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Стадион: Эштадиу да Луш
1:0
11' ГолЖонас Оливейра
67' Желтая карточкаАлсенат Жан-Сони
79' Желтая карточкаБабанку Элвиш
90' Желтая карточкаКакуба Алекс
|
11'
1:0
67'
70'
79'
90'
Состав команд
66
Диаш
Рубен
22
Кайо
Секко
32
Флавио
Рамос
23
Гомеш
Тьягу
Бенфика 4-4-2
- Основной состав
- 1 Свилар Миле Вратарь
- 34 Алмейда Андре Защитник
- 4 Луизао Андерсон Защитник
- 66 Диаш Рубен Защитник
- 3 Гримальдо Алехандро Защитник
- 18 Сальвио Эдуардо Полузащитник
- 5 Фейса Любомир Полузащитник
- 6 Филипе Аугусто Полузащитник
- 84 Гонсалвеш Диогу Полузащитник
- 10 Жонас Оливейра Нападающий
- 14 Сеферович Харис Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сезар Жулио Вратарь
- 20 Кровинович Филип Полузащитник
- 22 Серви Франко Полузащитник
- 7 Самарис Андреас Полузащитник
- 21 Пицци Луиш Полузащитник
- 11 Габриэл Барбоза Нападающий
- 9 Хименес Рауль Нападающий
- Главный тренер: Витория Руй
Фейренсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Кайо Секко Вратарь
- 28 Алсенат Жан-Сони Защитник
- 32 Флавио Рамос Защитник
- 4 Брисеньо Антонио Защитник
- 23 Гомеш Тьягу Защитник
- 7 Машаду Луиш Полузащитник
- 5 Бабанку Элвиш Полузащитник
- 12 Парайба Эдсон Полузащитник
- 8 Силва Тьягу Полузащитник
- 10 Этебо Огенекаро Полузащитник
- 19 Joao Silva III Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Наскименто Бруно Защитник
- 3 Какуба Алекс Защитник
- 77 Секу Угу Полузащитник
- 17 Криш Сантуш Полузащитник
- 15 Коджо Кассэ Полузащитник
- 20 Валенсия Хосе Нападающий
- 37 Michal Miskiewicz
- Главный тренер: Nuno Manta Santos
Предыдущие игры
Бенфика (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 22.10.2017 Авиш 1:3 Бенфика ПЛ
- 18.10.2017 Бенфика 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 14.10.2017 Ольяненсе 0:1 Бенфика К
- 01.10.2017 Маритиму 1:1 Бенфика ПЛ
- 27.09.2017 Базель 5:0 Бенфика ЛЧ
- 23.09.2017 Бенфика 2:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 20.09.2017 Бенфика 1:1 Брага КЛ
- 16.09.2017 Боавишта 2:1 Бенфика ПЛ
- 12.09.2017 Бенфика 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 08.09.2017 Бенфика 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 26.08.2017 Риу Аве 1:1 Бенфика ПЛ
- 19.08.2017 Бенфика 5:0 Белененсеш ПЛ
- 14.08.2017 Шавиш 0:1 Бенфика ПЛ
- 09.08.2017 Бенфика 3:1 Брага ПЛ
- 05.08.2017 Бенфика 3:1 Витория Гимарайнш С
- 30.07.2017 РБ Лейпциг 2:0 Бенфика КЭ
- 29.07.2017 Арсенал 5:2 Бенфика КЭ
- 22.07.2017 Бенфика 0:1 Халл Сити ТМК
- 20.07.2017 Бенфика 2:1 Бетис ТМК
- 15.07.2017 Бенфика 1:5 Янг Бойз КУ
Фейренсе (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 21.10.2017 Фейренсе 1:0 Риу Аве ПЛ
- 14.10.2017 Академику Визеу 0:0 Фейренсе К
- 07.10.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Фейренсе КЛ
- 30.09.2017 Боавишта 1:0 Фейренсе ПЛ
- 24.09.2017 Фейренсе 1:4 Белененсеш ПЛ
- 18.09.2017 Портимоненсе 2:1 Фейренсе ПЛ
- 08.09.2017 Фейренсе 2:3 Спортинг Л ПЛ
- 26.08.2017 Шавиш 0:2 Фейренсе ПЛ
- 21.08.2017 Фейренсе 2:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 12.08.2017 Морейренсе 0:0 Фейренсе ПЛ
- 07.08.2017 Фейренсе 1:1 Тондела ПЛ
- 22.07.2017 Пасуш де Феррейра 3:1 Фейренсе ТМК
- 19.07.2017 Фейренсе 1:3 Витория Гимарайнш ТМК
- 18.07.2017 Фейренсе 1:2 Боавишта ТМК
- 15.07.2017 Фейренсе 1:1 Академику Визеу ТМК
- 12.07.2017 Фейренсе 2:0 Спортинг Ковилья ТМК
- 08.07.2017 Фейренсе 1:1 Оливейренсе ТМК
- 20.05.2017 Витория Гимарайнш 0:1 Фейренсе ПЛ
- 13.05.2017 Фейренсе 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 06.05.2017 Пасуш де Феррейра 0:1 Фейренсе ПЛ
Последние игры между собой
Бенфика: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Фейренсе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|2.
|Спортинг Л
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 5
|24
|3.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|5.
|Маритиму
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|6.
|Риу Аве
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 7
|15
|7.
|Боавишта
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 17
|11
|10.
|Фейренсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|11.
|Витория Сетубал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|12.
|Тондела
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 12
|9
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|14.
|Шавиш
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|16.
|Эшторил
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|17.
|Авиш
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|18.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Какуба Алекс получает желтую карточку.
84'
Фейренсе производит замену. Силва Тьягу уходит, и Валенсия Хосе заменяет его
84'
Бенфика производит замену. Жонас Оливейра уходит, и Кровинович Филип заменяет его
79'
Бабанку Элвиш получает желтую карточку.
70'
Бенфика производит замену. Сеферович Харис уходит, и Хименес Рауль заменяет его
70'
Фейренсе производит замену. Машаду Луиш уходит, и Секу Угу заменяет его
67'
Алсенат Жан-Сони получает желтую карточку.
60'
Бенфика производит замену. Сальвио Эдуардо уходит, и Пицци Луиш заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
Фейренсе производит замену. Гомеш Тьягу уходит, и Какуба Алекс заменяет его
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жонас Оливейра.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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