  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 28742
Санкт-Паули
1:1
Конец матча
Эрцгебирге Ауэ
0'
15' Желтая карточка
Выдра Доминик
1:0
33' Гол
Дуджак Джереми
1:1
69' Гол
Кемпе Деннис
87' Желтая карточка
Кемпе Деннис
88' Желтая карточка
Бухтманн Кристофер
89' Желтая карточка
Calogero Rizzuto
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Эрцгебирге Ауэ производит замену. Кёпке Паскаль уходит, и Какуталуа Малкольм заменяет его
Желтая карточка
89'
Calogero Rizzuto получает желтую карточку.
Желтая карточка
88'
Бухтманн Кристофер получает желтую карточку.
Желтая карточка
87'
Кемпе Деннис получает желтую карточку.
79'
Санкт-Паули производит замену. Бубалья Даниэль уходит, и Jan-Marc Schneider заменяет его

73'
Санкт-Паули производит замену. Флюм Йоханнес уходит, и Собота Вальдемар заменяет его
70'
Эрцгебирге Ауэ производит замену. Philipp Riese уходит, и Фандрих Клеменс заменяет его
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кемпе Деннис.
56'
Эрцгебирге Ауэ производит замену. Сёрен Бертрам уходит, и Буньяку Альберт заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дуджак Джереми.
Желтая карточка
15'
Выдра Доминик получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация