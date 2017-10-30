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Стадион:
Фенербахче
3:3
Конец матча
Кайсериспор
0'
0:1
41' Гол
Булут Умут
1:1
45' Гол
Туфан Озан
2:1
50' Гол
Нойштедтер Роман
61' Желтая карточка
Кучер Александр
3:1
62' Гол
Соуза Жосеф
67' Желтая карточка
Нету Луиш
3:2
68' Гол в свои ворота
Нету Луиш
87' Желтая карточка
Янссен Винсент
90' Желтая карточка
Нойштедтер Роман
3:3
90' Гол
Гьян Асамоа
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Кана-Бийик Жан-Армель сделал результативную передачу.
Описание гола
95'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гьян Асамоа из клуба "Кайсериспор" отправил мяч головой в ворота.
95'
Кана-Бийик Жан-Армель из команды Кайсериспор делает передачу одноклубнику.
95'
Тюрюдж Дениз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
95'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче. Это Тюрюдж Дениз заработал фол.

94'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Тактическая замена. Дирар Набиль уходит с поля и его заменяет Кейбаши Исмаил
Офсайд
93'
Топал Мехмет из команды Фенербахче в офсайде
92'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
92'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче наносит неточный удар с лета
91'
Тактическая замена. Чиназ Самил уходит с поля и его заменяет Стоилькович Никола
Желтая карточка
91'
Нойштедтер Роман получает желтую карточку.
Фол, нарушение
91'
Нойштедтер Роман нарушает правила. Кана-Бийик Жан-Армель пострадал
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Удар от ворот произведет Фенербахче
89'
Булут Умут отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
88'
Калдырым Хассан Али нарушает правила. Тюрюдж Дениз пострадал
Желтая карточка
87'
Янссен Винсент получает желтую карточку.
Фол, нарушение
87'
Янссен Винсент из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Кучер Александр.
Фол, нарушение
87'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
87'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает навес
85'
Игрок из команды Кайсериспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
84'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
83'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Вальбуэна Матьё уходит с поля и его заменяет Потук Алпер
Фол, нарушение
82'
Чиназ Самил из команды Кайсериспор делает подножку. Нойштедтер Роман заработал фол.
81'
Туран Атила нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
81'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает подножку. Болдрин Фернандо заработал фол.
80'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
80'
Исла Маурисио атакует сзади соперника. Булут Умут пострадал.
Офсайд
79'
Исла Маурисио из команды Фенербахче в офсайде
Офсайд
79'
Гьян Асамоа из команды Кайсериспор в офсайде
78'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает навес
76'
Тактическая замена. Туфан Озан уходит с поля и его заменяет Топал Мехмет
Фол, нарушение
76'
Кучер Александр из команды Кайсериспор делает подножку. Янссен Винсент заработал фол.
75'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес
75'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
74'
Туфан Озан возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Удар от ворот произведет Фенербахче
73'
Тактическая замена. Мендеш Райан уходит с поля и его заменяет Гьян Асамоа
Травма, повреждение
73'
Туфан Озан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
72'
Баджи Стефан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор подал угловой слева.
72'
Мендеш Райан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
71'
Туран Атила выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
71'
Туран Атила выбил мяч на угловой.
71'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
70'
Дирар Набиль нарушает правила. Мендеш Райан пострадал
69'
Лунг Силвиу вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
69'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
69'
Кана-Бийик Жан-Армель выбил мяч на угловой.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Описание гола
68'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Нету Луиш отправил мяч в свои ворота.
68'
Тюрюдж Дениз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
67'
Нету Луиш получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
67'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает подножку. Тюрюдж Дениз заработал фол.
67'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
66'
Туфан Озан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Удар от ворот произведет Фенербахче
64'
Булут Умут отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает навес прямо в штрафную.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Соуза Жосеф!
62'
После штрафного удара, который произвел Вальбуэна Матьё мяч попадает в штангу
Желтая карточка
61'
Кучер Александр получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Кучер Александр из команды Кайсериспор. Это Янссен Винсент заработал фол.
61'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
60'
Болдрин Фернандо нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Угловой
59'
Туран Атила из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
59'
Исла Маурисио выбил мяч на угловой.
59'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает навес
58'
Тактическая замена. Вурал Гюрай уходит с поля и его заменяет Болдрин Фернандо
Фол, нарушение
58'
Янссен Винсент наказан за толчок Баджи Стефан
58'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает навес
Фол, нарушение
57'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает подножку. Баджи Стефан заработал фол.
56'
После дальнего удара, который нанес Булут Умут мяч отбит вратарем
55'
Дирар Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
55'
Калдырым Хассан Али выбил мяч на угловой.
55'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
54'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче делает подножку. Булут Умут заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
53'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче наносит неточный удар с лета
53'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Tiago Lopes совершает грубый фол. Вальбуэна Матьё был жертвой
50'
Туфан Озан сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нойштедтер Роман из клуба "Фенербахче" отправил мяч головой в ворота.
50'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
Угловой
50'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
50'
Янссен Винсент нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
50'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает навес
48'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Туфан Озан бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
48'
Кучер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Кучер Александр совершает грубый фол. Янссен Винсент был жертвой
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Офсайд
48'
Булут Умут из команды Кайсериспор в офсайде
Травма, повреждение
47'
Тюрюдж Дениз возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Тюрюдж Дениз получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
47'
Тюрюдж Дениз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Туфан Озан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Удар от ворот произведет Фенербахче
43'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Лунг Силвиу вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
42'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Булут Умут!
41'
Нойштедтер Роман ошибается в защите.
41'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
39'
Нету Луиш выбил мяч на угловой.
39'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Тюрюдж Дениз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Исла Маурисио атакует сзади соперника. Тюрюдж Дениз пострадал.
38'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
37'
Янссен Винсент из команды Фенербахче в офсайде
37'
Камени Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает навес
36'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
34'
Жулиано де Паула бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
34'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
33'
Вальбуэна Матьё исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
32'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает подножку. Калдырым Хассан Али заработал фол.
32'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес
31'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
Фол, нарушение
30'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает подножку. Туфан Озан заработал фол.
Фол, нарушение
29'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
28'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Камени Карлос неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
28'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
28'
Калдырым Хассан Али выбил мяч на угловой.
27'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает навес
26'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Булут Умут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
25'
Мендеш Райан выбил мяч на угловой.
25'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает подножку. Нету Луиш заработал фол.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
23'
Янссен Винсент из команды Фенербахче в офсайде
Фол, нарушение
22'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает подножку. Дирар Набиль заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
21'
Дирар Набиль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
21'
Дирар Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает навес
20'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
19'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает навес
19'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
15'
Вальбуэна Матьё возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
15'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор опасно играет. Чуть не пострадал Нойштедтер Роман.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Вальбуэна Матьё получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
13'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор в офсайде
12'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает навес
11'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает навес
11'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает подножку. Туфан Озан заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
Фол, нарушение
6'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает подножку. Нету Луиш заработал фол.
6'
Игрок из команды Кайсериспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
5'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
4'
Вальбуэна Матьё наказан за толчок Тюрюдж Дениз
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
Фол, нарушение
1'
Чиназ Самил из команды Кайсериспор делает подножку. Янссен Винсент заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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