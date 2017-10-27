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Стадион: Мендисорроса
Состав команд
12
Эли
Родриго
19
Ману
Гарсия
11
Ибай
Гомес
15
Кркич
Боян
13
Нето
Мурара
14
Гайя
Хосе
18
Солер
Карлос
Алавес 5-3-2
- Основной состав
- 1 Пачеко Фернандо Вратарь
- 2 Вигарай Карлос Защитник
- 4 Алексис Дельгадо Защитник
- 6 Марипан Гильермо Защитник
- 12 Эли Родриго Защитник
- 17 Педраса Альфонсо Защитник
- 19 Ману Гарсия Полузащитник
- 16 Торрес Даниэль Полузащитник
- 11 Ибай Гомес Полузащитник
- 15 Кркич Боян Нападающий
- 24 Мунир Эль-Хаддади Нападающий
- Главный тренер: Джованни Де Биаси
- Травмы и дисквалификации
- Эктор Эрнандес Травмирован
- Лагуардия Виктор Травмирован
Валенсия 4-4-2
- Основной состав
- 13 Нето Мурара Вратарь
- 21 Монтойя Мартин Защитник
- 24 Гарай Эсекиэль Защитник
- 4 Мурильо Джейсон Защитник
- 14 Гайя Хосе Защитник
- 7 Гуэдеш Гонсалу Полузащитник
- 18 Солер Карлос Полузащитник
- 16 Кондогбия Жоффрей Полузащитник
- 11 Перейра Андреас Полузащитник
- 9 Дзадза Симоне Нападающий
- 19 Родриго Морено Нападающий
- Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Хименес Хави Травмирован
- Парехо Даниэль Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Алавес (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 24.10.2017 Хетафе 0:1 Алавес КК
- 21.10.2017 Бетис 2:0 Алавес П
- 14.10.2017 Алавес 0:2 Реал Сосьедад П
- 04.10.2017 Бадахос 2:0 Алавес ТМК
- 30.09.2017 Леванте 0:2 Алавес П
- 23.09.2017 Алавес 1:2 Реал Мадрид П
- 20.09.2017 Депортиво 1:0 Алавес П
- 17.09.2017 Алавес 0:3 Вильярреал П
- 10.09.2017 Сельта 1:0 Алавес П
- 01.09.2017 Реал Сосьедад 1:2 Алавес ТМК
- 26.08.2017 Алавес 0:2 Барселона П
- 18.08.2017 Леганес 1:0 Алавес П
- 09.08.2017 Леганес 1:1 Алавес ТМК
- 06.08.2017 Алавес 1:1 Леванте ТМК
- 02.08.2017 Трабзонспор 2:0 Алавес ТМК
- 28.07.2017 Нумансия 1:1 Алавес ТМК
- 25.07.2017 Алавес 3:0 Мирандес ТМК
- 22.07.2017 Алавес 1:0 Логроньес ТМК
- 19.07.2017 Алавес 0:0 Тулуза ТМК
- 27.05.2017 Барселона 3:1 Алавес КК
Валенсия (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 24.10.2017 Сарагоса 0:2 Валенсия КК
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
- 15.10.2017 Бетис 3:6 Валенсия П
- 01.10.2017 Валенсия 3:2 Атлетик Б П
- 24.09.2017 Реал Сосьедад 2:3 Валенсия П
- 19.09.2017 Валенсия 5:0 Малага П
- 16.09.2017 Леванте 1:1 Валенсия П
- 09.09.2017 Валенсия 0:0 Атлетико М П
- 27.08.2017 Реал Мадрид 2:2 Валенсия П
- 18.08.2017 Валенсия 1:0 Лас-Пальмас П
- 11.08.2017 Валенсия 1:2 Аталанта ТМК
- 05.08.2017 Вердер 1:2 Валенсия ТМК
- 30.07.2017 Борнмут 0:1 Валенсия ТМК
- 25.07.2017 Цинциннати 0:2 Валенсия ТМК
- 23.07.2017 Нью-Йорк Космос 2:0 Валенсия ТМК
- 13.07.2017 Валенсия 3:0 Спортинг Л ТМК
- 11.07.2017 Лозанна 0:5 Валенсия ТМК
- 21.05.2017 Валенсия 1:3 Вильярреал П
- 13.05.2017 Эспаньол 0:1 Валенсия П
- 07.05.2017 Валенсия 4:1 Осасуна П
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 3
|25
|2.
|Валенсия
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|25 - 10
|21
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|5.
|Леганес
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|8 - 3
|17
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 17
|16
|8.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 18
|14
|10.
|Сельта
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|18 - 14
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|12.
|Леванте
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 11
|11
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|14.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 10
|9
|15.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|16.
|Депортиво
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 20
|7
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 22
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|3 - 14
|3
|20.
|Малага
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 20
|1
-
До начала матча осталось 14 часов 47 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Алавес - Валенсия, который состоится 28.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Алавес - Валенсия, который состоится 28.10.2017.
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Прогнозы на матч Алавес - Валенсия
Алавес
4.5% (5)
Ничья:
1.8% (2)
Валенсия
93.8% (105)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Валенсия:
33.9% (38)
0:2 Валенсия:
24.1% (27)
0:1 Валенсия:
21.4% (24)
1:3 Валенсия:
7.1% (8)
0:3 Валенсия:
4.5% (5)
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