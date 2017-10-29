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Стадион:
Авиш
0:1
Первый тайм: 14'
Витория Гимарайнш
0'
0:1
4' Гол
Рафинья Диас
14'
Первый тайм
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рафинья Диас.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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