- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Конья Бююкшехир
0:0
Второй тайм: 59'
35' Желтая карточкаОзторун Ферхат
|
35'
56'
Состав команд
Коньяспор
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 42 Филипович Петар Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 68 Бурабья Мехди Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 8 Чамдалы Али Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 45 Эже Патрик Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Карлгрен Патрик Вратарь
- 5 Ай Селим Защитник
- 3 Альбайрак Эрен Защитник
- 19 Моке Вильфрид Защитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 53 Араз Муса Полузащитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 2 Фындыклы Волкан Полузащитник
- 39 Эзекиль Имох Нападающий
- 18 Хаджиахметович Амир Нападающий
- Главный тренер: Акчай Мустафа Решит
Османлыспор
- Основной состав
- 12 Арыкан Хакан Вратарь
- 15 Пинту Тьягу Защитник
- 14 Махсо Андреас Защитник
- 2 Врсайевич Авдийя Защитник
- 61 Чюрюксу Нуман Защитник
- 11 Дукара Сулейман Полузащитник
- 10 Хурмаджи Озер Полузащитник
- 50 Умар Амину Полузащитник
- 7 Гюрлер Сердар Полузащитник
- 35 Чагиран Муса Полузащитник
- 22 Карлос Луис Полузащитник
- Запасные игроки
- 13 Тюркаслан Ахмет Вратарь
- 21 Прохазка Вацлав Защитник
- 5 Ниняй Бранислав Защитник
- 17 Регаттен Адриен Защитник
- 4 Алтынай Корай Полузащитник
- 8 Лаваль Рахим Полузащитник
- 20 Жозуэ Филипе Полузащитник
- 40 Качар Тугай Полузащитник
- 28 Килич Хасан Полузащитник
- 66 Payam Sadeghian
- Главный тренер: Irfan Buz
Предыдущие игры
Коньяспор (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 22.10.2017 Кайсериспор 2:1 Коньяспор С
- 19.10.2017 Коньяспор 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 14.10.2017 Коньяспор 0:2 Галатасарай С
- 01.10.2017 Малатьяспор 1:1 Коньяспор С
- 28.09.2017 Коньяспор 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 23.09.2017 Коньяспор 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 18.09.2017 Бешикташ 2:0 Коньяспор С
- 14.09.2017 Марсель 1:0 Коньяспор ЛЕ
- 09.09.2017 Коньяспор 0:2 Аланьяспор С
- 27.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Коньяспор С
- 21.08.2017 Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги С
- 13.08.2017 Трабзонспор 2:1 Коньяспор С
- 06.08.2017 Бешикташ 1:2 Коньяспор С
- 27.07.2017 Коньяспор 4:0 Аль-Ахли Джидда ТМК
- 25.07.2017 РБ Лейпциг 1:0 Коньяспор ТМК
- 22.07.2017 Коньяспор 2:2 Аль Фейха ТМК
- 19.07.2017 Фрайбург 2:0 Коньяспор ТМК
- 03.06.2017 Галатасарай 2:1 Коньяспор С
- 31.05.2017 Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор К
- 27.05.2017 Коньяспор 0:3 Акхисар Беледиеспор С
Османлыспор (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 25.10.2017 Османлыспор 5:0 Фатих Карагюмрюк К
- 21.10.2017 Османлыспор 3:0 Карабюкспор С
- 16.10.2017 Бурсаспор 3:1 Османлыспор С
- 30.09.2017 Османлыспор 3:0 Касымпаша С
- 25.09.2017 Антальяспор 3:0 Османлыспор С
- 17.09.2017 Османлыспор 2:4 Сивасспор С
- 10.09.2017 Османлыспор 0:2 Гёзтепе С
- 26.08.2017 Кайсериспор 2:2 Османлыспор С
- 19.08.2017 Османлыспор 1:3 Галатасарай С
- 13.08.2017 Малатьяспор 3:1 Османлыспор С
- 05.08.2017 Генчлербирлиги 1:2 Османлыспор ТМК
- 04.08.2017 Османлыспор 1:2 Карабюкспор ТМК
- 27.07.2017 Османлыспор 0:1 Аль-Кадисия ТМК
- 03.06.2017 Бешикташ 4:0 Османлыспор С
- 28.05.2017 Османлыспор 1:2 Ризеспор С
- 19.05.2017 Галатасарай 2:0 Османлыспор С
- 14.05.2017 Османлыспор 0:4 Акхисар Беледиеспор С
- 08.05.2017 Карабюкспор 1:0 Османлыспор С
- 01.05.2017 Османлыспор 0:0 Коньяспор С
- 22.04.2017 Аланьяспор 0:1 Османлыспор С
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Османлыспор: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
- 01.05.2017 Османлыспор 0:0 Коньяспор Суперлига
- 28.11.2016 Коньяспор 1:1 Османлыспор Суперлига
- 13.02.2016 Коньяспор 1:1 Османлыспор Суперлига
- 13.09.2015 Османлыспор 1:2 Коньяспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|5.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 18
|17
|6.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|8.
|Сивасспор
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|10.
|Бурсаспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|20 - 22
|11
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 19
|11
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 22
|9
|15.
|Карабюкспор
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|17.
|Османлыспор
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 20
|8
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 21
|8
Второй тайм
56'
Коньяспор производит замену. Эже Патрик уходит, и Араз Муса заменяет его
46'
Коньяспор производит замену. Озторун Ферхат уходит, и Альбайрак Эрен заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Озторун Ферхат получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация