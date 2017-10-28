  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 6870
Гройтер Фюрт
2:1
Конец матча
Зандхаузен
0'
1:0
28' Гол
Нарей Халед
61' Желтая карточка
Книппинг Тим
70' Желтая карточка
Пакарада Леарт
1:1
78' Гол
Сукута-Пасу Ричард
2:1
81' Гол
Малоча Марио
88' Желтая карточка
Patrick Sontheimer
90' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Виттек Максимилиан получает желтую карточку.
89'
Гройтер Фюрт производит замену. Patrick Sontheimer уходит, и Гугганиг Лукас заменяет его
Желтая карточка
88'
Patrick Sontheimer получает желтую карточку.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Малоча Марио.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сукута-Пасу Ричард.

77'
Зандхаузен производит замену. Пакарада Леарт уходит, и Айгюнеш Шахин заменяет его
76'
Гройтер Фюрт производит замену. Айчичек Левент уходит, и Дурсун Сердар заменяет его
Желтая карточка
70'
Пакарада Леарт получает желтую карточку.
70'
Гройтер Фюрт производит замену. Юрген Гьясула уходит, и Пинтер Адам заменяет его
64'
Зандхаузен производит замену. Книппинг Тим уходит, и Зейнуллаху Эролл заменяет его
Желтая карточка
61'
Книппинг Тим получает желтую карточку.
51'
Зандхаузен производит замену. Robert Herrmann уходит, и Haji Wright заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нарей Халед.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация