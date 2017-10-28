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Стадион:
Истанбул Башакшехир
2:1
Конец матча
Акхисар Беледиеспор
0'
1:0
8' Гол
Белёзоглу Эмре
13' Желтая карточка
Энрике Пауло
30' Желтая карточка
Лопеш Мигел
1:1
59' Гол
Энрике Пауло
88' Желтая карточка
Моссоро Марсио
89' Желтая карточка
Османпаша Джанер
90' Желтая карточка
Вишча Эдин
2:1
90' Гол
Моссоро Марсио
90' Желтая карточка
Юмлу Мустафа
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Юмлу Мустафа получает желтую карточку.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моссоро Марсио.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Вишча Эдин получает желтую карточку.
Желтая карточка
89'
Османпаша Джанер получает желтую карточку.
Желтая карточка
88'
Моссоро Марсио получает желтую карточку.

87'
Акхизар Беледье производит замену. Минейро Сержиньо уходит, и Атасевен Эрай заменяет его
83'
Акхизар Беледье производит замену. Энрике Пауло уходит, и Хора Иоан заменяет его
78'
Буюкшехир производит замену. Элия Эльеро уходит, и Фрей Керим заменяет его
75'
Акхизар Беледье производит замену. Айик Онур уходит, и Джевикер Айкут заменяет его
71'
Буюкшехир производит замену. Белёзоглу Эмре уходит, и Эрдинг Мевлут заменяет его
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Энрике Пауло.
53'
Буюкшехир производит замену. Текдемир Махмут уходит, и Инлер Гёкхан заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
30'
Лопеш Мигел получает желтую карточку.
Желтая карточка
13'
Энрике Пауло получает желтую карточку.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Белёзоглу Эмре.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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