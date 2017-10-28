Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu Зрители: 6400
1:2
Конец матча
0:1
8' ГолТосун Дженк
1:1
26' ГолВелинтон Соуза
52' Желтая карточкаВелинтон Соуза
58' Желтая карточкаГассама Ламин
78' Желтая карточкаПепе Кеплер
78' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
1:2
88' ГолНегредо Альваро
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
94'
Вагнер Лав наказан за толчок Тошич Душко
93'
93'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
92'
92'
Негредо Альваро имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
92'
92'
92'
Тактическая замена. Тосун Дженк уходит с поля и его заменяет Уйсал Неджип
92'
91'
Гассама Ламин выбил мяч на угловой.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Велинтон Соуза из команды Аланьяспор делает навес
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
89'
88'
Адриано Коррея сделал результативную передачу.
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Негредо Альваро из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
88'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 6400 болельщиков
87'
87'
87'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
87'
86'
86'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ делает навес
86'
86'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Фернандес Джуниор наказан за толчок Пепе Кеплер
84'
84'
Нефиз Эмре бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Адриано Коррея выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Цавелас Георгиос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает подножку. Вагнер Лав заработал фол.
82'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор в офсайде
82'
Хатчинсон Атиба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор делает навес
81'
Адриано Коррея выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Вагнер Лав из команды Аланьяспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Тактическая замена. Сакей Айзаак уходит с поля и его заменяет Алкылыч Дженк Ахмет
79'
79'
79'
79'
Тактическая замена. Талиска Андерсон уходит с поля и его заменяет Негредо Альваро
79'
79'
78'
78'
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Цавелас Георгиос получает желтую карточку за неспортивное поведение
78'
Пепе Кеплер получает желтую карточку за неспортивное поведение
78'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
78'
Йилмаз Хайдар выбил мяч на угловой.
77'
77'
77'
Бабель Райан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
73'
Тосун Дженк из команды Бешикташ в офсайде
73'
Сакей Айзаак возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Тактическая замена. Караджа Эфеджан уходит с поля и его заменяет Нефиз Эмре
72'
72'
Бабель Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Тосун Дженк из команды Бешикташ наносит очень неточный удар.
71'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
70'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Сакей Айзаак получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
69'
Сакей Айзаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает пас партнеру.
68'
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Сакей Айзаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Цавелас Георгиос выбил мяч на угловой.
68'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
67'
Пепе Кеплер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
66'
66'
65'
Йилмаз Хайдар вышел из ворот и забрал мяч.
65'
65'
Тактическая замена. Озьякуп Огузхан уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
64'
64'
64'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает навес
63'
63'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
62'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает неудачный навес.
62'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор делает подножку. Пепе Кеплер заработал фол.
61'
Талиска Андерсон наказан за толчок Йилмаз Хайдар
61'
61'
Тосун Дженк бьет и мяч от рикошета проходит мимо
60'
Талиска Андерсон пробил головой, вратарь справился с ударом.
60'
58'
Сакей Айзаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Гассама Ламин получает желтую карточку за неспортивное поведение
57'
Гассама Ламин наказан за толчок Тосун Дженк
57'
Сакей Айзаак нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Тосун Дженк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор подал угловой слева.
56'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает подножку. Вагнер Лав заработал фол.
55'
Ялчынер Таха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Тосун Дженк бьет и мяч от рикошета проходит мимо
54'
54'
Акбаба Эмре бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
53'
Адриано Коррея нарушает правила. Акбаба Эмре пострадал
52'
52'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает неудачный навес.
52'
Велинтон Соуза сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
52'
Велинтон Соуза совершает грубый фол. Бабель Райан был жертвой
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Ялчынер Таха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Талиска Андерсон исполняет штрафной удар, но его блокируют
49'
Сакей Айзаак из команды Аланьяспор делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
48'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
48'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор делает навес
47'
После дальнего удара, который нанес Акбаба Эмре мяч отбит вратарем
46'
46'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
46'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает подножку. Караджа Эфеджан заработал фол.
46'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает навес
45'
44'
Йилмаз Хайдар вышел из ворот и забрал мяч.
44'
44'
43'
43'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ в офсайде
42'
Куарежма Рикарду коснулся мяча рукой.
41'
Караджа Эфеджан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
41'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
41'
Талиска Андерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Тошич Душко выбил мяч на угловой.
38'
Ялчынер Таха из команды Аланьяспор делает подножку. Генюл Гёкхан заработал фол.
38'
37'
Тосун Дженк из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
37'
37'
Генюл Гёкхан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
36'
36'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
35'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор делает навес
34'
33'
Ялчынер Таха наказан за толчок Фабрисио Агосто
33'
32'
Акбаба Эмре бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
32'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Акбаба Эмре заработал фол.
31'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор делает подножку. Пепе Кеплер заработал фол.
30'
30'
Талиска Андерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
28'
26'
Фернандес Джуниор сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Велинтон Соуза отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
26'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Адриано Коррея выбил мяч на угловой.
25'
25'
25'
Сакей Айзаак из команды Аланьяспор делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
24'
23'
Фофана Мамаду из команды Аланьяспор делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
22'
Гассама Ламин наказан за толчок Тошич Душко
22'
Тосун Дженк наказан за толчок Велинтон Соуза
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
21'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
20'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор делает подножку. Бабель Райан заработал фол.
20'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
18'
18'
Тошич Душко из команды Бешикташ остановил атаку, перехватив мяч.
17'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор подал угловой слева.
17'
Велинтон Соуза бьет и мяч от рикошета проходит мимо
17'
17'
Пепе Кеплер выбил мяч на угловой.
17'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
Ялчынер Таха наказан за толчок Куарежма Рикарду
15'
13'
13'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор бьет головой мимо ворот
13'
Гассама Ламин из команды Аланьяспор делает навес
12'
Цавелас Георгиос из команды Аланьяспор делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
12'
Велинтон Соуза из команды Аланьяспор в офсайде
11'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Акбаба Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Караджа Эфеджан заработал фол.
10'
Гассама Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
9'
8'
Озьякуп Огузхан сделал результативную передачу.
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тосун Дженк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
8'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
7'
6'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор в офсайде
6'
Вагнер Лав из команды Аланьяспор сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
4'
Талиска Андерсон коснулся мяча рукой.
4'
Талиска Андерсон имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
4'
1'
Вагнер Лав из команды Аланьяспор в офсайде
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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