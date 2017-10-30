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Стадион:
Портимоненсе
3:1
Перерыв
Витория Сетубал
0'
0:1
3' Гол
Арнольд Иссоко
1:1
9' Гол
Росель Ориоль
2:1
22' Гол
Денер Клементе
24' Желтая карточка
Пинту Нуну
3:1
25' Пенальти
Фабрисио Месиас
37' Желтая карточка
Фабрисио Месиас
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Фабрисио Месиас получает желтую карточку.
Описание гола
25'
Г О О О О О Л - Фабрисио Месиас из команды Портимоненсе забивает пенальти
Желтая карточка
24'
Пинту Нуну получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Денер Клементе.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Росель Ориоль.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Арнольд Иссоко.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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