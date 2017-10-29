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Стадион:
Трабзонспор
0:0
Первый тайм: 5'
Галатасарай
0' 5'
Первый тайм
5'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
Удар от ворот произведет Галатасарай
4'
Йокушлу Окай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
4'
Вратарь парирует удар, который нанес Демирок Угур, и мяч снова в игре
Угловой
3'
Беро Матуш из команды Трабзонспор подал угловой справа.
3'
Денайе Джейсон выбил мяч на угловой.
3'
Беро Матуш из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Н'Дойе Даме попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
1'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает подножку. Денайе Джейсон заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Галатасарай". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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