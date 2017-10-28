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Стадион: Душ Баррейруш
12' Желтая карточкаЗайнадин Джуниор
1:0
20' ГолПиньо Родриго
30' Желтая карточкаБибито
33' Желтая карточкаТомане Антониу
|
12'
20'
1:0
30'
33'
Состав команд
94
Шарлес
Силва
23
Бибито
3
Drausio
45
Fabio
China
21
Гамбоа
Жоау
12
Кошта
Эдгар
15
Клебер
Жан
22
Бруну
Давид
10
Нуну
Педру
Маритиму 4-2-3-1
- Основной состав
- 94 Шарлес Силва Вратарь
- 23 Бибито Защитник
- 5 Зайнадин Джуниор Защитник
- 3 Drausio Защитник
- 45 Fabio China Защитник
- 6 Сен Эрдем Полузащитник
- 21 Гамбоа Жоау Полузащитник
- 12 Кошта Эдгар Полузащитник
- 15 Клебер Жан Полузащитник
- 33 Валенте Рикарду Полузащитник
- 9 Пиньо Родриго Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Абедзаде Амир Вратарь
- 24 Диней Борхес Защитник
- 11 Бесса Эбер Полузащитник
- 93 Эвертон Энрике Нападающий
- 7 Ибсон Баррето Нападающий
- 70 Cristiano Gomes
- 29 Filipe Santos Oliveira
- Главный тренер: Рамуш Даниэл
Тондела 4-4-2
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 24 Осорио Йордан Защитник
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 11 Кардозу Мигел Полузащитник
- 8 Тавареш Элдер Полузащитник
- 7 Гонсалвеш Клод Полузащитник
- 77 Мурило Энрике Полузащитник
- 10 Нуну Педру Нападающий
- 19 Томане Антониу Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Жанота Рикарду Вратарь
- 5 Пите Луиш Защитник
- 4 Анселл Николас Защитник
- 28 Вагнер де Андраде Полузащитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 9 Бойд Тайлер Полузащитник
- 14 Захара Матеуш Полузащитник
- Главный тренер: Пепа
Предыдущие игры
Маритиму (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 21.10.2017 Витория Сетубал 3:1 Маритиму ПЛ
- 14.10.2017 Торкатенсе 0:1 Маритиму К
- 01.10.2017 Маритиму 1:1 Бенфика ПЛ
- 24.09.2017 Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму ПЛ
- 19.09.2017 Спортинг Л 0:0 Маритиму КЛ
- 16.09.2017 Маритиму 2:1 Авиш ПЛ
- 09.09.2017 Маритиму 1:0 Риу Аве ПЛ
- 01.09.2017 Маритиму 1:0 Эшторил КЛ
- 28.08.2017 Портимоненсе 1:2 Маритиму ПЛ
- 24.08.2017 Динамо Киев 3:1 Маритиму ЛЕ
- 20.08.2017 Маритиму 1:0 Боавишта ПЛ
- 17.08.2017 Маритиму 0:0 Динамо Киев ЛЕ
- 12.08.2017 Белененсеш 1:0 Маритиму ПЛ
- 08.08.2017 Маритиму 1:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 03.08.2017 Маритиму 2:0 Ботев Пловдив ЛЕ
- 27.07.2017 Ботев Пловдив 0:0 Маритиму ЛЕ
- 22.07.2017 Маритиму 1:1 Лас-Пальмас ТМК
- 19.07.2017 Шавиш 1:0 Маритиму ТМК
- 18.07.2017 Маритиму 1:0 Арока ТМК
- 15.07.2017 Маритиму 2:0 Жил Висенте ТМК
Тондела (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 22.10.2017 Тондела 2:0 Белененсеш ПЛ
- 15.10.2017 Лейшоэш 3:2 Тондела К
- 29.09.2017 Шавиш 1:1 Тондела ПЛ
- 24.09.2017 Тондела 1:2 Брага ПЛ
- 16.09.2017 Спортинг Л 2:0 Тондела ПЛ
- 09.09.2017 Тондела 2:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 01.09.2017 Бейра-Мар 1:5 Тондела ТМК
- 26.08.2017 Морейренсе 0:3 Тондела ПЛ
- 19.08.2017 Тондела 2:3 Эшторил ПЛ
- 15.08.2017 Мортагуа 1:3 Тондела ТМК
- 13.08.2017 Тондела 0:1 Порту ПЛ
- 07.08.2017 Фейренсе 1:1 Тондела ПЛ
- 30.07.2017 Витория Сетубал 1:0 Тондела КЛ
- 22.07.2017 Тондела 1:2 Порту-2 ТМК
- 21.07.2017 Боавишта 0:0 Тондела ТМК
- 18.07.2017 Академика 1:1 Тондела ТМК
- 15.07.2017 Тондела 2:2 Шавиш ТМК
- 12.07.2017 Пасуш де Феррейра 1:1 Тондела ТМК
- 21.05.2017 Тондела 2:0 Брага ПЛ
- 13.05.2017 Арока 1:2 Тондела ПЛ
Последние игры между собой
Маритиму: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Тондела: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 5
|26
|2.
|Порту
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|3.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|4.
|Маритиму
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|11 - 9
|19
|5.
|Брага
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|7.
|Боавишта
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 17
|11
|10.
|Фейренсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|11.
|Витория Сетубал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|13.
|Тондела
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 13
|9
|14.
|Шавиш
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|16.
|Эшторил
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|17.
|Авиш
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|18.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
Томане Антониу получает желтую карточку.
30'
Bebeto получает желтую карточку.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пиньо Родриго.
12'
Зайнадин Джуниор получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Maritimo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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