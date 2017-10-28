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Стадион:
Белененсеш
2:0
Второй тайм: 85'
Морейренсе
0'
1:0
21' Гол
Саре Бакари
44' Желтая карточка
Шаби Карлуш
2:0
51' Гол
Йебда Хассан
63' Желтая карточка
Санья Пьер
79' Желтая карточка
Рони Глейсон
85'
Второй тайм
Желтая карточка
79'
Рони Глейсон получает желтую карточку.
78'
Белененсеш производит замену. Йебда Хассан уходит, и Рони Глейсон заменяет его
73'
Белененсеш производит замену. Шаби Карлуш уходит, и Бенни Бернарду заменяет его
68'
Морейренсе производит замену. Санья Пьер уходит, и Куао Коффи заменяет его
Желтая карточка
63'
Санья Пьер получает желтую карточку.
62'
Белененсеш производит замену. Виана Диогу уходит, и Роша Мигел заменяет его
58'
Морейренсе производит замену. Bilel Aouacheria уходит, и Оэменг Эрнест заменяет его
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Йебда Хассан.
46'
Морейренсе производит замену. Нето Анжело уходит, и Кадис Хондер заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Шаби Карлуш получает желтую карточку.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саре Бакари.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Restelo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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