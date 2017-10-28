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Стадион: Анкара 19 Майис
0:1
Конец матча
21' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
42' Желтая карточкаMurat Yildirim II
0:1
68' ГолБутаиб Халид
76' Желтая карточкаSadik Ciftpinar
76' Красная карточкаЯвру Зеки
90' Желтая карточкаОзбир Эртач
90' Желтая карточкаБутаиб Халид
|
21'
68'
0:1
76'
76'
78'
83'
90'
90'
Состав команд
Генчлербирлиги
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 6 Политевич Сергей Защитник
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 18 Н'Диайе Усман Защитник
- 8 Шчекич Александар Полузащитник
- 61 Явру Зеки Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 7 Озек Ахмет Полузащитник
- 21 Озкан Сердар Полузащитник
- 9 Мурики Ведат Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Улудаг Алпер Защитник
- 67 Шам Орхан Защитник
- 12 Luccas Claro Защитник
- 22 Гуйдилейе Диалло Полузащитник
- 20 Исса Камал Полузащитник
- 10 Ману Элвис Полузащитник
- 17 Дуруэр Мурат Полузащитник
- 32 Шкулетич Петар Нападающий
- 29 Taha Demirtas
- 77 Jailton Paraiba
- Главный тренер: Баккал Месут
Малатьяспор
- Основной состав
- 25 Озбир Эртач Вратарь
- 16 Sadik Ciftpinar Защитник
- 22 Сиссоко Али Защитник
- 27 Шебаке Иссам Защитник
- 2 Айхан Ялчын Защитник
- 90 Диалло Садио Полузащитник
- 21 Бюйюк Адем Полузащитник
- 10 Баразит Насер Полузащитник
- 7 Перейра Мишель Полузащитник
- 9 Бутаиб Халид Нападающий
- 8 Murat Yildirim II
- Запасные игроки
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 37 Мина Артуро Защитник
- 28 Акча Мурат Защитник
- 11 Тозлу Эрен Полузащитник
- 88 Emanuel Dening Полузащитник
- 87 Диа Иссиар Полузащитник
- 17 Шахин Тургут Нападающий
- 33 Алтынтас Батуфан Нападающий
- 18 Sincere Seth
- 66 Emre Selen
- Главный тренер: Erol Bulut
Предыдущие игры
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 25.10.2017 Генчлербирлиги 3:0 Тузласпор К
- 21.10.2017 Акхисар Беледиеспор 3:3 Генчлербирлиги С
- 13.10.2017 Генчлербирлиги 2:1 Бешикташ С
- 07.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Карабюкспор ТМК
- 01.10.2017 Аланьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 23.09.2017 Генчлербирлиги 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 17.09.2017 Гёзтепе 3:2 Генчлербирлиги С
- 10.09.2017 Трабзонспор 3:1 Генчлербирлиги С
- 27.08.2017 Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче С
- 21.08.2017 Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги С
- 12.08.2017 Генчлербирлиги 1:1 Карабюкспор С
- 05.08.2017 Генчлербирлиги 1:2 Османлыспор ТМК
- 04.08.2017 Генчлербирлиги 1:0 Малатьяспор ТМК
- 27.07.2017 Гранада 0:0 Генчлербирлиги ТМК
- 25.07.2017 Реал Сосьедад 1:1 Генчлербирлиги ТМК
- 21.07.2017 Генчлербирлиги 0:2 ПЕК Зволле ТМК
- 18.07.2017 НАК Бреда 2:2 Генчлербирлиги ТМК
- 15.07.2017 Рединг 2:2 Генчлербирлиги ТМК
- 14.07.2017 Панатинаикос 1:0 Генчлербирлиги ТМК
- 02.06.2017 Генчлербирлиги 1:0 Касымпаша С
Малатьяспор (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 25.10.2017 Офспор 1:3 Малатьяспор К
- 21.10.2017 Малатьяспор 1:0 Трабзонспор С
- 15.10.2017 Фенербахче 3:1 Малатьяспор С
- 01.10.2017 Малатьяспор 1:1 Коньяспор С
- 24.09.2017 Карабюкспор 2:4 Малатьяспор С
- 20.09.2017 Инегёлспор 0:2 Малатьяспор К
- 16.09.2017 Малатьяспор 2:4 Бурсаспор С
- 11.09.2017 Касымпаша 3:2 Малатьяспор С
- 26.08.2017 Малатьяспор 1:1 Антальяспор С
- 19.08.2017 Сивасспор 2:0 Малатьяспор С
- 13.08.2017 Малатьяспор 3:1 Османлыспор С
- 05.08.2017 Карабюкспор 1:1 Малатьяспор ТМК
- 04.08.2017 Генчлербирлиги 1:0 Малатьяспор ТМК
- 27.07.2017 Малатьяспор 1:1 Аданаспор ТМК
- 20.05.2017 Сивасспор 4:0 Малатьяспор ПЛТ
- 14.05.2017 Малатьяспор 1:1 Болуспор ПЛТ
- 08.05.2017 Адана Демирспор 1:2 Малатьяспор ПЛТ
- 03.05.2017 Бандырмаспор 5:0 Малатьяспор ПЛТ
- 29.04.2017 Малатьяспор 1:0 Гёзтепе ПЛТ
- 22.04.2017 Гиресунспор 1:1 Малатьяспор ПЛТ
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Малатьяспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 04.08.2017 Генчлербирлиги 1:0 Малатьяспор Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|3.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 18
|17
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|7.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|8.
|Малатьяспор
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|9.
|Бурсаспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|10.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|19 - 20
|11
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 19
|11
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 22
|9
|15.
|Карабюкспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|16.
|Генчлербирлиги
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 21
|8
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|18.
|Османлыспор
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 20
|7
Второй тайм
90'
Бутаиб Халид получает желтую карточку.
90'
Озбир Эртач получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Малатьяспор производит замену. Перейра Мишель уходит, и Алтынтас Батуфан заменяет его
88'
Генчлербирлиги производит замену. Озкан Сердар уходит, и Шкулетич Петар заменяет его
85'
Генчлербирлиги производит замену. Халили Абдул уходит, и Гуйдилейе Диалло заменяет его
83'
Малатьяспор производит замену. Бюйюк Адем уходит, и Акча Мурат заменяет его
78'
Генчлербирлиги производит замену. Озек Ахмет уходит, и Ману Элвис заменяет его
76'
УДАЛЕНИЕ! Явру Зеки получил жёлтую карточку и покинул поле.
76'
Sadik Ciftpinar получает желтую карточку.
72'
Малатьяспор производит замену. Баразит Насер уходит, и Шахин Тургут заменяет его
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бутаиб Халид.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Murat Yildirim получает желтую карточку.
21'
Чифтчи Угюр получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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