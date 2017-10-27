- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
0:0
Первый тайм: 10'
Состав команд
25
Пеле
Мамаду
17
Новаиш
Жоау
22
Матьё
Жереми
28
Дост
Бас
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кассио Албукерке Вратарь
- 3 Лионн Хосе Защитник
- 46 Марсело Феррейра Защитник
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 5 Рибейру Юри Защитник
- 25 Пеле Мамаду Полузащитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 70 Баррето Оскар Полузащитник
- 17 Новаиш Жоау Полузащитник
- 10 Рибейру Рубен Полузащитник
- 7 Гедеш Элдер Нападающий
- Запасные игроки
- 71 Виейра Руй Вратарь
- 22 Кассама Элизеу Защитник
- 21 Леандриньо II Полузащитник
- 20 Сантуш Нуну II Полузащитник
- 6 Морейра Педру Полузащитник
- 88 Язалде Пинту Нападающий
- 14 Караманос Тасос Нападающий
- Главный тренер: Кардосо Мигель
Спортинг Л 4-1-3-2
- Основной состав
- 1 Патрисиу Руй Вратарь
- 92 Пиччини Кристиано Защитник
- 4 Коатес Себастьян Защитник
- 22 Матьё Жереми Защитник
- 5 Коэнтрау Фабиу Защитник
- 14 Карвалью Вилльям Полузащитник
- 8 Фернандеш Бруну Полузащитник
- 77 Желсон Мартиньш Полузащитник
- 9 Акунья Маркос Полузащитник
- 17 Поденсе Даниэл Нападающий
- 28 Дост Бас Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Сален Ромен Вратарь
- 13 Ристовски Стефан Защитник
- 6 Пинту Андре Защитник
- 3 Сильва Хонатан Защитник
- 16 Батталья Родриго Полузащитник
- 11 Бруно Сезар Полузащитник
- 88 Думбия Сейду Нападающий
- Главный тренер: Жезуш Жорже
Предыдущие игры
Риу Аве (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 21.10.2017 Фейренсе 1:0 Риу Аве ПЛ
- 15.10.2017 Санжоаненсе 0:4 Риу Аве К
- 08.10.2017 Пасуш де Феррейра 1:1 Риу Аве КЛ
- 30.09.2017 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 24.09.2017 Авиш 0:0 Риу Аве ПЛ
- 17.09.2017 Риу Аве 1:2 Порту ПЛ
- 09.09.2017 Маритиму 1:0 Риу Аве ПЛ
- 02.09.2017 Риу Аве 2:0 Кова Пьедаде КЛ
- 26.08.2017 Риу Аве 1:1 Бенфика ПЛ
- 18.08.2017 Риу Аве 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 12.08.2017 Боавишта 1:2 Риу Аве ПЛ
- 07.08.2017 Риу Аве 1:0 Белененсеш ПЛ
- 22.07.2017 Риу Аве 0:1 Анже ТМК
- 19.07.2017 Жил Висенте 0:3 Риу Аве ТМК
- 15.07.2017 Риу Аве 1:0 Эшпинью ТМК
- 15.07.2017 Риу Аве 2:2 Фамаликан ТМК
- 20.05.2017 Риу Аве 2:0 Белененсеш ПЛ
- 14.05.2017 Шавиш 2:2 Риу Аве ПЛ
- 07.05.2017 Риу Аве 0:1 Бенфика ПЛ
- 29.04.2017 Насьонал Мадейра 0:2 Риу Аве ПЛ
Спортинг Л (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 22.10.2017 Спортинг Л 5:1 Шавиш ПЛ
- 18.10.2017 Ювентус 2:1 Спортинг Л ЛЧ
- 12.10.2017 Олейруш 2:4 Спортинг Л К
- 01.10.2017 Спортинг Л 0:0 Порту ПЛ
- 27.09.2017 Спортинг Л 0:1 Барселона ЛЧ
- 23.09.2017 Морейренсе 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 19.09.2017 Спортинг Л 0:0 Маритиму КЛ
- 16.09.2017 Спортинг Л 2:0 Тондела ПЛ
- 12.09.2017 Олимпиакос 2:3 Спортинг Л ЛЧ
- 08.09.2017 Фейренсе 2:3 Спортинг Л ПЛ
- 27.08.2017 Спортинг Л 2:1 Эшторил ПЛ
- 23.08.2017 Стяуа 1:5 Спортинг Л ЛЧ
- 19.08.2017 Витория Гимарайнш 0:5 Спортинг Л ПЛ
- 15.08.2017 Спортинг Л 0:0 Стяуа ЛЧ
- 11.08.2017 Спортинг Л 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 06.08.2017 Авиш 0:2 Спортинг Л ПЛ
- 29.07.2017 Спортинг Л 1:0 Фиорентина ТМК
- 26.07.2017 Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л ТМК
- 22.07.2017 Спортинг Л 2:1 Монако ТМК
- 18.07.2017 Марсель 2:1 Спортинг Л ТМК
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Спортинг Л: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
- 18.02.2017 Спортинг Л 1:0 Риу Аве Примейра-лига
- 18.09.2016 Риу Аве 3:1 Спортинг Л Примейра-лига
- 08.02.2016 Спортинг Л 0:0 Риу Аве Примейра-лига
- 13.09.2015 Риу Аве 1:2 Спортинг Л Примейра-лига
- 23.05.2015 Риу Аве 0:1 Спортинг Л Примейра-лига
- 18.01.2015 Спортинг Л 4:2 Риу Аве Примейра-лига
- 23.02.2014 Риу Аве 1:2 Спортинг Л Примейра-лига
- 21.09.2013 Спортинг Л 1:1 Риу Аве Примейра-лига
- 02.02.2013 Риу Аве 2:1 Спортинг Л Примейра-лига
- 29.12.2012 Риу Аве 3:0 Спортинг Л Кубок лиги
- 27.08.2012 Спортинг Л 0:1 Риу Аве Примейра-лига
- 26.02.2012 Спортинг Л 1:0 Риу Аве Примейра-лига
- 03.01.2012 Риу Аве 1:1 Спортинг Л Кубок лиги
- 20.09.2011 Риу Аве 2:3 Спортинг Л Примейра-лига
- 12.03.2011 Риу Аве 0:0 Спортинг Л Примейра-лига
- 24.10.2010 Спортинг Л 1:0 Риу Аве Примейра-лига
- 02.04.2010 Спортинг Л 5:0 Риу Аве Примейра-лига
- 08.11.2009 Риу Аве 2:2 Спортинг Л Примейра-лига
- 15.03.2009 Спортинг Л 2:0 Риу Аве Примейра-лига
- 14.01.2009 Риу Аве 0:1 Спортинг Л Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|2.
|Спортинг Л
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 5
|24
|3.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|5.
|Маритиму
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|6.
|Риу Аве
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 7
|15
|7.
|Боавишта
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 17
|11
|10.
|Фейренсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|11.
|Витория Сетубал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|12.
|Тондела
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 12
|9
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|14.
|Шавиш
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|16.
|Эшторил
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|17.
|Авиш
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|18.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация