
Манко Венсан из команды Анже в офсайде
10'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Андро Йоанн из команды Анже делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
9'
Гонсальвес Антони отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
7'
Павлович Матео получает желтую карточку.
Фол, нарушение
7'
Павлович Матео из команды Анже. Это Терье Мартен заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Анже
6'
Терье Мартен из команды Страсбург бьет головой мимо ворот
6'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
4'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
3'
Аолу Жан-Эде отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает навес
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Анже
Страсбург
35.1% (60)
Ничья:
50.9% (87)
Анже
14% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
44.4% (76)
Страсбург:
15.8% (27)
Страсбург:
15.2% (26)
Анже:
5.3% (9)
Анже:
5.3% (9)
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