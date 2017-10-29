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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 12600
1:0
Конец матча
28' Желтая карточкаLukas Muehl
42' Желтая карточкаГризбек Себастьян
61' Желтая карточкаТитш-Риверо Марсель
1:0
68' ГолRobert Glatzel
71' Желтая карточкаEduard Loewen
90' Желтая карточкаТиль Максимилиан
90' Желтая карточкаДоведан Никола
|
28'
68'
1:0
71'
90'
90'
Состав команд
33
Бирман
Тимо
28
Фейк
Арне
27
Пуш
Коля
28
Lukas
Muehl
23
Ляйбольд
Тим
18
Беренс
Ханно
Хайденхайм 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Kevin Mueller Вратарь
- 29 Штраусс Роберт Защитник
- 5 Виттек Матиас Защитник
- 33 Бирман Тимо Защитник
- 28 Фейк Арне Защитник
- 21 Тиль Максимилиан Полузащитник
- 18 Гризбек Себастьян Полузащитник
- 26 Титш-Риверо Марсель Полузащитник
- 7 Шнаттерер Марк Полузащитник
- 27 Пуш Коля Полузащитник
- 9 Robert Glatzel Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Айхер Витус Вратарь
- 20 Фильп Ронни Защитник
- 23 Kevin Kraus II Защитник
- 38 Шкарке Тим Полузащитник
- 30 Тоеркауф Норман Полузащитник
- 15 Ферхук Йон Нападающий
- 10 Доведан Никола Нападающий
- Главный тренер: Шмидт Франк
Нюрнберг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Киршбаум Торстен Вратарь
- 2 Бречко Мишо Защитник
- 28 Lukas Muehl Защитник
- 4 Almeida Ewerton III Защитник
- 23 Ляйбольд Тим Защитник
- 7 Салли Эдгар Полузащитник
- 18 Беренс Ханно Полузащитник
- 29 Patrick Erras Полузащитник
- 14 Мёхвальд Кевин Полузащитник
- 36 Тойхерт Седрик Нападающий
- 9 Исхак Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Fabian Bredlow Вратарь
- 22 Валентини Энрико Защитник
- 31 Петрак Ондржей Полузащитник
- 13 Вернер Тобиас Полузащитник
- 38 Eduard Loewen Полузащитник
- 8 Хуфнагель Лукас Нападающий
- 35 Alexander Fuchs
- Главный тренер: Вайлер Рене
Предыдущие игры
Хайденхайм (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 25.10.2017 Ян 2:5 Хайденхайм КГ
- 20.10.2017 Ингольштадт 3:0 Хайденхайм Б2
- 15.10.2017 Хайденхайм 3:5 Хольштайн Киль Б2
- 01.10.2017 Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 23.09.2017 Арминия 1:1 Хайденхайм Б2
- 20.09.2017 Хайденхайм 2:2 Дармштадт Б2
- 17.09.2017 Бохум 1:2 Хайденхайм Б2
- 08.09.2017 Хайденхайм 1:3 Ян Б2
- 26.08.2017 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Б2
- 19.08.2017 Хайденхайм 1:2 Дуйсбург Б2
- 12.08.2017 Унтерахинг 0:4 Хайденхайм КГ
- 09.08.2017 Хайденхайм 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 05.08.2017 Айнтрахт Бр 2:0 Хайденхайм Б2
- 22.07.2017 Хайденхайм 2:1 Штуттгарт ТМК
- 21.05.2017 Хайденхайм 2:1 Мюнхен-1860 Б2
- 14.05.2017 Унион Берлин 0:1 Хайденхайм Б2
- 05.05.2017 Хайденхайм 0:2 Ганновер 96 Б2
- 28.04.2017 Санкт-Паули 3:0 Хайденхайм Б2
- 22.04.2017 Хайденхайм 2:2 Арминия Б2
- 16.04.2017 Карлсруэ 0:1 Хайденхайм Б2
Нюрнберг (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 25.10.2017 Оснабрюк 2:3 Нюрнберг КГ
- 22.10.2017 Нюрнберг 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 16.10.2017 Дармштадт 3:4 Нюрнберг Б2
- 30.09.2017 Нюрнберг 1:2 Арминия Б2
