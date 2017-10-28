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Стадион: Бесса
23' Желтая карточкаЭррера Эктор
31' Желтая карточкаРафаэл Бранко
40' Желтая карточкаКарраса Моура
43' Желтая карточкаМаркано Иван
46' Желтая карточкаНжие Юсуфа
0:1
50' ГолАбубакар Венсан
51' Желтая карточкаАбубакар Венсан
51' Желтая карточкаСпаранья Стефан
64' Желтая карточкаКорона Хесус
0:2
80' ГолМарега Мусса
0:3
86' ГолБраими Ясин
90' Желтая карточкаДанилу Перейра
90' Желтая карточкаМандьянг Идрисса
90' Желтая карточкаМатеуш Галиану
|
23'
31'
40'
43'
46'
50'
0:1
51'
51'
64'
80'
0:2
86'
0:3
90'
90'
90'
Состав команд
18
Кука
Миранда
25
Симау
Давид
12
Са
Жозе
13
Теллес
Алекс
16
Эррера
Эктор
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
Боавишта 4-4-2
- Основной состав
- 33 Вагнер да Силва Вратарь
- 7 Ренату Сантуш Защитник
- 3 Рафаэл Бранко Защитник
- 22 Спаранья Стефан Защитник
- 17 Карраса Моура Защитник
- 5 Талоша Жоау Полузащитник
- 10 Эшпинью Фабиу Полузащитник
- 42 Мандьянг Идрисса Полузащитник
- 18 Кука Миранда Полузащитник
- 25 Симау Давид Нападающий
- 8 Нжие Юсуфа Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Асис Жиованас Вратарь
- 90 Бруну Витор Защитник
- 23 Энрике Нуну Защитник
- 16 Рошинья Кошта Полузащитник
- 9 Матеуш Галиану Нападающий
- 29 Леонардо Руиз Нападающий
- 45 Gilson III
- Главный тренер: Jorge Simao
Порту 4-4-2
- Основной состав
- 12 Са Жозе Вратарь
- 21 Рикарду Перейра II Защитник
- 5 Маркано Иван Защитник
- 28 Фелипе Аугусто IV Защитник
- 13 Теллес Алекс Защитник
- 8 Браими Ясин Полузащитник
- 22 Данилу Перейра Полузащитник
- 16 Эррера Эктор Полузащитник
- 17 Корона Хесус Полузащитник
- 11 Марега Мусса Нападающий
- 9 Абубакар Венсан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Касильяс Икер Вратарь
- 23 Рейес Диего Защитник
- 2 Перейра Максимилиано Защитник
- 20 Андре Андре Полузащитник
- 10 Торрес Оливер Полузащитник
- 25 Отавио Эдмилсон Нападающий
- Wenderson Galeno
- Главный тренер: Консейсау Сержиу
Предыдущие игры
Боавишта (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 20.10.2017 Эшторил 0:3 Боавишта ПЛ
- 15.10.2017 Вилаверденсе 1:0 Боавишта К
- 30.09.2017 Боавишта 1:0 Фейренсе ПЛ
- 25.09.2017 Витория Сетубал 1:1 Боавишта ПЛ
- 16.09.2017 Боавишта 2:1 Бенфика ПЛ
- 10.09.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Боавишта ПЛ
- 03.09.2017 Боавишта 1:2 Брага КЛ
- 27.08.2017 Боавишта 1:0 Авиш ПЛ
- 20.08.2017 Маритиму 1:0 Боавишта ПЛ
- 12.08.2017 Боавишта 1:2 Риу Аве ПЛ
- 07.08.2017 Портимоненсе 2:1 Боавишта ПЛ
- 31.07.2017 Эшпинью 1:4 Боавишта ТМК
- 28.07.2017 Шавиш 1:0 Боавишта ТМК
- 22.07.2017 Боавишта 0:0 Агеда ТМК
- 21.07.2017 Боавишта 0:0 Тондела ТМК
- 18.07.2017 Фейренсе 1:2 Боавишта ТМК
- 15.07.2017 Насьонал Мадейра 0:1 Боавишта ТМК
- 20.05.2017 Боавишта 2:2 Бенфика ПЛ
- 15.05.2017 Витория Сетубал 0:1 Боавишта ПЛ
- 06.05.2017 Боавишта 2:2 Насьонал Мадейра ПЛ
Порту (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 24.10.2017 Порту 0:0 Лейшоэш КЛ
- 21.10.2017 Порту 6:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 17.10.2017 РБ Лейпциг 3:2 Порту ЛЧ
- 13.10.2017 Lusitano Ginasio Clube 0:6 Порту К
- 01.10.2017 Спортинг Л 0:0 Порту ПЛ
- 26.09.2017 Монако 0:3 Порту ЛЧ
- 22.09.2017 Порту 5:2 Портимоненсе ПЛ
- 17.09.2017 Риу Аве 1:2 Порту ПЛ
- 13.09.2017 Порту 1:3 Бешикташ ЛЧ
