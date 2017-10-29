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Стадион: Ла Росаледа
15' Желтая карточкаМальо Уго
34' Желтая карточкаЭрнандес Луис
|
15'
34'
Состав команд
22
Байсс
Пол
7
Хуанкар
14
Ресио
Хосе
20
Кеко
Серхио
10
Хуанпи
Аньор
11
Чори
Кастро
13
Рубен
Бланко
20
Серхи
Гомес
19
Хонни
Кастро
18
Васс
Даниэль
10
Аспас
Яго
11
Систо
Пионе
Малага 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Роберто Хименес Вратарь
- 18 Росалес Роберто Защитник
- 4 Эрнандес Луис Защитник
- 22 Байсс Пол Защитник
- 7 Хуанкар Защитник
- 8 Адриан Гонсалес Полузащитник
- 14 Ресио Хосе Полузащитник
- 20 Кеко Серхио Полузащитник
- 10 Хуанпи Аньор Полузащитник
- 11 Чори Кастро Полузащитник
- 16 Пеньяранда Адальберто Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Андрес Прието Вратарь
- 12 Сифу Защитник
- 5 Эстебан Ролон Полузащитник
- 26 Эн-Несири Юссеф Нападающий
- 17 Онтиверос Хавьер Нападающий
- 9 Бастон Борха Нападающий
- 29 Ian Pino
- Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Кузманович Здравко Травмирован
- Ролан Диего Травмирован
- Торрес Мигель Травмирован
Сельта 4-3-3
- Основной состав
- 13 Рубен Бланко Вратарь
- 2 Мальо Уго Защитник
- 22 Кабраль Густаво Защитник
- 20 Серхи Гомес Защитник
- 19 Хонни Кастро Защитник
- 14 Лоботка Станислав Полузащитник
- 8 Эрнандес Пабло II Полузащитник
- 18 Васс Даниэль Полузащитник
- 10 Аспас Яго Нападающий
- 7 Макси Гомес Нападающий
- 11 Систо Пионе Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Серхио Альварес II Вратарь
- 3 Фонтас Андреу Защитник
- 16 Хосабед Санчес Полузащитник
- 6 Радоя Неманья Полузащитник
- Браис Мендес Полузащитник
- 9 Гвидетти Джон Нападающий
- 17 Юльсагер Эндрю Нападающий
- Главный тренер: Унсуэ Хуан Карлос
- Травмы и дисквалификации
- Ронкалья Факундо Травмирован
Предыдущие игры
Малага (последние 20 матчей: +1 =1 -18)
- 24.10.2017 Нумансия 2:1 Малага КК
- 21.10.2017 Барселона 2:0 Малага П
- 15.10.2017 Малага 0:2 Леганес П
- 30.09.2017 Севилья 2:0 Малага П
- 23.09.2017 Малага 3:3 Атлетик Б П
- 19.09.2017 Валенсия 5:0 Малага П
- 16.09.2017 Атлетико М 1:0 Малага П
- 11.09.2017 Малага 1:3 Лас-Пальмас П
- 26.08.2017 Жирона 1:0 Малага П
- 21.08.2017 Малага 0:1 Эйбар П
- 12.08.2017 Лас-Пальмас 2:0 Малага ТМК
- 11.08.2017 Малага 1:0 Вильярреал ТМК
- 08.08.2017 Гранада 1:0 Малага ТМК
- 05.08.2017 Малага 0:1 Лацио ТМК
- 29.07.2017 Боруссия М 2:1 Малага ТМК
- 26.07.2017 АЗ Алкмаар 3:0 Малага ТМК
- 23.07.2017 Дуйсбург 1:0 Малага ТМК
- 23.07.2017 Малага 1:2 Герта ТМК
- 14.07.2017 Малага 0:1 Шеффилд Юнайтед ТМК
- 21.05.2017 Малага 0:2 Реал Мадрид П
Сельта (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 25.10.2017 Эйбар 1:2 Сельта КК
- 22.10.2017 Сельта 0:1 Атлетико М П
- 16.10.2017 Лас-Пальмас 2:5 Сельта П
- 05.10.2017 Сельта 4:3 Пачука ТМК
- 29.09.2017 Сельта 3:3 Жирона П
- 24.09.2017 Эйбар 0:4 Сельта П
- 21.09.2017 Сельта 1:1 Хетафе П
- 18.09.2017 Эспаньол 2:1 Сельта П
- 10.09.2017 Сельта 1:0 Алавес П
- 25.08.2017 Бетис 2:1 Сельта П
- 19.08.2017 Сельта 2:3 Реал Сосьедад П
- 13.08.2017 Сельта 4:1 Рома ТМК
- 09.08.2017 Сельта 1:1 Удинезе ТМК
- 05.08.2017 Байер Л 3:3 Сельта ТМК
- 01.08.2017 Бёрнли 2:2 Сельта ТМК
- 29.07.2017 Брентфорд 2:1 Сельта ТМК
- 22.07.2017 Расинг Ферроль 0:0 Сельта ТМК
- 22.07.2017 Спортинг Хихон 0:2 Сельта ТМК
- 21.05.2017 Сельта 2:2 Реал Сосьедад П
- 17.05.2017 Сельта 1:4 Реал Мадрид П
Последние игры между собой
Малага: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
- 07.05.2017 Малага 3:0 Сельта Примера
- 08.01.2017 Сельта 3:1 Малага Примера
- 08.05.2016 Сельта 1:0 Малага Примера
- 03.01.2016 Малага 2:0 Сельта Примера
- 29.04.2015 Сельта 1:0 Малага Примера
- 14.12.2014 Малага 1:0 Сельта Примера
- 22.03.2014 Сельта 0:2 Малага Примера
- 26.10.2013 Малага 0:5 Сельта Примера
- 20.01.2013 Малага 1:1 Сельта Примера
- 18.08.2012 Сельта 0:1 Малага Примера
- 04.05.2008 Сельта 1:2 Малага Сегунда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|28 - 3
|28
|2.
