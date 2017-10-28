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Стадион: Ду Рештелу
2:0
Второй тайм: 85'
1:0
21' ГолСаре Бакари
44' Желтая карточкаШаби Карлуш
2:0
51' ГолЙебда Хассан
63' Желтая карточкаСанья Пьер
79' Желтая карточкаРони Глейсон
|
21'
1:0
44'
51'
2:0
63'
68'
79'
Состав команд
25
Томаш
Нуну
29
Анин
Флоран
99
Саре
Бакари
23
Йебда
Хассан
10
Виана
Диогу
94
Шаби
Карлуш
18
Жонатан
Луис
95
Санья
Пьер
91
Нето Анжело
23
Рафаэл
Коста
40
Ahmed
Sayed
20
Тоше
Антониу
Белененсеш 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Муриэл Беккер Вратарь
- 18 Жералдеш Андре Защитник
- 37 Силва Гонсалу Защитник
- 25 Томаш Нуну Защитник
- 29 Анин Флоран Защитник
- 99 Саре Бакари Полузащитник
- 23 Йебда Хассан Полузащитник
- 10 Виана Диогу Полузащитник
- 94 Шаби Карлуш Полузащитник
- 8 Соуза Андре Полузащитник
- 16 Мауридес Жуниор Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Мендеш Филипе Вратарь
- 93 Клейтон Жозе Защитник
- 80 Рони Глейсон Полузащитник
- 7 Роша Мигел Полузащитник
- 21 Бенни Бернарду Нападающий
- 11 Эрнандес Хесус Нападающий
- 9 Каэйру Тьягу Нападающий
- Главный тренер: Домингос Пациенсиа
Морейренсе 4-3-3
- Основной состав
- 18 Жонатан Луис Вратарь
- 95 Санья Пьер Защитник
- 4 Сантос Яго Защитник
- 6 Абархоун Мохамед Защитник
- 5 Лима Рубен Защитник
- 91 Нето Анжело Полузащитник
- 57 Бруно Алмейда Полузащитник
- 23 Рафаэл Коста Полузащитник
- 40 Ahmed Sayed Нападающий
- 10 Bilel Aouacheria Нападающий
- 20 Тоше Антониу Нападающий
- Запасные игроки
- 50 Felipe Garcia Вратарь
- 26 Белькаруи Хишем Защитник
- 22 Куао Коффи Защитник
- 77 Арсенио Полузащитник
- 8 Счонс Алан Полузащитник
- 88 Кадис Хондер Нападающий
- 11 Оэменг Эрнест Нападающий
- Главный тренер: Машаду Мануэль
Предыдущие игры
Белененсеш (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 22.10.2017 Тондела 2:0 Белененсеш ПЛ
- 15.10.2017 Санта-Клара 2:1 Белененсеш К
- 01.10.2017 Белененсеш 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 24.09.2017 Фейренсе 1:4 Белененсеш ПЛ
- 17.09.2017 Белененсеш 2:1 Эшторил ПЛ
- 11.09.2017 Авиш 2:1 Белененсеш ПЛ
- 25.08.2017 Белененсеш 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 19.08.2017 Бенфика 5:0 Белененсеш ПЛ
- 12.08.2017 Белененсеш 1:0 Маритиму ПЛ
- 07.08.2017 Риу Аве 1:0 Белененсеш ПЛ
- 02.08.2017 Белененсеш 0:1 Эшторил ТМК
- 29.07.2017 Белененсеш 0:1 Реал СК КЛ
- 16.07.2017 Витория Гимарайнш 4:1 Белененсеш ТМК
- 15.07.2017 Варзим 0:2 Белененсеш ТМК
- 07.07.2017 Спортинг Л 0:1 Белененсеш ТМК
- 23.05.2017 Торренсе 0:5 Белененсеш ТМК
- 20.05.2017 Риу Аве 2:0 Белененсеш ПЛ
- 12.05.2017 Белененсеш 1:1 Морейренсе ПЛ
- 07.05.2017 Спортинг Л 1:3 Белененсеш ПЛ
- 30.04.2017 Белененсеш 1:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
Морейренсе (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 23.10.2017 Морейренсе 0:1 Брага ПЛ
- 15.10.2017 Канелас 1:3 Морейренсе К
- 10.10.2017 Оливейренсе 0:0 Морейренсе КЛ
- 30.09.2017 Пасуш де Феррейра 3:2 Морейренсе ПЛ
- 23.09.2017 Морейренсе 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 18.09.2017 Шавиш 3:0 Морейренсе ПЛ
- 10.09.2017 Эшторил 0:2 Морейренсе ПЛ
- 26.08.2017 Морейренсе 0:3 Тондела ПЛ