- 24.09.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Нюрнберг Б2
- 21.09.2017 Нюрнберг 3:1 Бохум Б2
- 16.09.2017 Дуйсбург 1:6 Нюрнберг Б2
- 11.09.2017 Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули Б2
- 26.08.2017 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Нюрнберг Б2
- 20.08.2017 Нюрнберг 2:2 Унион Берлин Б2
- 14.08.2017 Дуйсбург 1:2 Нюрнберг КГ
- 06.08.2017 Ян 0:1 Нюрнберг Б2
- 30.07.2017 Нюрнберг 3:0 Кайзерслаутерн Б2
- 23.07.2017 Нюрнберг 2:1 Боруссия М ТМК
- 15.07.2017 Интер Милан 1:2 Нюрнберг ТМК
- 21.05.2017 Кайзерслаутерн 1:0 Нюрнберг Б2
- 14.05.2017 Нюрнберг 2:3 Фортуна Б2
- 06.05.2017 Зандхаузен 0:1 Нюрнберг Б2
- 29.04.2017 Нюрнберг 2:3 Штуттгарт Б2
- 23.04.2017 Вюрцбург Кикерс 1:1 Нюрнберг Б2
Последние игры между собой
Хайденхайм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Нюрнберг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
- 04.02.2017 Хайденхайм 2:3 Нюрнберг Бундеслига 2
- 12.08.2016 Нюрнберг 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2
- 19.12.2015 Хайденхайм 0:3 Нюрнберг Бундеслига 2
- 31.07.2015 Нюрнберг 3:2 Хайденхайм Бундеслига 2
- 06.03.2015 Нюрнберг 0:1 Хайденхайм Бундеслига 2
- 24.09.2014 Хайденхайм 3:0 Нюрнберг Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Хольштайн Киль
|12
|8
|2
|2
|29 - 16
|26
|3.
|Нюрнберг
|0:1
|12
|7
|1
|4
|26 - 16
|22
|4.
|Унион Берлин
|1:1
|12
|6
|4
|2
|24 - 14
|22
|5.
|Санкт-Паули
|12
|5
|4
|3
|12 - 14
|19
|6.
|Зандхаузен
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|7.
|Ингольштадт
|12
|5
|2
|5
|21 - 15
|17
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|9.
|Арминия
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|10.
|Дармштадт
|12
|4
|4
|4
|21 - 21
|16
|11.
|Айнтрахт Бр
|11
|3
|6
|2
|13 - 10
|15
|12.
|Бохум
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Динамо Дрезден
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|14.
|Дуйсбург
|1:1
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|15.
|Ян
|12
|4
|0
|8
|14 - 18
|12
|16.
|Хайденхайм
|1:0
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
|17.
|Гройтер Фюрт
|12
|3
|1
|8
|12 - 23
|10
|18.
|Кайзерслаутерн
|12
|1
|3
|8
|8 - 22
|6
Второй тайм
90'
Доведан Никола получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Тиль Максимилиан получает желтую карточку.
86'
Хайденхайм производит замену. Пуш Коля уходит, и Доведан Никола заменяет его
79'
Нюрнберг производит замену. Бречко Мишо уходит, и Петрак Ондржей заменяет его
79'
Нюрнберг производит замену. Салли Эдгар уходит, и Валентини Энрико заменяет его
73'
Хайденхайм производит замену. Титш-Риверо Марсель уходит, и Тоеркауф Норман заменяет его
71'
Eduard Loewen получает желтую карточку.
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Robert Glatzel.
64'
Хайденхайм производит замену. Шнаттерер Марк уходит, и Шкарке Тим заменяет его
61'
Титш-Риверо Марсель получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Нюрнберг производит замену. Lukas Muehl уходит, и Eduard Loewen заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Гризбек Себастьян получает желтую карточку.
28'
Lukas Muehl получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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