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Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
1:1
Второй тайм: 82'
Мельбурн Виктори
0'
31' Желтая карточка
Асдрубаль Падрон
48' Желтая карточка
Thomas Deng
1:0
58' Гол
Connor Pain
1:1
66' Гол
Джордж Лерой
70' Желтая карточка
Броксхэм Ли
74' Желтая карточка
Валери Карл
82'
Второй тайм
80'
Мельбурн Виктори производит замену. Джордж Лерой уходит, и Christian Theoharous заменяет его
75'
Сентрал Кост Маринерз производит замену. Connor Pain уходит, и Kwabena Appiah заменяет его
Желтая карточка
74'
Валери Карл получает желтую карточку.
70'
Мельбурн Виктори производит замену. Остин Митч уходит, и Ингхэм Джей заменяет его
Желтая карточка
70'
Броксхэм Ли получает желтую карточку.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джордж Лерой.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Connor Pain.
Желтая карточка
48'
Thomas Deng получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Сентрал Кост Маринерз производит замену. Роу Сторм уходит, и Jake McGing заменяет его
Желтая карточка
31'
Асдрубаль Падрон получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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