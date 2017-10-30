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Бохум
0:0
Второй тайм: 70'
Фортуна
0'
38' Желтая карточка
Хинтерзеер Лукас
39' Желтая карточка
Бодзек Адам
70'
Второй тайм
66'
Бохум производит замену. Диамантакос Димитрис уходит, и Бандовски Янник заменяет его
61'
Фортуна производит замену. Усами Такаси уходит, и Раман Бенито заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Бодзек Адам получает желтую карточку.
Желтая карточка
38'
Хинтерзеер Лукас получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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