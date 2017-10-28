- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Башакшехир Фатих Терим
2:1
Конец матча
1:0
8' ГолБелёзоглу Эмре
13' Желтая карточкаЭнрике Пауло
30' Желтая карточкаЛопеш Мигел
1:1
59' ГолЭнрике Пауло
88' Желтая карточкаМоссоро Марсио
89' Желтая карточкаОсманпаша Джанер
90' Желтая карточкаВишча Эдин
2:1
90' ГолМоссоро Марсио
90' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
|
8'
1:0
13'
30'
59'
1:1
88'
89'
90'
90'
2:1
90'
Состав команд
Истанбул Башакшехир
- Основной состав
- 1 Бабаджан Волкан Вратарь
- 6 Епуряну Александр Защитник
- 80 Кайсара Жуниор Защитник
- 3 Клиши Гаэль Защитник
- 4 Аттама Джозеф Защитник
- 21 Текдемир Махмут Полузащитник
- 11 Элия Эльеро Полузащитник
- 7 Вишча Эдин Полузащитник
- 5 Белёзоглу Эмре Полузащитник
- 8 Моссоро Марсио Полузащитник
- 10 Адебайор Эммануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Гюнок Мерт Вратарь
- 33 Учар Угур Защитник
- 39 Альпарслан Эрдем Защитник
- 88 Инлер Гёкхан Полузащитник
- 29 Фрей Керим Полузащитник
- 20 Озмерт Хакан Полузащитник
- 17 Кавечи Ирфан Полузащитник
- 19 Эрдинг Мевлут Полузащитник
- 23 Торун Тунай Полузащитник
- 18 Наполеони Стефано Нападающий
- Главный тренер: Авджи Абдулла
Акхисар Беледиеспор
- Основной состав
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 19 Байрам Омер Защитник
- 77 Минейро Сержиньо Полузащитник
- 10 Айдогду Сонер Полузащитник
- 31 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 11 Айик Онур Полузащитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 12 Энрике Пауло Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Эзтюрк Фатих Вратарь
- 15 Тасделен Орхан Защитник
- 89 Келеш Кадир Защитник
- 3 Бабакан Алперен Защитник
- 9 Хора Иоан Полузащитник
- 7 Барбоза Элдер Полузащитник
- 5 Атасевен Эрай Полузащитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 8 Челик Мугдат Полузащитник
- 44 Эмнес Марвин Нападающий
- Главный тренер: Бурук Окан
Предыдущие игры
Истанбул Башакшехир (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 23.10.2017 Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 19.10.2017 Хоффенхайм 3:1 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 14.10.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Аланьяспор С
- 01.10.2017 Гёзтепе 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 28.09.2017 Брага 2:1 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 23.09.2017 Генчлербирлиги 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 17.09.2017 Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор С
- 14.09.2017 Истанбул Башакшехир 0:0 Лудогорец ЛЕ
- 09.09.2017 Фенербахче 2:3 Истанбул Башакшехир С
- 27.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Коньяспор С
- 22.08.2017 Севилья 2:2 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 19.08.2017 Карабюкспор 3:1 Истанбул Башакшехир С
- 16.08.2017 Истанбул Башакшехир 1:2 Севилья ЛЧ
- 11.08.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Бурсаспор С
- 02.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:0 Брюгге ЛЧ
- 26.07.2017 Брюгге 3:3 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 18.07.2017 Истанбул Башакшехир 2:2 Ашдод ТМК
- 15.07.2017 Истанбул Башакшехир 1:1 Витесс ТМК
- 12.07.2017 Триглав 1:4 Истанбул Башакшехир ТМК
- 03.06.2017 Кайсериспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 24.10.2017 Акхисар Беледиеспор 6:0 Эрзинкан Рефахиеспор К
- 21.10.2017 Акхисар Беледиеспор 3:3 Генчлербирлиги С
- 15.10.2017 Трабзонспор 1:6 Акхисар Беледиеспор С
- 08.10.2017 Балыкесирспор 2:0 Акхисар Беледиеспор ТМК
- 29.09.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Фенербахче С
- 23.09.2017 Коньяспор 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 16.09.2017 Акхисар Беледиеспор 2:1 Карабюкспор С
- 10.09.2017 Бурсаспор 3:0 Акхисар Беледиеспор С
- 27.08.2017 Акхисар Беледиеспор 2:1 Касымпаша С
- 20.08.2017 Антальяспор 2:2 Акхисар Беледиеспор С
- 12.08.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Сивасспор С
- 06.08.2017 Акхисар Беледиеспор 6:2 Алтынорду ТМК
- 31.07.2017 Акхисар Беледиеспор 1:1 Галатасарай ТМК
- 28.07.2017 Акхисар Беледиеспор 2:2 Карабюкспор ТМК
- 26.07.2017 Акхисар Беледиеспор 3:1 Халадаш ТМК
- 24.07.2017 Акхисар Беледиеспор 0:1 Маккаби Петах-Тиква ТМК
- 02.06.2017 Акхисар Беледиеспор 2:3 Карабюкспор С
- 27.05.2017 Коньяспор 0:3 Акхисар Беледиеспор С
- 22.05.2017 Акхисар Беледиеспор 3:0 Аланьяспор С
- 14.05.2017 Османлыспор 0:4 Акхисар Беледиеспор С
Последние игры между собой
Истанбул Башакшехир: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Акхисар Беледиеспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
- 04.04.2017 Акхисар Беледиеспор 0:2 Истанбул Башакшехир Кубок
- 01.04.2017 Акхисар Беледиеспор 2:1 Истанбул Башакшехир Суперлига
- 01.03.2017 Истанбул Башакшехир 1:1 Акхисар Беледиеспор Кубок
- 30.10.2016 Истанбул Башакшехир 5:1 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 21.02.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Истанбул Башакшехир Суперлига
- 18.09.2015 Истанбул Башакшехир 2:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 01.03.2015 Акхисар Беледиеспор 0:2 Истанбул Башакшехир Суперлига
- 05.10.2014 Истанбул Башакшехир 4:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 09.02.2013 Истанбул Башакшехир 0:2 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 16.09.2012 Акхисар Беледиеспор 0:4 Истанбул Башакшехир Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|4.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 18
|17
|5.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|7.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|9.
|Бурсаспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|10.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|19 - 20
|11
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 19
|11
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 22
|9
|15.
|Карабюкспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 21
|8
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|18.
|Османлыспор
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 20
|7
Второй тайм
90'
Юмлу Мустафа получает желтую карточку.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моссоро Марсио.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Вишча Эдин получает желтую карточку.
89'
Османпаша Джанер получает желтую карточку.
88'
Моссоро Марсио получает желтую карточку.
87'
Акхизар Беледье производит замену. Минейро Сержиньо уходит, и Атасевен Эрай заменяет его
83'
Акхизар Беледье производит замену. Энрике Пауло уходит, и Хора Иоан заменяет его
78'
Буюкшехир производит замену. Элия Эльеро уходит, и Фрей Керим заменяет его
75'
Акхизар Беледье производит замену. Айик Онур уходит, и Джевикер Айкут заменяет его
71'
Буюкшехир производит замену. Белёзоглу Эмре уходит, и Эрдинг Мевлут заменяет его
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Энрике Пауло.
53'
Буюкшехир производит замену. Текдемир Махмут уходит, и Инлер Гёкхан заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
Лопеш Мигел получает желтую карточку.
13'
Энрике Пауло получает желтую карточку.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Белёзоглу Эмре.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация