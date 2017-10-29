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Стадион:
Бурсаспор
1:0
Перерыв
Антальяспор
0'
1:0
37' Гол
Агу Микель
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Агу Микель.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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