Стадион: Шюкрю Сараджоглу
3:3
Конец матча
0:1
41' ГолБулут Умут
1:1
45' ГолТуфан Озан
2:1
50' ГолНойштедтер Роман
61' Желтая карточкаКучер Александр
3:1
62' ГолСоуза Жосеф
67' Желтая карточкаНету Луиш
3:2
68' Гол в свои воротаНету Луиш
87' Желтая карточкаЯнссен Винсент
90' Желтая карточкаНойштедтер Роман
3:3
90' ГолГьян Асамоа
Новости после матча
-
Нойштедтер забил за "Фенербахче" — 22:00
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Кана-Бийик Жан-Армель сделал результативную передачу.
95'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гьян Асамоа из клуба "Кайсериспор" отправил мяч головой в ворота.
95'
Кана-Бийик Жан-Армель из команды Кайсериспор делает передачу одноклубнику.
95'
95'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче. Это Тюрюдж Дениз заработал фол.
94'
94'
Тактическая замена. Дирар Набиль уходит с поля и его заменяет Кейбаши Исмаил
93'
Топал Мехмет из команды Фенербахче в офсайде
92'
92'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче наносит неточный удар с лета
91'
Тактическая замена. Чиназ Самил уходит с поля и его заменяет Стоилькович Никола
91'
Нойштедтер Роман получает желтую карточку.
91'
Нойштедтер Роман нарушает правила. Кана-Бийик Жан-Армель пострадал
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
89'
Булут Умут отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Калдырым Хассан Али нарушает правила. Тюрюдж Дениз пострадал
87'
Янссен Винсент получает желтую карточку.
87'
Янссен Винсент из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Кучер Александр.
87'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
87'
86'
86'
85'
Игрок из команды Кайсериспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
84'
84'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
83'
82'
Тактическая замена. Вальбуэна Матьё уходит с поля и его заменяет Потук Алпер
82'
Чиназ Самил из команды Кайсериспор делает подножку. Нойштедтер Роман заработал фол.
81'
Туран Атила нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает подножку. Болдрин Фернандо заработал фол.
80'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Исла Маурисио атакует сзади соперника. Булут Умут пострадал.
79'
Исла Маурисио из команды Фенербахче в офсайде
79'
Гьян Асамоа из команды Кайсериспор в офсайде
78'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает навес
76'
Тактическая замена. Туфан Озан уходит с поля и его заменяет Топал Мехмет
76'
Кучер Александр из команды Кайсериспор делает подножку. Янссен Винсент заработал фол.
75'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес
75'
74'
Туфан Озан возвращается на поле, всё в порядке.
74'
73'
Тактическая замена. Мендеш Райан уходит с поля и его заменяет Гьян Асамоа
73'
Туфан Озан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
72'
Баджи Стефан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
72'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор подал угловой слева.
72'
Мендеш Райан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
71'
Туран Атила выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
71'
Туран Атила выбил мяч на угловой.
71'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Дирар Набиль нарушает правила. Мендеш Райан пострадал
69'
Лунг Силвиу вышел из ворот и забрал мяч.
69'
69'
Кана-Бийик Жан-Армель выбил мяч на угловой.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
68'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Нету Луиш отправил мяч в свои ворота.
68'
67'
Нету Луиш получает желтую карточку за неспортивное поведение
67'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает подножку. Тюрюдж Дениз заработал фол.
67'
66'
66'
Туфан Озан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
64'
Булут Умут отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает навес прямо в штрафную.
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Соуза Жосеф!
62'
После штрафного удара, который произвел Вальбуэна Матьё мяч попадает в штангу
61'
Кучер Александр получает желтую карточку.
61'
Кучер Александр из команды Кайсериспор. Это Янссен Винсент заработал фол.
61'
61'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
60'
Болдрин Фернандо нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
59'
Туран Атила из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
59'
Исла Маурисио выбил мяч на угловой.
59'
58'
Тактическая замена. Вурал Гюрай уходит с поля и его заменяет Болдрин Фернандо
58'
Янссен Винсент наказан за толчок Баджи Стефан
58'
58'
57'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает навес
57'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает подножку. Баджи Стефан заработал фол.
56'
После дальнего удара, который нанес Булут Умут мяч отбит вратарем
55'
Дирар Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Калдырым Хассан Али выбил мяч на угловой.
55'
54'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче делает подножку. Булут Умут заработал фол.
53'
53'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче наносит неточный удар с лета
53'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Tiago Lopes совершает грубый фол. Вальбуэна Матьё был жертвой
50'
Туфан Озан сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нойштедтер Роман из клуба "Фенербахче" отправил мяч головой в ворота.
50'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
50'
50'
Янссен Винсент нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
50'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает навес
48'
48'
Туфан Озан бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
48'
Кучер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Кучер Александр совершает грубый фол. Янссен Винсент был жертвой
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Булут Умут из команды Кайсериспор в офсайде
47'
Тюрюдж Дениз возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Тюрюдж Дениз получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Тюрюдж Дениз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Туфан Озан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
43'
42'
Лунг Силвиу вышел из ворот и забрал мяч.
42'
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Булут Умут!
41'
Нойштедтер Роман ошибается в защите.
41'
40'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
Нету Луиш выбил мяч на угловой.
39'
39'
38'
Исла Маурисио атакует сзади соперника. Тюрюдж Дениз пострадал.
38'
37'
Янссен Винсент из команды Фенербахче в офсайде
37'
Камени Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
35'
34'
34'
Жулиано де Паула бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
34'
33'
Вальбуэна Матьё исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
32'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает подножку. Калдырым Хассан Али заработал фол.
32'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес
31'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
30'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает подножку. Туфан Озан заработал фол.
29'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
28'
28'
Камени Карлос неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
28'
28'
Калдырым Хассан Али выбил мяч на угловой.
27'
27'
27'
26'
26'
25'
Булут Умут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Мендеш Райан выбил мяч на угловой.
25'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
24'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает подножку. Нету Луиш заработал фол.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
23'
Янссен Винсент из команды Фенербахче в офсайде
22'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает подножку. Дирар Набиль заработал фол.
22'
21'
Дирар Набиль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
21'
Дирар Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
20'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
19'
19'
17'
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
15'
Вальбуэна Матьё возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор опасно играет. Чуть не пострадал Нойштедтер Роман.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Вальбуэна Матьё получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор в офсайде
12'
12'
11'
11'
11'
10'
9'
8'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает подножку. Туфан Озан заработал фол.
8'
6'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает подножку. Нету Луиш заработал фол.
6'
Игрок из команды Кайсериспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
5'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Вальбуэна Матьё наказан за толчок Тюрюдж Дениз
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
2'
1'
Чиназ Самил из команды Кайсериспор делает подножку. Янссен Винсент заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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