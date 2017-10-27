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Зрители: 15005
Арминия
1:3
Конец матча
Ингольштадт
0'
7' Желтая карточка
Гауз Марсель
0:1
11' Гол
Пледль Томас
13' Вторая желтая карточка
Гауз Марсель
14' Желтая карточка
Киттель Сонни
26' Красная карточка
Берендт Бриан
1:1
29' Гол
Бёрнер Юлиан
1:2
45' Пенальти
Кутшке Штефан
68' Желтая карточка
Manuel Prietl
84' Желтая карточка
Матип Марвин
1:3
85' Гол
Киттель Сонни
86' Желтая карточка
Stefan Ortega
90' Желтая карточка
Бёрнер Юлиан
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Бёрнер Юлиан получает желтую карточку.
88'
Ингольштадт производит замену. Пледль Томас уходит, и Лайпертц Роберт заменяет его
Желтая карточка
86'
Stefan Ortega получает желтую карточку.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Киттель Сонни.
Желтая карточка
84'
Матип Марвин получает желтую карточку.

79'
Ингольштадт производит замену. Коэн Альмог уходит, и Tobias Schroeck заменяет его
77'
Ингольштадт производит замену. Кутшке Штефан уходит, и Лескано Дарио заменяет его
Желтая карточка
68'
Manuel Prietl получает желтую карточку.
68'
Арминия производит замену. Клос Фабиан уходит, и Бренди Сёрен заменяет его
59'
Арминия производит замену. Кершбаумер Константин уходит, и Keanu Staude заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
Г О О О О О Л - Кутшке Штефан из команды Ингольштадт забивает пенальти
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бёрнер Юлиан.
26'
УДАЛЕНИЕ! Берендт Бриан получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
14'
Киттель Сонни получает желтую карточку.
13'
Гауз Марсель получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пледль Томас.
Желтая карточка
7'
Гауз Марсель получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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