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Стадион: Хантер
0:1
Перерыв
0:1
16' ГолМарк Бридж
45' Желтая карточкаХёрд Крис
|
16'
0:1
45'
Состав команд
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 1 Данкан Джек Вратарь
- 17 Георгиевски Даниэль Защитник
- 13 Вуйица Иван Защитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 10 Браун Уэйн II Полузащитник
- 9 О'Донован Рой Нападающий
- 15 Andrew Nabbout Нападающий
- 6 Steven Ugarkovic
- 4 Nigel Boogaard
- 44 Топор-Стэнли Николай
- 5 Ben Kantarovski
- Запасные игроки
- 20 Мосс Глен Вратарь
- 24 Joseph Champness
- 16 Nicholas Cowburn
- 12 Mario Shabow
- 3 Jason Hoffman
- Главный тренер: Mark Jones
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 18 Корнтуэйт Роберт Защитник
- 25 Хёрд Крис Защитник
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 4 Рисдон Джош Защитник
- 14 Кусуками Джампи Полузащитник
- 10 Сехудо Альваро Полузащитник
- 15 Беккас Кирин Полузащитник
- 24 Raul Llorente Полузащитник
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- 19 Марк Бридж
- Запасные игроки
- 30 Холл Джон Вратарь
- 22 Jonathan Aspropotamitis Защитник
- 16 Jaushua Sotirio Полузащитник
- 8 Боневасиа Ролиней Полузащитник
- 11 Brendon Santalab Нападающий
- Главный тренер: Попович Энтони
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.08.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 01.04.2017 Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 18.03.2017 Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 05.03.2017 Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.02.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 17.02.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 13.02.2017 Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 04.02.2017 Перт Глори 3:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 27.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.01.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 15.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 07.01.2017 Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.01.2017 Мельбурн Виктори 4:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 26.12.2016 Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 20.09.2017 Блэктаун Сити 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2017 Бентлей Гринз 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 15.07.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Арсенал ТМК
- 10.05.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 26.04.2017 Урава Редс 6:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЛЧА
- 21.04.2017 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 15.04.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 11.04.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Сеул ЛЧА
- 08.04.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 01.04.2017 Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 19.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.03.2017 Сеул 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЛЧА
- 04.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 28.02.2017 Шанхай СИПГ 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЛЧА
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
- 01.04.2017 Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 22.01.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 23.10.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 13.03.2016 Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 24.12.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 07.11.2015 Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 21.03.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 14.02.2015 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 22.11.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 02.03.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 01.02.2014 Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 14.12.2013 Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 29.03.2013 Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 09.02.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 10.11.2012 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Сидней
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|4.
|Ньюкасл Джетс
|0:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|7.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|8.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|10.
|Брисбен Роар
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Хёрд Крис получает желтую карточку.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Марк Бридж.
13'
Ньюкасл Джетс производит замену. Георгиевски Даниэль уходит, и Джейсон Хоффмен заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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