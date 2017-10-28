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Стадион:
Маритиму
1:0
Второй тайм: 49'
Тондела
0'
12' Желтая карточка
Зайнадин Джуниор
1:0
20' Гол
Пиньо Родриго
30' Желтая карточка
Бибито
33' Желтая карточка
Томане Антониу
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
33'
Томане Антониу получает желтую карточку.
Желтая карточка
30'
Bebeto получает желтую карточку.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пиньо Родриго.
Желтая карточка
12'
Зайнадин Джуниор получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Maritimo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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