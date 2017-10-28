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Стадион:
Генчлербирлиги
0:1
Конец матча
Малатьяспор
0'
21' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
42' Желтая карточка
Murat Yildirim II
0:1
68' Гол
Бутаиб Халид
76' Желтая карточка
Sadik Ciftpinar
76' Красная карточка
Явру Зеки
90' Желтая карточка
Озбир Эртач
90' Желтая карточка
Бутаиб Халид
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Бутаиб Халид получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Озбир Эртач получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Малатьяспор производит замену. Перейра Мишель уходит, и Алтынтас Батуфан заменяет его
88'
Генчлербирлиги производит замену. Озкан Сердар уходит, и Шкулетич Петар заменяет его
85'
Генчлербирлиги производит замену. Халили Абдул уходит, и Гуйдилейе Диалло заменяет его

83'
Малатьяспор производит замену. Бюйюк Адем уходит, и Акча Мурат заменяет его
78'
Генчлербирлиги производит замену. Озек Ахмет уходит, и Ману Элвис заменяет его
76'
УДАЛЕНИЕ! Явру Зеки получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
76'
Sadik Ciftpinar получает желтую карточку.
72'
Малатьяспор производит замену. Баразит Насер уходит, и Шахин Тургут заменяет его
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бутаиб Халид.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Murat Yildirim получает желтую карточку.
Желтая карточка
21'
Чифтчи Угюр получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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