- 20.08.2017 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 12.08.2017 Морейренсе 0:0 Фейренсе ПЛ
- 06.08.2017 Витория Сетубал 1:1 Морейренсе ПЛ
- 30.07.2017 Морейренсе 1:0 Авиш КЛ
- 25.07.2017 Морейренсе 2:0 Униан Мадейра ТМК
- 15.07.2017 Пенафьел 0:1 Морейренсе ТМК
- 12.07.2017 Шавиш 1:1 Морейренсе ТМК
- 08.07.2017 Варзим 0:3 Морейренсе ТМК
- 05.07.2017 Жил Висенте 0:0 Морейренсе ТМК
- 21.05.2017 Морейренсе 3:1 Порту ПЛ
- 12.05.2017 Белененсеш 1:1 Морейренсе ПЛ
- 05.05.2017 Морейренсе 2:1 Брага ПЛ
Последние игры между собой
Белененсеш: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Морейренсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
- 12.05.2017 Белененсеш 1:1 Морейренсе Примейра-лига
- 09.01.2017 Морейренсе 1:0 Белененсеш Примейра-лига
- 29.12.2016 Морейренсе 3:3 Белененсеш Кубок лиги
- 13.02.2016 Морейренсе 2:3 Белененсеш Примейра-лига
- 21.09.2015 Белененсеш 2:0 Морейренсе Примейра-лига
- 04.04.2015 Белененсеш 2:0 Морейренсе Примейра-лига
- 09.11.2014 Морейренсе 0:1 Белененсеш Примейра-лига
- 07.04.2012 Белененсеш 1:0 Морейренсе Главная лига
- 10.12.2011 Морейренсе 3:2 Белененсеш Главная лига
- 08.05.2011 Белененсеш 1:1 Морейренсе Главная лига
- 29.12.2010 Морейренсе 2:1 Белененсеш Главная лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 5
|26
|2.
|Порту
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|3.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|4.
|Маритиму
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 9
|19
|5.
|Брага
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|6.
|Белененсеш
|2:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 13
|16
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|8.
|Боавишта
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 17
|11
|10.
|Фейренсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|11.
|Витория Сетубал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|13.
|Тондела
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|Шавиш
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|16.
|Эшторил
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|17.
|Авиш
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|18.
|Морейренсе
|0:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
Второй тайм
79'
Рони Глейсон получает желтую карточку.
78'
Белененсеш производит замену. Йебда Хассан уходит, и Рони Глейсон заменяет его
73'
Белененсеш производит замену. Шаби Карлуш уходит, и Бенни Бернарду заменяет его
68'
Морейренсе производит замену. Санья Пьер уходит, и Куао Коффи заменяет его
63'
Санья Пьер получает желтую карточку.
62'
Белененсеш производит замену. Виана Диогу уходит, и Роша Мигел заменяет его
58'
Морейренсе производит замену. Bilel Aouacheria уходит, и Оэменг Эрнест заменяет его
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Йебда Хассан.
46'
Морейренсе производит замену. Нето Анжело уходит, и Кадис Хондер заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Шаби Карлуш получает желтую карточку.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саре Бакари.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Restelo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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