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Зрители: 12600
Хайденхайм
1:0
Конец матча
Нюрнберг
0'
28' Желтая карточка
Lukas Muehl
42' Желтая карточка
Гризбек Себастьян
61' Желтая карточка
Титш-Риверо Марсель
1:0
68' Гол
Robert Glatzel
71' Желтая карточка
Eduard Loewen
90' Желтая карточка
Тиль Максимилиан
90' Желтая карточка
Доведан Никола
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Доведан Никола получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Тиль Максимилиан получает желтую карточку.
86'
Хайденхайм производит замену. Пуш Коля уходит, и Доведан Никола заменяет его
79'
Нюрнберг производит замену. Бречко Мишо уходит, и Петрак Ондржей заменяет его
79'
Нюрнберг производит замену. Салли Эдгар уходит, и Валентини Энрико заменяет его

73'
Хайденхайм производит замену. Титш-Риверо Марсель уходит, и Тоеркауф Норман заменяет его
Желтая карточка
71'
Eduard Loewen получает желтую карточку.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Robert Glatzel.
64'
Хайденхайм производит замену. Шнаттерер Марк уходит, и Шкарке Тим заменяет его
Желтая карточка
61'
Титш-Риверо Марсель получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Нюрнберг производит замену. Lukas Muehl уходит, и Eduard Loewen заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Гризбек Себастьян получает желтую карточку.
Желтая карточка
28'
Lukas Muehl получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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