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Дуйсбург
1:1
Конец матча
Унион Берлин
0'
4' Желтая карточка
Andreas Wiegel
0:1
49' Гол
Ляйстнер Тони
57' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
73' Желтая карточка
Триммель Кристофер
76' Желтая карточка
Шнелльхардт Фабиан
1:1
86' Гол
Ильюченко Станислав
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Дуйсбург производит замену. Тащи Борис уходит, и Альбутат Тим заменяет его
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ильюченко Станислав.
81'
Унион Берлин производит замену. Кроос Феликс уходит, и Крейлах Дамир заменяет его
Желтая карточка
76'
Шнелльхардт Фабиан получает желтую карточку.
75'
Унион Берлин производит замену. Хартель Марсель уходит, и Даубе Деннис заменяет его

75'
Дуйсбург производит замену. Штоппелькамп Мориц уходит, и Энгин Ахмет заменяет его
Желтая карточка
73'
Триммель Кристофер получает желтую карточку.
66'
Дуйсбург производит замену. Онуэгбу Кингсли уходит, и Ильюченко Станислав заменяет его
62'
Унион Берлин производит замену. Хедлунд Симон уходит, и Шкрцибски Штефан заменяет его
Желтая карточка
57'
Ляйстнер Тони получает желтую карточку.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ляйстнер Тони.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
4'
Andreas Wiegel получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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