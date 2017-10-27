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Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган
1:0
10' ГолМенса Бернард
1:1
47' ГолКаштру Андре
2:1
53' ГолМурильо Хон
59' Желтая карточкаМенса Бернард
3:1
79' ГолПопов Страхил
|
10'
1:0
47'
1:1
53'
2:1
59'
79'
3:1
Состав команд
Касымпаша
- Основной состав
- 1 Кёсе Рамазан Вратарь
- 31 Вейньо Оливье Защитник
- 4 Омеруо Кеннет Защитник
- 90 Попов Страхил Защитник
- 13 Бен-Юссеф Сиам Защитник
- 7 Хассан Махмуд Полузащитник
- 15 Мурильо Хон Полузащитник
- 6 Садику Лорет Полузащитник
- 43 Менса Бернард Полузащитник
- 8 Павелка Давид Полузащитник
- 11 Samuel Emem Eduok Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Бирничан Эрай Вратарь
- 53 Яшар Кадем Вратарь
- 96 Туран Бурак Защитник
- 88 Сари Вейсел Защитник
- 22 Урал Онур Защитник
- 18 Билал Хасан Полузащитник
- 77 Ноймайр Маркус Полузащитник
- 20 Йылдыз Ахмед Полузащитник
- 14 Этунди Франк Нападающий
- 29 Ali Gocmen
- Главный тренер: Оздеш Кемаль
Гёзтепе
- Основной состав
- 13 Бету Антониу Вратарь
- 44 Каду Рикардо II Защитник
- 5 Швехлен Лео Защитник
- 3 Траоре Адама IV Защитник
- 75 Бингол Тайфур Полузащитник
- 8 Каштру Андре Полузащитник
- 6 Ротман Райко Полузащитник
- 10 Скарионе Эсекьель Полузащитник
- 55 Сарыоглу Сабри Полузащитник
- 18 Яхович Адис Нападающий
- 21 Selcuk Sahin II
- Запасные игроки
- 23 Гювенч Гюнай Вратарь
- 22 Кайхан Танжу Защитник
- 33 Косанович Милош Защитник
- 94 Гуффран Йоан Полузащитник
- 67 Дурмуш Мухаммед Полузащитник
- 32 Кылыч Доганай Полузащитник
- 11 Нгандо Аксель Полузащитник
- 7 Акбунар Халиль Полузащитник
- 9 Гилас Набиль Нападающий
- 77 Шишманоглу Эмер Нападающий
- Главный тренер: Туна Тамер
Предыдущие игры
Касымпаша (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 24.10.2017 Касымпаша 5:1 Нигде Беледиеспор К
- 20.10.2017 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 15.10.2017 Касымпаша 2:3 Сивасспор С
- 30.09.2017 Османлыспор 3:0 Касымпаша С
- 24.09.2017 Касымпаша 1:1 Кайсериспор С
- 16.09.2017 Галатасарай 2:0 Касымпаша С
- 11.09.2017 Касымпаша 3:2 Малатьяспор С
- 27.08.2017 Акхисар Беледиеспор 2:1 Касымпаша С
- 18.08.2017 Касымпаша 2:2 Бешикташ С
- 12.08.2017 Аланьяспор 1:3 Касымпаша С
- 05.08.2017 Касымпаша 3:1 Истанбулспор ТМК
- 26.07.2017 Штуттгарт 5:0 Касымпаша ТМК
- 21.07.2017 Касымпаша 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд ТМК
- 02.06.2017 Генчлербирлиги 1:0 Касымпаша С
- 27.05.2017 Касымпаша 0:3 Антальяспор С
- 20.05.2017 Бешикташ 4:1 Касымпаша С
- 16.05.2017 Коньяспор 2:0 Касымпаша К
- 12.05.2017 Касымпаша 4:2 Ризеспор С
- 06.05.2017 Галатасарай 1:3 Касымпаша С
- 30.04.2017 Касымпаша 0:2 Акхисар Беледиеспор С
Гёзтепе (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 20.10.2017 Гёзтепе 3:3 Аланьяспор С
- 14.10.2017 Антальяспор 1:3 Гёзтепе С
- 01.10.2017 Гёзтепе 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 24.09.2017 Сивасспор 2:3 Гёзтепе С
- 20.09.2017 Бэтман Петролспор 3:1 Гёзтепе К
- 17.09.2017 Гёзтепе 3:2 Генчлербирлиги С
- 10.09.2017 Османлыспор 0:2 Гёзтепе С
- 26.08.2017 Гёзтепе 3:2 Трабзонспор С
- 20.08.2017 Кайсериспор 1:0 Гёзтепе С
- 12.08.2017 Гёзтепе 2:2 Фенербахче С
- 27.07.2017 Аль-Садд 4:4 Гёзтепе ТМК
- 22.07.2017 Яблонец 1:2 Гёзтепе ТМК
- 16.07.2017 Цюрих 6:1 Гёзтепе ТМК
- 04.06.2017 Эскишехирспор 1:1 Гёзтепе ПЛТ
- 29.05.2017 Болуспор 0:2 Гёзтепе ПЛТ
- 25.05.2017 Гёзтепе 2:0 Болуспор ПЛТ
- 20.05.2017 Денизлиспор 1:1 Гёзтепе ПЛТ
- 14.05.2017 Гёзтепе 4:1 Самсунспор ПЛТ
- 07.05.2017 Мерсин Идманюрду 5:6 Гёзтепе ПЛТ
- 03.05.2017 Гёзтепе 0:1 Сивасспор ПЛТ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|3.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 18
|17
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|7.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|8.
|Бурсаспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|9.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|19 - 20
|11
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 17
|11
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 19
|11
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 22
|9
|15.
|Карабюкспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 20
|8
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|18.
|Османлыспор
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 20
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Касымпаша производит замену. Samuel Emem Eduok уходит, и Сари Вейсел заменяет его
83'
Касымпаша производит замену. Менса Бернард уходит, и Ноймайр Маркус заменяет его
80'
Касымпаша производит замену. Мурильо Хон уходит, и Этунди Франк заменяет его
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Попов Страхил.
76'
Гёзтепе производит замену. Скарионе Эсекьель уходит, и Гилас Набиль заменяет его
63'
Гёзтепе производит замену. Ротман Райко уходит, и Гуффран Йоан заменяет его
59'
Менса Бернард получает желтую карточку.
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мурильо Хон.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Каштру Андре.
46'
Начался второй тайм!
46'
Гёзтепе производит замену. Бингол Тайфур уходит, и Шишманоглу Эмер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Менса Бернард.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Recep Tayyip Erdogan Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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