- 09.09.2017 Порту 3:0 Шавиш ПЛ
- 27.08.2017 Брага 0:1 Порту ПЛ
- 20.08.2017 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 13.08.2017 Тондела 0:1 Порту ПЛ
- 09.08.2017 Порту 4:0 Эшторил ПЛ
- 02.08.2017 Жил Висенте 1:3 Порту ТМК
- 30.07.2017 Порту 4:0 Депортиво ТМК
- 27.07.2017 Портимоненсе 1:5 Порту ТМК
- 23.07.2017 Витория Гимарайнш 0:2 Порту ТМК
- 20.07.2017 Гвадалахара 2:2 Порту ТМК
- 18.07.2017 Крус Асуль 0:0 Порту ТМК
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Порту: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
- 26.02.2017 Боавишта 0:1 Порту Примейра-лига
- 23.09.2016 Порту 3:1 Боавишта Примейра-лига
- 14.05.2016 Порту 4:0 Боавишта Примейра-лига
- 13.01.2016 Боавишта 0:1 Порту Кубок
- 10.01.2016 Боавишта 0:5 Порту Примейра-лига
- 23.02.2015 Боавишта 0:2 Порту Примейра-лига
- 21.09.2014 Порту 0:0 Боавишта Примейра-лига
- 02.03.2008 Боавишта 0:0 Порту Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|3:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|28 - 4
|28
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 5
|26
|3.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|4.
|Маритиму
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 9
|19
|5.
|Брага
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|6.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 13
|16
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|8.
|Боавишта
|0:3 Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 11
|13
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 17
|11
|10.
|Фейренсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|11.
|Витория Сетубал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|13.
|Тондела
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|Шавиш
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|16.
|Эшторил
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|17.
|Авиш
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|18.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|6
Второй тайм
90'
Матеуш Галиану получает желтую карточку.
90'
Порту производит замену. Рикарду Перейра II уходит, и Рейес Диего заменяет его
90'
Мандьянг Идрисса получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Данилу Перейра получает желтую карточку.
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Браими Ясин.
85'
Порту производит замену. Абубакар Венсан уходит, и Перейра Максимилиано заменяет его
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Марега Мусса.
76'
Боавишта производит замену. Спаранья Стефан уходит, и Рошинья Кошта заменяет его
75'
Боавишта производит замену. Нжие Юсуфа уходит, и Леонардо Руиз заменяет его
71'
Порту производит замену. Корона Хесус уходит, и Андре Андре заменяет его
65'
Боавишта производит замену. Кука Миранда уходит, и Матеуш Галиану заменяет его
64'
Корона Хесус получает желтую карточку.
51'
Спаранья Стефан получает желтую карточку.
51'
Абубакар Венсан получает желтую карточку.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Абубакар Венсан.
46'
Начался второй тайм!
46'
Нжие Юсуфа получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Маркано Иван получает желтую карточку.
40'
Карраса Моура получает желтую карточку.
31'
Рафаэл Бранко получает желтую карточку.
23'
Эррера Эктор получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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