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Стадион:
Карабюкспор
0:0
Второй тайм: 55'
Сивасспор
0'
6' Желтая карточка
Гюлселам Джейхун
45' Желтая карточка
Грозав Георге-Теодор
55'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Грозав Георге-Теодор получает желтую карточку.
Желтая карточка
6'
Гюлселам Джейхун получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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