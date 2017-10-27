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Стадион:
Алавес
 
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Валенсия
announcement
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До начала матча осталось 14 часов 47 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Алавес - Валенсия, который состоится 28.10.2017.
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Прогнозы на матч Алавес - Валенсия
Алавес
4.5% (5)
Ничья:
1.8% (2)
Валенсия
93.8% (105)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
33.9% (38)
Валенсия:
24.1% (27)
Валенсия:
21.4% (24)
Валенсия:
7.1% (8)
Валенсия:
4.5% (5)
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