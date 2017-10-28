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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 6870
2:1
Конец матча
1:0
28' ГолНарей Халед
61' Желтая карточкаКниппинг Тим
70' Желтая карточкаПакарада Леарт
1:1
78' ГолСукута-Пасу Ричард
2:1
81' ГолМалоча Марио
88' Желтая карточкаPatrick Sontheimer
90' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
|
28'
1:0
61'
70'
78'
1:1
81'
2:1
Состав команд
22
Малоча
Марио
39
David
Raum
21
Нарей
Халед
Гройтер Фюрт 3-4-3
- Основной состав
- 1 Функ Мариус Вратарь
- 22 Малоча Марио Защитник
- 13 Калиджиури Марко Защитник
- 5 Richard Magyar Защитник
- 19 Хильберт Роберто Полузащитник
- 10 Юрген Гьясула Полузащитник
- 7 Айчичек Левент Полузащитник
- 3 Виттек Максимилиан Полузащитник
- 40 Patrick Sontheimer Нападающий
- 39 David Raum Нападающий
- 21 Нарей Халед Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Гугганиг Лукас Защитник
- 29 Джигерджи Толджай Полузащитник
- 17 Торрес Мануэль Полузащитник
- 16 Пинтер Адам Полузащитник
- 11 Хофманн Филипп Нападающий
- 9 Дурсун Сердар Нападающий
- 25 Timo Koenigsmann
- Главный тренер: Janos Radoki
Зандхаузен 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Marcel Schuhen Вратарь
- 24 Клингманн Филипп Защитник
- 5 Marcel Seegert Защитник
- 34 Книппинг Тим Защитник
- 19 Пакарада Леарт Защитник
- 21 Manuel Stiefler Полузащитник
- 6 Линсмайер Денис Полузащитник
- 8 Дагфоус Неймеддин Полузащитник
- 28 Philipp Foerster Полузащитник
- 18 Robert Herrmann Полузащитник
- 10 Сукута-Пасу Ричард Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Карачич Горан Вратарь
- 14 Кистер Тим Защитник
- 36 Гипзон Кен Защитник
- 27 Maximilian Jansen Полузащитник
- 11 Зейнуллаху Эролл Полузащитник
- 29 Айгюнеш Шахин Нападающий
- 25 Райт Хаджи Нападающий
- Главный тренер: Kenan Kocak
Предыдущие игры
Гройтер Фюрт (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 24.10.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Ингольштадт КГ
- 21.10.2017 Унион Берлин 3:1 Гройтер Фюрт Б2
- 15.10.2017 Гройтер Фюрт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 29.09.2017 Кайзерслаутерн 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 24.09.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Нюрнберг Б2
- 20.09.2017 Айнтрахт Бр 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 17.09.2017 Гройтер Фюрт 3:1 Фортуна Б2
- 08.09.2017 Динамо Дрезден 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 25.08.2017 Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Б2
- 20.08.2017 Хольштайн Киль 3:1 Гройтер Фюрт Б2
- 13.08.2017 Морлаутерн 0:5 Гройтер Фюрт КГ
- 06.08.2017 Гройтер Фюрт 1:2 Арминия Б2
- 29.07.2017 Дармштадт 1:0 Гройтер Фюрт Б2
- 20.07.2017 Майнц 0:0 Гройтер Фюрт ТМК
- 21.05.2017 Гройтер Фюрт 1:2 Унион Берлин Б2
- 14.05.2017 Санкт-Паули 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 07.05.2017 Гройтер Фюрт 0:1 Карлсруэ Б2
- 29.04.2017 Арминия 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 21.04.2017 Гройтер Фюрт 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 16.04.2017 Бохум 1:0 Гройтер Фюрт Б2
Зандхаузен (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 23.10.2017 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Б2
- 14.10.2017 Бохум 2:0 Зандхаузен Б2
- 05.10.2017 Майнц 2:1 Зандхаузен ТМК
- 01.10.2017 Зандхаузен 2:0 Ян Б2
