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Стадион:
Касымпаша
3:1
Конец матча
Гёзтепе
0'
1:0
10' Гол
Менса Бернард
1:1
47' Гол
Каштру Андре
2:1
53' Гол
Мурильо Хон
59' Желтая карточка
Менса Бернард
3:1
79' Гол
Попов Страхил
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Касымпаша производит замену. Samuel Emem Eduok уходит, и Сари Вейсел заменяет его
83'
Касымпаша производит замену. Менса Бернард уходит, и Ноймайр Маркус заменяет его
80'
Касымпаша производит замену. Мурильо Хон уходит, и Этунди Франк заменяет его
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Попов Страхил.
76'
Гёзтепе производит замену. Скарионе Эсекьель уходит, и Гилас Набиль заменяет его

63'
Гёзтепе производит замену. Ротман Райко уходит, и Гуффран Йоан заменяет его
Желтая карточка
59'
Менса Бернард получает желтую карточку.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мурильо Хон.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Каштру Андре.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Гёзтепе производит замену. Бингол Тайфур уходит, и Шишманоглу Эмер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Менса Бернард.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Recep Tayyip Erdogan Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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