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Стадион: Авиш
0:1
Первый тайм: 14'
0:1
4' ГолРафинья Диас
|
4'
0:1
Состав команд
44
Гало
Диего
30
Гомеш
Витор
10
Машаду
Паулу
56
Маседу
Жоау
33
Жубал
Мендес
53
Конан
Гислен
11
Рафинья
Диас
10
Элдон
Рамуш
49
Талло
Жуниор
Авиш 4-4-2
- Основной состав
- 1 Жоаким Мануэл Вратарь
- 17 Педринью Роша Защитник
- 26 Родригеш Карлуш Защитник
- 44 Гало Диего Защитник
- 16 Петролина Нилдо Защитник
- 30 Гомеш Витор Полузащитник
- 10 Машаду Паулу Полузащитник
- 77 Агра Салвадор Полузащитник
- 29 Фалькао Клаудио Полузащитник
- 23 Амилтон Минервино Нападающий
- 7 Гедеш Алешандре Нападающий
- Запасные игроки
- 83 Адриано Факкини Вратарь
- 50 Mama Samba Balde Защитник
- 5 Дефенди Родриго Защитник
- 27 Голд Райан Полузащитник
- 8 Вашингтон да Силва Полузащитник
- 99 Аранго Кристиан Нападающий
- 33 Дерлей Диас Нападающий
- Главный тренер: Видигал Лито
Витория Гимарайнш 4-4-2
- Основной состав
- 56 Маседу Жоау Вратарь
- 15 Гарсия Виктор Защитник
- 4 Валенте Маркуш Защитник
- 33 Жубал Мендес Защитник
- 53 Конан Гислен Защитник
- 11 Рафинья Диас Полузащитник
- 93 Селис Гильермо Полузащитник
- 10 Элдон Рамуш Полузащитник
- 49 Талло Жуниор Нападающий
- 99 Миранда Рафаэл Нападающий
- 36 Силва Мигел Вратарь
- Запасные игроки
- 6 Морену Жоау Защитник
- 20 Аурелиу Жоау Защитник
- 25 Вакасо Альхассан Полузащитник
- 16 Уртадо Паоло Полузащитник
- 7 Рамуш Франсишку Полузащитник
- 91 Техейра Давид Нападающий
- Главный тренер: Мартинш Педру
Предыдущие игры
Авиш (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 22.10.2017 Авиш 1:3 Бенфика ПЛ
- 15.10.2017 Вила-Реал 0:1 Авиш К
- 30.09.2017 Портимоненсе 2:2 Авиш ПЛ
- 24.09.2017 Авиш 0:0 Риу Аве ПЛ
- 16.09.2017 Маритиму 2:1 Авиш ПЛ
- 11.09.2017 Авиш 2:1 Белененсеш ПЛ
- 27.08.2017 Боавишта 1:0 Авиш ПЛ
- 20.08.2017 Авиш 0:2 Брага ПЛ
- 13.08.2017 Пасуш де Феррейра 2:2 Авиш ПЛ
- 06.08.2017 Авиш 0:2 Спортинг Л ПЛ
- 30.07.2017 Морейренсе 1:0 Авиш КЛ
- 26.07.2017 Эшпинью 0:3 Авиш ТМК
- 22.07.2017 Шавиш 2:0 Авиш ТМК
- 15.07.2017 Спортинг Ковилья 0:0 Авиш ТМК
- 08.07.2017 Брага 3:0 Авиш ТМК
- 21.05.2017 Авиш 3:0 Фафе ПВЛ
- 13.05.2017 Кова Пьедаде 1:3 Авиш ПВЛ
- 07.05.2017 Авиш 2:1 Пенафьел ПВЛ
- 30.04.2017 Униан Мадейра 2:2 Авиш ПВЛ
- 23.04.2017 Авиш 2:0 Фамаликан ПВЛ
Витория Гимарайнш (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 23.10.2017 Витория Гимарайнш 3:3 Портимоненсе ПЛ
- 19.10.2017 Марсель 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 14.10.2017 Васко да Гама 1:6 Витория Гимарайнш К
- 07.10.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Фейренсе КЛ
- 01.10.2017 Белененсеш 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 28.09.2017 Коньяспор 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 24.09.2017 Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму ПЛ
- 17.09.2017 Брага 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 14.09.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 10.09.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Боавишта ПЛ
- 26.08.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 19.08.2017 Витория Гимарайнш 0:5 Спортинг Л ПЛ
- 14.08.2017 Эшторил 3:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 10.08.2017 Витория Гимарайнш 3:2 Шавиш ПЛ
- 05.08.2017 Бенфика 3:1 Витория Гимарайнш С
- 26.07.2017 Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л ТМК
- 23.07.2017 Витория Гимарайнш 0:2 Порту ТМК
- 19.07.2017 Фейренсе 1:3 Витория Гимарайнш ТМК
- 16.07.2017 Витория Гимарайнш 4:1 Белененсеш ТМК
- 15.07.2017 Портимоненсе 3:3 Витория Гимарайнш ТМК
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|28 - 4
|28
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 5
|26
|3.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|17 - 9
|21
|5.
|Маритиму
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 9
|19
|6.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 13
|16
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|8.
|Витория Гимарайнш
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|9.
|Боавишта
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 11
|13
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|11.
|Фейренсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|Витория Сетубал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|13.
|Тондела
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Шавиш
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|16.
|Эшторил
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 24
|6
|17.
|Авиш
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|6
Первый тайм
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рафинья Диас.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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