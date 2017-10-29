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Стадион: Сентрал Коаст
1:1
Второй тайм: 82'
31' Желтая карточкаАсдрубаль Падрон
48' Желтая карточкаThomas Deng
1:0
58' ГолConnor Pain
1:1
66' ГолДжордж Лерой
70' Желтая карточкаБроксхэм Ли
74' Желтая карточкаВалери Карл
|
31'
45'
48'
58'
1:0
66'
1:1
70'
74'
Состав команд
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 18 Гловер Том Вратарь
- 7 Хул Эндрю Защитник
- 6 Хиаряй Том Защитник
- 2 Роу Сторм Защитник
- 15 Баро Алан Защитник
- 10 Да Силва Даниэль Полузащитник
- 23 Брама Вут Полузащитник
- 9 Асдрубаль Падрон Нападающий
- 11 Connor Pain
- 3 Ёша Роус
- 5 Antony Golec
- Запасные игроки
- 17 Josh Bingham
- 20 Adam Pearce
- 13 Kwabena Appiah
- 16 Liam Rose
- 4 Jake McGing
- Главный тренер: Paul Okon
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 4 Уильямс Рис Защитник
- 5 Миллиган Марк Полузащитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Нападающий
- 2 Герия Джейсон
- 11 Остин Митч
- 14 Thomas Deng
- 6 Броксхэм Ли
- Запасные игроки
- 23 Ингхэм Джей Нападающий
- 18 Matias Sanchez I
- 22 Нигро Стефан
- 1 Matt Acton
- 31 Christian Theoharous
- Главный тренер: Kevin Muscat
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.08.2017 Блэктаун Сити 3:2 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.04.2017 Брисбен Роар 5:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.03.2017 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 05.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 26.02.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 19.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 12.02.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 05.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 28.01.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 19.01.2017 Мельбурн Сити 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2017 Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.01.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Сидней ЭЛ
- 31.12.2016 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 28.12.2016 Мельбурн Виктори 4:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори КФ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.04.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 25.03.2017 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 11.03.2017 Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори ЭЛ
- 03.03.2017 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 19.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.02.2017 Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 04.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 26.01.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Сидней ЭЛ
- 21.01.2017 Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.01.2017 Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Мельбурн Виктори: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 19.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 28.12.2016 Мельбурн Виктори 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 06.03.2016 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 08.01.2016 Сентрал Кост Маринерз 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 19.11.2015 Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 26.04.2015 Мельбурн Виктори 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 27.03.2015 Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 05.12.2014 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 07.03.2014 Мельбурн Виктори 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 08.02.2014 Сентрал Кост Маринерз 1:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 29.11.2013 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 14.04.2013 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 23.02.2013 Сентрал Кост Маринерз 6:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 12.01.2013 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 17.11.2012 Мельбурн Виктори 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 10.02.2012 Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 04.01.2012 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
- 12.11.2011 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
- 31.12.2010 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Сидней
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|5.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|7.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|8.
|Мельбурн Виктори
|1:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:1
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|10.
|Брисбен Роар
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
Второй тайм
80'
Мельбурн Виктори производит замену. Джордж Лерой уходит, и Christian Theoharous заменяет его
75'
Сентрал Кост Маринерз производит замену. Connor Pain уходит, и Kwabena Appiah заменяет его
74'
Валери Карл получает желтую карточку.
70'
Мельбурн Виктори производит замену. Остин Митч уходит, и Ингхэм Джей заменяет его
70'
Броксхэм Ли получает желтую карточку.
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джордж Лерой.
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Connor Pain.
48'
Thomas Deng получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Сентрал Кост Маринерз производит замену. Роу Сторм уходит, и Jake McGing заменяет его
31'
Асдрубаль Падрон получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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