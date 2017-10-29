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Стадион: Senol Gunes Akyazi Stadyumu
0:0
Первый тайм: 5'
Состав команд
47
Перейра
Жоау
15
Демирок
Угур
21
Беро
Матуш
20
Онази
Оджени
97
Язиджи
Юсуф
10
Шахан
Олджай
14
Н'Дойе
Даме
20
Н'Диайе
Папа
Трабзонспор 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Кыврак Онур Вратарь
- 47 Перейра Жоау Защитник
- 4 Дюрица Ян Защитник
- 15 Демирок Угур Защитник
- 25 Акбаш Мустафа Защитник
- 5 Йокушлу Окай Полузащитник
- 21 Беро Матуш Полузащитник
- 20 Онази Оджени Полузащитник
- 97 Язиджи Юсуф Полузащитник
- 10 Шахан Олджай Полузащитник
- 14 Н'Дойе Даме Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Альварадо Эстебан Вратарь
- 96 Чакыр Угурджан Вратарь
- 2 Чорекчи Камил Защитник
- 18 Губочан Томаш Защитник
- 19 Abdulkadir Omur Полузащитник
- 9 Шен Волкан Полузащитник
- 8 Соса Хосе Полузащитник
- 7 Бонгонда Тео Полузащитник
- 11 Fabian Castillo II
- 16 Batuhan Artarslan
- Главный тренер: Джалимбай Риза
- Травмы и дисквалификации
- Куцка Юрай Травмирован
- Йилмаз Бурак Травмирован
- Мас Эмануэль Дисквалифицирован
- Родальега Уго Дисквалифицирован
Галатасарай 4-3-3
- Основной состав
- 1 Муслера Фернандо Вратарь
- 2 Мариано Феррейра Защитник
- 3 Майкон Перейра Защитник
- 64 Денайе Джейсон Защитник
- 14 Линнес Мартин Защитник
- 20 Н'Диайе Папа Полузащитник
- 25 Фернандо Режес Полузащитник
- 8 Инан Селчук Полузащитник
- 89 Фегули Софьян Нападающий
- 18 Гомис Бафетимби Нападающий
- 6 Чигерчи Толга Нападающий
- Запасные игроки
- 67 Ишкан Эрай Вратарь
- 16 Каррассо Седрик Вратарь
- 33 Латовлевич Ясмин Защитник
- 4 Азиз Сердар Защитник
- 28 Гюнтер Корай Защитник
- 5 Чалык Ахмет Защитник
- 7 Озтекин Ясин Полузащитник
- 24 Родригес Гарри II Полузащитник
- 11 Гюмюш Синан Полузащитник
- 9 Дердийок Эрен Нападающий
- Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Беланда Юнес Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Трабзонспор (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 25.10.2017 Корум 0:6 Трабзонспор К
- 21.10.2017 Малатьяспор 1:0 Трабзонспор С
- 15.10.2017 Трабзонспор 1:6 Акхисар Беледиеспор С
- 08.10.2017 Аль-Садд 1:2 Трабзонспор ТМК
- 01.10.2017 Бешикташ 2:2 Трабзонспор С
- 22.09.2017 Трабзонспор 3:4 Аланьяспор С
- 17.09.2017 Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор С
- 10.09.2017 Трабзонспор 3:1 Генчлербирлиги С
- 26.08.2017 Гёзтепе 3:2 Трабзонспор С
- 20.08.2017 Фенербахче 2:2 Трабзонспор С
- 13.08.2017 Трабзонспор 2:1 Коньяспор С
- 02.08.2017 Трабзонспор 2:0 Алавес ТМК
- 30.07.2017 Трабзонспор 0:0 Херенвен ТМК
- 26.07.2017 Жилина 3:4 Трабзонспор ТМК
- 24.07.2017 Середь 3:3 Трабзонспор ТМК
- 21.07.2017 Трабзонспор 2:1 Дороги ТМК
- 15.07.2017 МТК 2:1 Трабзонспор ТМК
- 03.06.2017 Трабзонспор 1:2 Бурсаспор С
- 27.05.2017 Фенербахче 1:1 Трабзонспор С
- 21.05.2017 Трабзонспор 0:0 Истанбул Башакшехир С
Галатасарай (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 22.10.2017 Галатасарай 0:0 Фенербахче С
- 14.10.2017 Коньяспор 0:2 Галатасарай С
- 30.09.2017 Галатасарай 3:2 Карабюкспор С
- 24.09.2017 Бурсаспор 1:2 Галатасарай С
- 16.09.2017 Галатасарай 2:0 Касымпаша С
- 10.09.2017 Антальяспор 1:1 Галатасарай С
- 02.09.2017 Эюпспор 2:4 Галатасарай ТМК
- 25.08.2017 Галатасарай 3:0 Сивасспор С
- 19.08.2017 Османлыспор 1:3 Галатасарай С
- 14.08.2017 Галатасарай 4:1 Кайсериспор С
- 05.08.2017 Герта 2:1 Галатасарай ТМК
- 31.07.2017 Акхисар Беледиеспор 1:1 Галатасарай ТМК
- 27.07.2017 Галатасарай 2:1 Эскишехирспор ТМК
- 20.07.2017 Галатасарай 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 13.07.2017 Эстерсунд 2:0 Галатасарай ЛЕ
- 02.07.2017 Дьёрмот 0:1 Галатасарай ТМК
- 03.06.2017 Галатасарай 2:1 Коньяспор С
- 29.05.2017 Аланьяспор 2:3 Галатасарай С
- 19.05.2017 Галатасарай 2:0 Османлыспор С
- 14.05.2017 Газиантепспор 1:2 Галатасарай С
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Галатасарай: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 18.03.2017 Трабзонспор 2:0 Галатасарай Суперлига
- 22.10.2016 Галатасарай 0:1 Трабзонспор Суперлига
- 21.02.2016 Галатасарай 2:1 Трабзонспор Суперлига
- 19.09.2015 Трабзонспор 0:1 Галатасарай Суперлига
- 19.04.2015 Трабзонспор 2:1 Галатасарай Суперлига
- 22.11.2014 Галатасарай 0:3 Трабзонспор Суперлига
- 11.05.2014 Трабзонспор 1:4 Галатасарай Суперлига
- 22.12.2013 Галатасарай 2:1 Трабзонспор Суперлига
- 18.05.2013 Галатасарай 2:0 Трабзонспор Суперлига
- 23.12.2012 Трабзонспор 0:0 Галатасарай Суперлига
- 02.05.2012 Галатасарай 0:0 Трабзонспор Суперлига
- 28.04.2012 Трабзонспор 2:4 Галатасарай Суперлига
- 25.03.2012 Галатасарай 1:1 Трабзонспор Суперлига
- 11.12.2011 Трабзонспор 0:3 Галатасарай Суперлига
- 10.04.2011 Галатасарай 0:1 Трабзонспор Суперлига
- 07.11.2010 Трабзонспор 2:0 Галатасарай Суперлига
- 21.03.2010 Трабзонспор 1:0 Галатасарай Суперлига
- 23.12.2009 Галатасарай 2:1 Трабзонспор Кубок
- 18.10.2009 Галатасарай 4:3 Трабзонспор Суперлига
- 15.03.2009 Трабзонспор 2:2 Галатасарай Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|5.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 18
|17
|6.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|7.
|Бурсаспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 13
|16
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 14
|16
|9.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|20 - 22
|11
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 19
|11
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|14.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 22
|10
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|16.
|Карабюкспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 21
|8
|18.
|Османлыспор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|13 - 21
|7
Первый тайм
5'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
Удар от ворот произведет Галатасарай
4'
Йокушлу Окай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
4'
Вратарь парирует удар, который нанес Демирок Угур, и мяч снова в игре
3'
Беро Матуш из команды Трабзонспор подал угловой справа.
3'
Денайе Джейсон выбил мяч на угловой.
3'
Беро Матуш из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Н'Дойе Даме попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает подножку. Денайе Джейсон заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Галатасарай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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