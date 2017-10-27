- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Зрители: 28742
1:1
Конец матча
15' Желтая карточкаВыдра Доминик
1:0
33' ГолДуджак Джереми
1:1
69' ГолКемпе Деннис
87' Желтая карточкаКемпе Деннис
88' Желтая карточкаБухтманн Кристофер
89' Желтая карточкаCalogero Rizzuto
|
15'
33'
1:0
69'
1:1
87'
89'
Состав команд
11
Аллаги
Сами
18
Рапп
Николай
15
Кемпе
Деннис
16
Mario
Kvesic
Санкт-Паули 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 19 Цандер Лука-Милан Защитник
- 3 Зобих Лассе Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 7 Нериг Бернд Полузащитник
- 8 Дуджак Джереми Полузащитник
- 10 Бухтманн Кристофер Полузащитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Svend Brodersen Вратарь
- 27 Калла Ян-Филипп Защитник
- 37 Чой Кьонг-Рок Полузащитник
- 28 Собота Вальдемар Полузащитник
- 35 Brian Koglin
- 29 Jan-Marc Schneider
- 5 Joel Keller
- Главный тренер: Линен Эвальд
Эрцгебирге Ауэ 3-4-3
- Основной состав
- 1 Martin Maennel Вратарь
- 4 Калиг Фабиан Защитник
- 25 Выдра Доминик Защитник
- 18 Рапп Николай Защитник
- 20 Calogero Rizzuto Полузащитник
- 33 Тифферт Кристиан Полузащитник
- 17 Philipp Riese Полузащитник
- 15 Кемпе Деннис Полузащитник
- 14 Кёпке Паскаль Нападающий
- 16 Mario Kvesic Нападающий
- 23 Soeren Bertram Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Хаас Даниэль Вратарь
- 21 Какуталуа Малкольм Защитник
- 5 Фандрих Клеменс Полузащитник
- 19 Cebio Soukou Полузащитник
- 3 Хертнер Себастьян Полузащитник
- 40 Буньяку Альберт Нападающий
- 24 Patrick Strauss
- Главный тренер: Pavel Dotchev
Предыдущие игры
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 23.10.2017 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Б2
- 13.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Кайзерслаутерн Б2
- 01.10.2017 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Б2
- 23.09.2017 Санкт-Паули 1:2 Фортуна Б2
- 19.09.2017 Хольштайн Киль 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2017 Санкт-Паули 0:4 Ингольштадт Б2
- 11.09.2017 Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули Б2
- 01.09.2017 Санкт-Паули 3:0 Гронинген ТМК
- 26.08.2017 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Б2
- 18.08.2017 Дармштадт 3:0 Санкт-Паули Б2
- 14.08.2017 Падерборн 2:1 Санкт-Паули КГ
- 07.08.2017 Санкт-Паули 2:2 Динамо Дрезден Б2
- 01.08.2017 Санкт-Паули 4:2 Сток Сити ТМК
- 28.07.2017 Бохум 0:1 Санкт-Паули Б2
- 22.07.2017 Санкт-Паули 2:1 Вердер ТМК
- 21.05.2017 Бохум 1:3 Санкт-Паули Б2
- 14.05.2017 Санкт-Паули 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 05.05.2017 Кайзерслаутерн 1:2 Санкт-Паули Б2
- 28.04.2017 Санкт-Паули 3:0 Хайденхайм Б2
- 21.04.2017 Фортуна 1:3 Санкт-Паули Б2
Эрцгебирге Ауэ (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 22.10.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Б2
- 15.10.2017 Гройтер Фюрт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 30.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Унион Берлин Б2
- 22.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Зандхаузен Б2
- 19.09.2017 Кайзерслаутерн 0:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 15.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Хольштайн Киль Б2
- 09.09.2017 Ингольштадт 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 31.08.2017 Вольфсбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 26.08.2017 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Нюрнберг Б2
- 18.08.2017 Айнтрахт Бр 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 13.08.2017 Веен Висбаден 2:0 Эрцгебирге Ауэ КГ
- 09.08.2017 Хайденхайм 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.08.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Фортуна Б2
- 23.07.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Антальяспор ТМК
- 08.07.2017 ЛАСК 2:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 21.05.2017 Фортуна 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 14.05.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Кайзерслаутерн Б2
- 07.05.2017 Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 30.04.2017 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Вюрцбург Кикерс Б2
- 22.04.2017 Эрцгебирге Ауэ 2:2 Ганновер 96 Б2
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Эрцгебирге Ауэ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
- 31.03.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 14.10.2016 Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 01.03.2015 Санкт-Паули 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 19.09.2014 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 11.05.2014 Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 06.12.2013 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 09.12.2012 Санкт-Паули 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 03.08.2012 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 18.03.2012 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 23.09.2011 Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 08.08.2008 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Кубок Германии
- 02.05.2008 Санкт-Паули 4:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 25.11.2007 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Хольштайн Киль
|11
|8
|1
|2
|28 - 15
|25
|3.
|Нюрнберг
|11
|7
|1
|3
|26 - 15
|22
|4.
|Унион Берлин
|11
|6
|3
|2
|23 - 13
|21
|5.
|Санкт-Паули
|12
|5
|4
|3
|12 - 14
|19
|6.
|Зандхаузен
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|7.
|Ингольштадт
|12
|5
|2
|5
|21 - 15
|17
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|9.
|Арминия
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|10.
|Дармштадт
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|11.
|Айнтрахт Бр
|11
|3
|6
|2
|13 - 10
|15
|12.
|Бохум
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Динамо Дрезден
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|14.
|Дуйсбург
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Ян
|11
|3
|0
|8
|11 - 17
|9
|16.
|Хайденхайм
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|17.
|Гройтер Фюрт
|11
|2
|1
|8
|10 - 22
|7
|18.
|Кайзерслаутерн
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Эрцгебирге Ауэ производит замену. Кёпке Паскаль уходит, и Какуталуа Малкольм заменяет его
89'
Calogero Rizzuto получает желтую карточку.
88'
Бухтманн Кристофер получает желтую карточку.
87'
Кемпе Деннис получает желтую карточку.
79'
Санкт-Паули производит замену. Бубалья Даниэль уходит, и Jan-Marc Schneider заменяет его
73'
Санкт-Паули производит замену. Флюм Йоханнес уходит, и Собота Вальдемар заменяет его
70'
Эрцгебирге Ауэ производит замену. Philipp Riese уходит, и Фандрих Клеменс заменяет его
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кемпе Деннис.
56'
Эрцгебирге Ауэ производит замену. Сёрен Бертрам уходит, и Буньяку Альберт заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дуджак Джереми.
15'
Выдра Доминик получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация