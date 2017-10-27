- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Зрители: 15005
1:3
Конец матча
7' Желтая карточкаГауз Марсель
0:1
11' ГолПледль Томас
13' Вторая желтая карточкаГауз Марсель
14' Желтая карточкаКиттель Сонни
26' Красная карточкаБерендт Бриан
1:1
29' ГолБёрнер Юлиан
1:2
45' ПенальтиКутшке Штефан
68' Желтая карточкаManuel Prietl
84' Желтая карточкаМатип Марвин
1:3
85' ГолКиттель Сонни
86' Желтая карточкаStefan Ortega
90' Желтая карточкаБёрнер Юлиан
|
7'
11'
0:1
13'
14'
26'
29'
1:1
45'
1:2
68'
84'
85'
1:3
86'
90'
Состав команд
13
Бёрнер
Юлиан
34
Матип
Марвин
25
Валь
Хауке
19
Гауз
Марсель
30
Пледль
Томас
Арминия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Stefan Ortega Вратарь
- 4 Тейшейра Нильс Защитник
- 13 Бёрнер Юлиан Защитник
- 3 Берендт Бриан Защитник
- 28 Хартерц Флориан Защитник
- 7 Вайраух Патрик Полузащитник
- 27 Кершбаумер Константин Полузащитник
- 19 Manuel Prietl Полузащитник
- 17 Хемляйн Кристоф Полузащитник
- 9 Клос Фабиан Нападающий
- 21 Фогльзаммер Андреас Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Дик Флориан Защитник
- 11 Зальгер Штефан Защитник
- 16 Бренди Сёрен Полузащитник
- 32 Keanu Staude Полузащитник
- 6 Шюц Том Полузащитник
- 18 Квашнер Нильс Нападающий
- 33 Nikolai Rehnen
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Ингольштадт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Нюланд Эрьян Вратарь
- 3 Левельс Тобиас Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 25 Валь Хауке Защитник
- 19 Гауз Марсель Защитник
- 6 Моралес Альфредо Полузащитник
- 28 Трэш Кристиан Полузащитник
- 8 Коэн Альмог Полузащитник
- 30 Пледль Томас Нападающий
- 20 Кутшке Штефан Нападающий
- 10 Киттель Сонни Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кналлер Марко Вратарь
- 18 Брежери Ромен Защитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 21 Tobias Schroeck Полузащитник
- 13 Лайпертц Роберт Нападающий
- 14 Лекс Стефан Нападающий
- 11 Лескано Дарио Нападающий
- Главный тренер: Валпургис Майк
Предыдущие игры
Арминия (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 21.10.2017 Хольштайн Киль 2:1 Арминия Б2
- 14.10.2017 Арминия 0:2 Фортуна Б2
- 30.09.2017 Нюрнберг 1:2 Арминия Б2
- 23.09.2017 Арминия 1:1 Хайденхайм Б2
- 20.09.2017 Динамо Дрезден 0:2 Арминия Б2
- 17.09.2017 Дармштадт 4:3 Арминия Б2
- 09.09.2017 Арминия 0:4 Дуйсбург Б2
- 27.08.2017 Унион Берлин 1:1 Арминия Б2
- 21.08.2017 Арминия 2:0 Бохум Б2
- 12.08.2017 Арминия 1:3 Фортуна КГ
- 06.08.2017 Гройтер Фюрт 1:2 Арминия Б2
- 29.07.2017 Арминия 2:1 Ян Б2
- 21.07.2017 Арминия 1:3 Норвич ТМК
- 09.07.2017 Арминия 0:1 Уфа ТМК
- 08.07.2017 Рубин 0:4 Арминия ТМК
- 21.05.2017 Динамо Дрезден 1:1 Арминия Б2
- 14.05.2017 Арминия 6:0 Айнтрахт Бр Б2
- 07.05.2017 Бохум 1:1 Арминия Б2
- 29.04.2017 Арминия 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 22.04.2017 Хайденхайм 2:2 Арминия Б2
Ингольштадт (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 24.10.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Ингольштадт КГ
- 20.10.2017 Ингольштадт 3:0 Хайденхайм Б2
- 14.10.2017 Динамо Дрезден 2:2 Ингольштадт Б2
- 29.09.2017 Ингольштадт 3:0 Дармштадт Б2
- 24.09.2017 Бохум 2:0 Ингольштадт Б2
- 19.09.2017 Ингольштадт 2:2 Дуйсбург Б2
- 16.09.2017 Санкт-Паули 0:4 Ингольштадт Б2
- 09.09.2017 Ингольштадт 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 31.08.2017 Штуттгарт 0:1 Ингольштадт ТМК
- 25.08.2017 Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Б2
- 20.08.2017 Ингольштадт 2:4 Ян Б2
- 13.08.2017 Мюнхен-1860 1:2 Ингольштадт КГ
- 04.08.2017 Зандхаузен 1:0 Ингольштадт Б2
- 29.07.2017 Ингольштадт 0:1 Унион Берлин Б2
- 22.07.2017 Ингольштадт 2:0 Нант ТМК
- 20.05.2017 Ингольштадт 1:1 Шальке 04 Б
- 13.05.2017 Фрайбург 1:1 Ингольштадт Б
- 06.05.2017 Ингольштадт 1:1 Байер Л Б
- 29.04.2017 РБ Лейпциг 0:0 Ингольштадт Б
- 22.04.2017 Ингольштадт 2:4 Вердер Б
Последние игры между собой
Арминия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Ингольштадт: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 21.02.2014 Арминия 0:2 Ингольштадт Бундеслига 2
- 23.08.2013 Ингольштадт 3:2 Арминия Бундеслига 2
- 06.02.2011 Ингольштадт 1:0 Арминия Бундеслига 2
- 19.09.2010 Арминия 1:0 Ингольштадт Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Хольштайн Киль
|11
|8
|1
|2
|28 - 15
|25
|3.
|Нюрнберг
|11
|7
|1
|3
|26 - 15
|22
|4.
|Унион Берлин
|11
|6
|3
|2
|23 - 13
|21
|5.
|Санкт-Паули
|12
|5
|4
|3
|12 - 14
|19
|6.
|Зандхаузен
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|7.
|Ингольштадт
|12
|5
|2
|5
|21 - 15
|17
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|9.
|Арминия
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|10.
|Дармштадт
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|11.
|Айнтрахт Бр
|11
|3
|6
|2
|13 - 10
|15
|12.
|Бохум
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Динамо Дрезден
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|14.
|Дуйсбург
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Ян
|11
|3
|0
|8
|11 - 17
|9
|16.
|Хайденхайм
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|17.
|Гройтер Фюрт
|11
|2
|1
|8
|10 - 22
|7
|18.
|Кайзерслаутерн
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Бёрнер Юлиан получает желтую карточку.
88'
Ингольштадт производит замену. Пледль Томас уходит, и Лайпертц Роберт заменяет его
86'
Stefan Ortega получает желтую карточку.
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Киттель Сонни.
84'
Матип Марвин получает желтую карточку.
79'
Ингольштадт производит замену. Коэн Альмог уходит, и Tobias Schroeck заменяет его
77'
Ингольштадт производит замену. Кутшке Штефан уходит, и Лескано Дарио заменяет его
68'
Manuel Prietl получает желтую карточку.
68'
Арминия производит замену. Клос Фабиан уходит, и Бренди Сёрен заменяет его
59'
Арминия производит замену. Кершбаумер Константин уходит, и Keanu Staude заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Г О О О О О Л - Кутшке Штефан из команды Ингольштадт забивает пенальти
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бёрнер Юлиан.
26'
УДАЛЕНИЕ! Берендт Бриан получил жёлтую карточку и покинул поле.
14'
Киттель Сонни получает желтую карточку.
13'
Гауз Марсель получает вторую желтую карточку. Удаление.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пледль Томас.
7'
Гауз Марсель получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация