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Стадион:
Коньяспор
0:0
Второй тайм: 59'
Османлыспор
0'
35' Желтая карточка
Озторун Ферхат
59'
Второй тайм
56'
Коньяспор производит замену. Эже Патрик уходит, и Араз Муса заменяет его
46'
Коньяспор производит замену. Озторун Ферхат уходит, и Альбайрак Эрен заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
35'
Озторун Ферхат получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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