|Валенсия
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 11
|24
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|15 - 6
|20
|5.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|11 - 9
|19
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Леганес
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 5
|17
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 17
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|21 - 20
|14
|10.
|Сельта
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 14
|12
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|12.
|Жирона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|13.
|Леванте
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 13
|12
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|16.
|Депортиво
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 22
|8
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 22
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|4 - 16
|3
|20.
|Малага
|0:0 Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 20
|2
Первый тайм
43'
Ресио Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Васс Даниэль из команды Сельта делает навес
43'
43'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
42'
Адриан Гонсалес из команды Малага делает подножку. Эрнандес Пабло II заработал фол.
42'
Ресио Хосе из команды Малага сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
41'
41'
Росалес Роберто из команды Малага делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Ресио Хосе из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
40'
Адриан Гонсалес из команды Малага делает навес
40'
Кеко Серхио из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Адриан Гонсалес из команды Малага делает навес
39'
38'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Малага
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
34'
Эрнандес Луис сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
34'
Эрнандес Луис блокирует соперника. Хонни Кастро заработал своей команде штрафной.
34'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ресио Хосе из команды Малага делает навес
34'
33'
33'
Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Хонни Кастро из команды Сельта. Это Кеко Серхио заработал фол.
32'
32'
Maximiliano Gomez коснулся мяча рукой.
32'
Мальо Уго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Эрнандес Пабло II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Хуанкар наказан за толчок Эрнандес Пабло II
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
30'
Ресио Хосе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Адриан Гонсалес из команды Малага делает передачу одноклубнику.
30'
29'
Эрнандес Луис из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
29'
29'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
29'
Чори Кастро из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает подножку. Пеньяранда Адальберто заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет Малага
27'
27'
Пеньяранда Адальберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Пеньяранда Адальберто на финте ушёл от оппонента.
26'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага устремляется вперед с мячом.
26'
26'
Хуанпи Аньор исполняет штрафной удар, но его блокируют
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
25'
Хонни Кастро из команды Сельта. Это Кеко Серхио заработал фол.
23'
Хонни Кастро из команды Сельта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Пеньяранда Адальберто коснулся мяча рукой.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
18'
Васс Даниэль исполняет штрафной удар, но его блокируют
17'
Кеко Серхио наказан за толчок Систо Пионе
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
Мальо Уго сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
15'
Мальо Уго наказан за толчок Хуанпи Аньор
14'
14'
Росалес Роберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
14'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
14'
Кеко Серхио бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
14'
Кабраль Густаво из команды Сельта остановил атаку, перехватив мяч.
14'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
13'
Чори Кастро из команды Малага разыграл угловой с левого угла.
13'
Хуанпи Аньор бьет и мяч от рикошета проходит мимо
13'
Игроки ФК "Малага" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Чори Кастро из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Аспас Яго коснулся мяча рукой.
12'
Систо Пионе из команды Сельта делает отличный навес.
11'
Чори Кастро из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Васс Даниэль из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Лоботка Станислав из команды Сельта остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой справа.
9'
Хонни Кастро выбил мяч на угловой.
8'
Роберто Хименес вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Адриан Гонсалес нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Sergi Gomez сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
6'
Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает подножку. Пеньяранда Адальберто заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
5'
Адриан Гонсалес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Чори Кастро из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Чори Кастро из команды Малага играет в стеночку. Пеньяранда Адальберто был стеночкой.
4'
2'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Кеко Серхио из команды Малага делает подножку. Эрнандес Пабло II заработал фол.
1'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Хуанпи Аньор из команды Малага устремляется вперед с мячом.
1'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 0:0 Сельта
Малага
20.5% (39)
Ничья:
21.6% (41)
Сельта
57.9% (110)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Сельта:
34.2% (65)
1:1 Ничья:
18.4% (35)
0:1 Сельта:
15.3% (29)
2:1 Малага:
9.5% (18)
1:0 Малага:
7.4% (14)
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