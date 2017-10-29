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Стадион:
Ньюкасл Джетс
0:1
Перерыв
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
16' Гол
Марк Бридж
45' Желтая карточка
Хёрд Крис
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Хёрд Крис получает желтую карточку.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Марк Бридж.
13'
Ньюкасл Джетс производит замену. Георгиевски Даниэль уходит, и Джейсон Хоффмен заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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