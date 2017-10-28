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Стадион: Зрители: 6400
Аланьяспор
1:2
Конец матча
Бешикташ
0'
0:1
8' Гол
Тосун Дженк
1:1
26' Гол
Велинтон Соуза
52' Желтая карточка
Велинтон Соуза
58' Желтая карточка
Гассама Ламин
78' Желтая карточка
Пепе Кеплер
78' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
1:2
88' Гол
Негредо Альваро
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
94'
Вагнер Лав наказан за толчок Тошич Душко
93'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
93'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
92'
Удар от ворот произведет Аланьяспор

92'
Негредо Альваро имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
92'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Угловой
92'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
92'
Тактическая замена. Тосун Дженк уходит с поля и его заменяет Уйсал Неджип
92'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Гассама Ламин выбил мяч на угловой.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Велинтон Соуза из команды Аланьяспор делает навес
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
89'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Адриано Коррея сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Негредо Альваро из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
88'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 6400 болельщиков
87'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Велинтон Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
87'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
86'
Велинтон Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ делает навес
86'
Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
85'
Фернандес Джуниор наказан за толчок Пепе Кеплер
84'
Удар от ворот произведет Бешикташ
84'
Нефиз Эмре бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Адриано Коррея выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Цавелас Георгиос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает подножку. Вагнер Лав заработал фол.
Офсайд
82'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор в офсайде
82'
Хатчинсон Атиба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор делает навес
81'
Адриано Коррея выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор подал угловой справа.
81'
Вагнер Лав из команды Аланьяспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Тактическая замена. Сакей Айзаак уходит с поля и его заменяет Алкылыч Дженк Ахмет
79'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
79'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Угловой
79'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
79'
Тактическая замена. Талиска Андерсон уходит с поля и его заменяет Негредо Альваро
79'
Велинтон Соуза выбил мяч на угловой.
79'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
78'
Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
78'
Цавелас Георгиос получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
78'
Пепе Кеплер получает желтую карточку за неспортивное поведение
78'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
78'
Йилмаз Хайдар выбил мяч на угловой.
77'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Угловой
77'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
77'
Бабель Райан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Офсайд
73'
Тосун Дженк из команды Бешикташ в офсайде
Травма, повреждение
73'
Сакей Айзаак возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Тактическая замена. Караджа Эфеджан уходит с поля и его заменяет Нефиз Эмре
72'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
72'
Бабель Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Тосун Дженк из команды Бешикташ наносит очень неточный удар.
71'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Велинтон Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
70'
Сакей Айзаак получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
69'
Сакей Айзаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает пас партнеру.
Угловой
68'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Сакей Айзаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Цавелас Георгиос выбил мяч на угловой.
68'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
67'
Пепе Кеплер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
67'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
66'
Велинтон Соуза выбил мяч на угловой.
66'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
65'
Йилмаз Хайдар вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
65'
Тактическая замена. Озьякуп Огузхан уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
64'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает навес
Угловой
63'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
63'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
62'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает неудачный навес.
Фол, нарушение
62'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор делает подножку. Пепе Кеплер заработал фол.
Фол, нарушение
61'
Талиска Андерсон наказан за толчок Йилмаз Хайдар
Угловой
61'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
61'
Тосун Дженк бьет и мяч от рикошета проходит мимо
60'
Талиска Андерсон пробил головой, вратарь справился с ударом.
60'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
58'
Сакей Айзаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
58'
Гассама Ламин получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
57'
Гассама Ламин наказан за толчок Тосун Дженк
57'
Сакей Айзаак нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Тосун Дженк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор подал угловой слева.
56'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
55'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает подножку. Вагнер Лав заработал фол.
55'
Ялчынер Таха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
55'
Тосун Дженк бьет и мяч от рикошета проходит мимо
54'
Удар от ворот произведет Бешикташ
54'
Акбаба Эмре бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
53'
Адриано Коррея нарушает правила. Акбаба Эмре пострадал
52'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
52'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает неудачный навес.
Желтая карточка
52'
Велинтон Соуза сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
52'
Велинтон Соуза совершает грубый фол. Бабель Райан был жертвой
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Ялчынер Таха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Талиска Андерсон исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
49'
Сакей Айзаак из команды Аланьяспор делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
48'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
48'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор делает навес
47'
После дальнего удара, который нанес Акбаба Эмре мяч отбит вратарем
46'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Фол, нарушение
46'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает подножку. Караджа Эфеджан заработал фол.
46'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает навес
45'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
44'
Йилмаз Хайдар вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
44'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
44'
Велинтон Соуза выбил мяч на угловой.
43'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ в офсайде
Фол, нарушение
42'
Куарежма Рикарду коснулся мяча рукой.
41'
Караджа Эфеджан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
41'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
41'
Талиска Андерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор подал угловой справа.
40'
Тошич Душко выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
38'
Ялчынер Таха из команды Аланьяспор делает подножку. Генюл Гёкхан заработал фол.
38'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
37'
Тосун Дженк из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
37'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
37'
Генюл Гёкхан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
36'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
35'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор делает навес
34'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Ялчынер Таха наказан за толчок Фабрисио Агосто
Угловой
33'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор подал угловой справа.
32'
Акбаба Эмре бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
32'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Акбаба Эмре заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор делает подножку. Пепе Кеплер заработал фол.
30'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
30'
Талиска Андерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
30'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
28'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Фернандес Джуниор сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Велинтон Соуза отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
26'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор подал угловой справа.
26'
Адриано Коррея выбил мяч на угловой.
25'
Велинтон Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
25'
Сакей Айзаак из команды Аланьяспор делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
24'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Фофана Мамаду из команды Аланьяспор делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Гассама Ламин наказан за толчок Тошич Душко
Фол, нарушение
22'
Тосун Дженк наказан за толчок Велинтон Соуза
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
21'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
Фол, нарушение
20'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор делает подножку. Бабель Райан заработал фол.
20'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
18'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Тошич Душко из команды Бешикташ остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
17'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор подал угловой слева.
17'
Велинтон Соуза бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
17'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор подал угловой справа.
17'
Пепе Кеплер выбил мяч на угловой.
17'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
16'
Ялчынер Таха наказан за толчок Куарежма Рикарду
15'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Бешикташ
13'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор бьет головой мимо ворот
13'
Гассама Ламин из команды Аланьяспор делает навес
Фол, нарушение
12'
Цавелас Георгиос из команды Аланьяспор делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
Офсайд
12'
Велинтон Соуза из команды Аланьяспор в офсайде
11'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Акбаба Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Караджа Эфеджан заработал фол.
10'
Гассама Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
9'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Озьякуп Огузхан сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тосун Дженк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
8'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
7'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
6'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор в офсайде
6'
Вагнер Лав из команды Аланьяспор сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
4'
Талиска Андерсон коснулся мяча рукой.
4'
Талиска Андерсон имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
4'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Офсайд
1'
Вагнер Лав из команды Аланьяспор в офсайде
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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