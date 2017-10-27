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Стадион:
Бенфика
1:0
Конец матча
Фейренсе
0'
1:0
11' Гол
Жонас Оливейра
67' Желтая карточка
Алсенат Жан-Сони
79' Желтая карточка
Бабанку Элвиш
90' Желтая карточка
Какуба Алекс
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Какуба Алекс получает желтую карточку.
84'
Фейренсе производит замену. Силва Тьягу уходит, и Валенсия Хосе заменяет его
84'
Бенфика производит замену. Жонас Оливейра уходит, и Кровинович Филип заменяет его
Желтая карточка
79'
Бабанку Элвиш получает желтую карточку.
70'
Бенфика производит замену. Сеферович Харис уходит, и Хименес Рауль заменяет его

70'
Фейренсе производит замену. Машаду Луиш уходит, и Секу Угу заменяет его
Желтая карточка
67'
Алсенат Жан-Сони получает желтую карточку.
60'
Бенфика производит замену. Сальвио Эдуардо уходит, и Пицци Луиш заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
Фейренсе производит замену. Гомеш Тьягу уходит, и Какуба Алекс заменяет его
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жонас Оливейра.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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