  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Португалия
  5. Примейра-лига
Стадион:
Боавишта
0:3
Конец матча
Порту
0'
23' Желтая карточка
Эррера Эктор
31' Желтая карточка
Рафаэл Бранко
40' Желтая карточка
Карраса Моура
43' Желтая карточка
Маркано Иван
46' Желтая карточка
Нжие Юсуфа
0:1
50' Гол
Абубакар Венсан
51' Желтая карточка
Абубакар Венсан
51' Желтая карточка
Спаранья Стефан
64' Желтая карточка
Корона Хесус
0:2
80' Гол
Марега Мусса
0:3
86' Гол
Браими Ясин
90' Желтая карточка
Данилу Перейра
90' Желтая карточка
Мандьянг Идрисса
90' Желтая карточка
Матеуш Галиану
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Матеуш Галиану получает желтую карточку.
90'
Порту производит замену. Рикарду Перейра II уходит, и Рейес Диего заменяет его
Желтая карточка
90'
Мандьянг Идрисса получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Данилу Перейра получает желтую карточку.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Браими Ясин.

85'
Порту производит замену. Абубакар Венсан уходит, и Перейра Максимилиано заменяет его
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Марега Мусса.
76'
Боавишта производит замену. Спаранья Стефан уходит, и Рошинья Кошта заменяет его
75'
Боавишта производит замену. Нжие Юсуфа уходит, и Леонардо Руиз заменяет его
71'
Порту производит замену. Корона Хесус уходит, и Андре Андре заменяет его
65'
Боавишта производит замену. Кука Миранда уходит, и Матеуш Галиану заменяет его
Желтая карточка
64'
Корона Хесус получает желтую карточку.
Желтая карточка
51'
Спаранья Стефан получает желтую карточку.
Желтая карточка
51'
Абубакар Венсан получает желтую карточку.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Абубакар Венсан.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Нжие Юсуфа получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Маркано Иван получает желтую карточку.
Желтая карточка
40'
Карраса Моура получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Рафаэл Бранко получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Эррера Эктор получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация