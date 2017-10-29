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Стадион:
Малага
0:0
Первый тайм: 44'
Сельта
0'
15' Желтая карточка
Мальо Уго
34' Желтая карточка
Эрнандес Луис
44'
Первый тайм
43'
Ресио Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Васс Даниэль из команды Сельта делает навес
43'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
42'
Адриан Гонсалес из команды Малага делает подножку. Эрнандес Пабло II заработал фол.
42'
Ресио Хосе из команды Малага сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
41'
Удар от ворот произведет Сельта
41'
Росалес Роберто из команды Малага делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Ресио Хосе из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
40'
Адриан Гонсалес из команды Малага делает навес
40'
Кеко Серхио из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Хуанкар из команды Малага делает навес
39'
Мальо Уго из команды Сельта остановил атаку, перехватив мяч.
39'
Адриан Гонсалес из команды Малага делает навес
39'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Малага
37'
Аспас Яго из команды Сельта бьет головой мимо ворот
37'
Мальо Уго из команды Сельта делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Желтая карточка
34'
Эрнандес Луис сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
34'
Эрнандес Луис блокирует соперника. Хонни Кастро заработал своей команде штрафной.
34'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ресио Хосе из команды Малага делает навес
34'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Хонни Кастро из команды Сельта. Это Кеко Серхио заработал фол.
32'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Maximiliano Gomez коснулся мяча рукой.
32'
Мальо Уго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Эрнандес Пабло II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Хуанкар наказан за толчок Эрнандес Пабло II
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Удар от ворот произведет Сельта
30'
Ресио Хосе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Адриан Гонсалес из команды Малага делает передачу одноклубнику.
30'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Эрнандес Луис из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
29'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
29'
Чори Кастро из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
28'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает подножку. Пеньяранда Адальберто заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет Малага
27'
Удар от ворот произведет Сельта
27'
Пеньяранда Адальберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Пеньяранда Адальберто на финте ушёл от оппонента.
26'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага устремляется вперед с мячом.
26'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Хуанпи Аньор исполняет штрафной удар, но его блокируют
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
25'
Хонни Кастро из команды Сельта. Это Кеко Серхио заработал фол.
23'
Хонни Кастро из команды Сельта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
22'
Пеньяранда Адальберто коснулся мяча рукой.
21'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
18'
Васс Даниэль исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
17'
Кеко Серхио наказан за толчок Систо Пионе
16'
Удар от ворот произведет Сельта
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Желтая карточка
15'
Мальо Уго сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
15'
Мальо Уго наказан за толчок Хуанпи Аньор
14'
Удар от ворот произведет Сельта
14'
Росалес Роберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
14'
Кеко Серхио бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
14'
Кабраль Густаво из команды Сельта остановил атаку, перехватив мяч.
14'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
Угловой
13'
Чори Кастро из команды Малага разыграл угловой с левого угла.
13'
Хуанпи Аньор бьет и мяч от рикошета проходит мимо
13'
Игроки ФК "Малага" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Чори Кастро из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
12'
Аспас Яго коснулся мяча рукой.
12'
Систо Пионе из команды Сельта делает отличный навес.
11'
Чори Кастро из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Васс Даниэль из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Лоботка Станислав из команды Сельта остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
10'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой справа.
9'
Хонни Кастро выбил мяч на угловой.
8'
Роберто Хименес вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Мальо Уго из команды Сельта делает неудачный навес.
6'
Адриан Гонсалес нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Sergi Gomez сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
6'
Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает подножку. Пеньяранда Адальберто заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Удар от ворот произведет Сельта
5'
Адриан Гонсалес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Чори Кастро из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Чори Кастро из команды Малага играет в стеночку. Пеньяранда Адальберто был стеночкой.
4'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Кеко Серхио из команды Малага делает подножку. Эрнандес Пабло II заработал фол.
1'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Хуанпи Аньор из команды Малага устремляется вперед с мячом.
1'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 0:0 Сельта
Малага
20.5% (39)
Ничья:
21.6% (41)
Сельта
57.9% (110)

Вы не участвовали в прогнозе

Сельта:
34.2% (65)
Ничья:
18.4% (35)
Сельта:
15.3% (29)
Малага:
9.5% (18)
Малага:
7.4% (14)
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