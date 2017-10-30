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38' Желтая карточкаХинтерзеер Лукас
39' Желтая карточкаБодзек Адам
|
38'
39'
Состав команд
18
Jan
Gyamerah
22
Штёгер
Кевин
13
Бодзек
Адам
39
Циммер
Жан
33
Усами
Такаси
Бохум 4-3-3
- Основной состав
- 1 Manuel Riemann Вратарь
- 18 Jan Gyamerah Защитник
- 5 Бастианс Феликс Защитник
- 29 Maxim Leitsch Защитник
- 21 Челоцци Стефано Защитник
- 6 Хеммерих Люк Полузащитник
- 8 Лосилья Антони Полузащитник
- 10 Айсфельд Томас Полузащитник
- 16 Хинтерзеер Лукас Нападающий
- 22 Штёгер Кевин Нападающий
- 11 Диамантакос Димитрис Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Felix Dornebusch Вратарь
- 7 Selim Guenduez Защитник
- 25 Бандовски Янник Защитник
- 26 Саглам Геркем Полузащитник
- 20 Янельт Витали Полузащитник
- 23 Теше Роберт Полузащитник
- 9 Вурц Иоганнес Нападающий
- Главный тренер: Герт-Джан Вербеек
Фортуна 4-3-3
- Основной состав
- 30 Вольф Рафаэль Вратарь
- 4 Шауэрте Юлиан Защитник
- 5 Айхан Кан Защитник
- 32 Robin Bormuth Защитник
- 23 Гисельман Нико Защитник
- 6 Florian Neuhaus Полузащитник
- 13 Бодзек Адам Полузащитник
- 31 Зоботка Марсель Полузащитник
- 39 Циммер Жан Нападающий
- 28 Хеннингс Роувен Нападающий
- 33 Усами Такаси Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Шмиц Лукаш Защитник
- 3 Хоффманн Андре Защитник
- 16 Нильсен Ховард Полузащитник
- 9 Раман Бенито Полузащитник
- 19 Ловрен Давор Полузащитник
- 21 Куйович Эмир Нападающий
- 38 Tim Wiesner
- Главный тренер: Фридхельм Фанкел
Предыдущие игры
Бохум (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 24.10.2017 Падерборн 2:0 Бохум КГ
- 21.10.2017 Айнтрахт Бр 1:0 Бохум Б2
- 14.10.2017 Бохум 2:0 Зандхаузен Б2
- 30.09.2017 Хольштайн Киль 3:0 Бохум Б2
- 24.09.2017 Бохум 2:0 Ингольштадт Б2
- 21.09.2017 Нюрнберг 3:1 Бохум Б2
- 17.09.2017 Бохум 1:2 Хайденхайм Б2
- 10.09.2017 Дармштадт 1:2 Бохум Б2
- 31.08.2017 Байер Л 1:2 Бохум ТМК
- 27.08.2017 Бохум 3:2 Динамо Дрезден Б2
- 21.08.2017 Арминия 2:0 Бохум Б2
- 13.08.2017 Ноттинген 2:5 Бохум КГ
- 05.08.2017 Дуйсбург 1:1 Бохум Б2
- 28.07.2017 Бохум 0:1 Санкт-Паули Б2
- 22.07.2017 Бохум 2:2 Боруссия Д ТМК
- 21.05.2017 Бохум 1:3 Санкт-Паули Б2
- 14.05.2017 Мюнхен-1860 1:2 Бохум Б2
- 07.05.2017 Бохум 1:1 Арминия Б2
- 28.04.2017 Бохум 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 23.04.2017 Айнтрахт Бр 2:0 Бохум Б2
Фортуна (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 24.10.2017 Фортуна 0:1 Боруссия М КГ
- 20.10.2017 Фортуна 1:0 Дармштадт Б2
- 14.10.2017 Арминия 0:2 Фортуна Б2
- 02.10.2017 Фортуна 3:1 Дуйсбург Б2
- 23.09.2017 Санкт-Паули 1:2 Фортуна Б2
- 20.09.2017 Фортуна 1:0 Ян Б2
- 17.09.2017 Гройтер Фюрт 3:1 Фортуна Б2
- 10.09.2017 Фортуна 3:2 Унион Берлин Б2
- 27.08.2017 Зандхаузен 1:2 Фортуна Б2
- 19.08.2017 Фортуна 2:0 Кайзерслаутерн Б2
- 12.08.2017 Арминия 1:3 Фортуна КГ
- 06.08.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Фортуна Б2
- 31.07.2017 Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Б2
- 22.07.2017 Фортуна 0:2 Шарлеруа ТМК
- 14.07.2017 Фортуна 0:2 Брайтон ТМК
- 21.05.2017 Фортуна 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 14.05.2017 Нюрнберг 2:3 Фортуна Б2
- 06.05.2017 Фортуна 1:1 Вюрцбург Кикерс Б2
- 30.04.2017 Ганновер 96 1:0 Фортуна Б2
- 21.04.2017 Фортуна 1:3 Санкт-Паули Б2
Последние игры между собой
Бохум: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Фортуна: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
- 03.03.2017 Бохум 1:2 Фортуна Бундеслига 2
- 20.09.2016 Фортуна 3:0 Бохум Бундеслига 2
- 01.03.2016 Фортуна 1:3 Бохум Бундеслига 2
- 18.09.2015 Бохум 1:1 Фортуна Бундеслига 2
- 06.03.2015 Фортуна 2:2 Бохум Бундеслига 2
- 25.09.2014 Бохум 1:1 Фортуна Бундеслига 2
- 23.02.2014 Бохум 0:0 Фортуна Бундеслига 2
- 16.11.2013 Бохум 1:2 Фортуна Товарищеские матчи. Сборные
- 25.08.2013 Фортуна 1:0 Бохум Бундеслига 2
- 10.12.2011 Бохум 1:1 Фортуна Бундеслига 2
- 18.07.2011 Фортуна 2:0 Бохум Бундеслига 2
- 18.02.2011 Бохум 2:0 Фортуна Бундеслига 2
- 27.09.2010 Фортуна 0:1 Бохум Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|0:0
|12
|9
|2
|1
|21 - 10
|29
|2.
|Хольштайн Киль
|12
|8
|2
|2
|29 - 16
|26
|3.
|Нюрнберг
|12
|7
|1
|4
|26 - 16
|22
|4.
|Унион Берлин
|12
|6
|4
|2
|24 - 14
|22
|5.
|Санкт-Паули
|12
|5
|4
|3
|12 - 14
|19
|6.
|Зандхаузен
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|7.
|Ингольштадт
|12
|5
|2
|5
|21 - 15
|17
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|9.
|Арминия
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|10.
|Дармштадт
|12
|4
|4
|4
|21 - 21
|16
|11.
|Айнтрахт Бр
|12
|3
|7
|2
|14 - 11
|16
|12.
|Бохум
|0:0
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|13.
|Динамо Дрезден
|12
|3
|5
|4
|17 - 20
|14
|14.
|Дуйсбург
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|15.
|Ян
|12
|4
|0
|8
|14 - 18
|12
|16.
|Хайденхайм
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
|17.
|Гройтер Фюрт
|12
|3
|1
|8
|12 - 23
|10
|18.
|Кайзерслаутерн
|12
|1
|3
|8
|8 - 22
|6
Второй тайм
66'
Бохум производит замену. Диамантакос Димитрис уходит, и Бандовски Янник заменяет его
61'
Фортуна производит замену. Усами Такаси уходит, и Раман Бенито заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Бодзек Адам получает желтую карточку.
38'
Хинтерзеер Лукас получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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