- 22.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Зандхаузен Б2
- 19.09.2017 Зандхаузен 1:0 Унион Берлин Б2
- 16.09.2017 Зандхаузен 1:0 Кайзерслаутерн Б2
- 10.09.2017 Айнтрахт Бр 1:1 Зандхаузен Б2
- 01.09.2017 Страсбург 1:0 Зандхаузен ТМК
- 27.08.2017 Зандхаузен 1:2 Фортуна Б2
- 19.08.2017 Динамо Дрезден 0:4 Зандхаузен Б2
- 13.08.2017 Швайнфурт 2:1 Зандхаузен КГ
- 04.08.2017 Зандхаузен 1:0 Ингольштадт Б2
- 30.07.2017 Хольштайн Киль 2:2 Зандхаузен Б2
- 23.07.2017 Зандхаузен 3:2 Байер Л ТМК
- 18.07.2017 Зандхаузен 3:2 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 14.07.2017 Фрайбург 0:3 Зандхаузен ТМК
- 09.07.2017 Зандхаузен 2:1 Цюрих ТМК
- 05.07.2017 Зандхаузен 2:1 Люцерн ТМК
- 21.05.2017 Зандхаузен 1:1 Ганновер 96 Б2
Последние игры между собой
Гройтер Фюрт: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Зандхаузен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
- 12.03.2017 Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
- 23.09.2016 Гройтер Фюрт 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2
- 15.05.2016 Гройтер Фюрт 3:1 Зандхаузен Бундеслига 2
- 04.12.2015 Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
- 20.02.2015 Гройтер Фюрт 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2
- 14.09.2014 Зандхаузен 1:0 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
- 11.05.2014 Гройтер Фюрт 2:0 Зандхаузен Бундеслига 2
- 30.01.2014 Зандхаузен 0:1 Гройтер Фюрт Товарищеские матчи. Сборные
- 08.12.2013 Зандхаузен 1:3 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Хольштайн Киль
|12
|8
|2
|2
|29 - 16
|26
|3.
|Нюрнберг
|11
|7
|1
|3
|26 - 15
|22
|4.
|Унион Берлин
|11
|6
|3
|2
|23 - 13
|21
|5.
|Санкт-Паули
|12
|5
|4
|3
|12 - 14
|19
|6.
|Зандхаузен
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|7.
|Ингольштадт
|12
|5
|2
|5
|21 - 15
|17
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|9.
|Арминия
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|10.
|Дармштадт
|12
|4
|4
|4
|21 - 21
|16
|11.
|Айнтрахт Бр
|11
|3
|6
|2
|13 - 10
|15
|12.
|Бохум
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Динамо Дрезден
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|14.
|Дуйсбург
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Ян
|12
|4
|0
|8
|14 - 18
|12
|16.
|Гройтер Фюрт
|12
|3
|1
|8
|12 - 23
|10
|17.
|Хайденхайм
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|18.
|Кайзерслаутерн
|12
|1
|3
|8
|8 - 22
|6
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Виттек Максимилиан получает желтую карточку.
89'
Гройтер Фюрт производит замену. Patrick Sontheimer уходит, и Гугганиг Лукас заменяет его
88'
Patrick Sontheimer получает желтую карточку.
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Малоча Марио.
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сукута-Пасу Ричард.
77'
Зандхаузен производит замену. Пакарада Леарт уходит, и Айгюнеш Шахин заменяет его
76'
Гройтер Фюрт производит замену. Айчичек Левент уходит, и Дурсун Сердар заменяет его
70'
Пакарада Леарт получает желтую карточку.
70'
Гройтер Фюрт производит замену. Юрген Гьясула уходит, и Пинтер Адам заменяет его
64'
Зандхаузен производит замену. Книппинг Тим уходит, и Зейнуллаху Эролл заменяет его
61'
Книппинг Тим получает желтую карточку.
51'
Зандхаузен производит замену. Robert Herrmann уходит, и Haji Wright заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нарей Халед.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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