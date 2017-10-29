Стадион: Ипуруа
28' Желтая карточкаЛопес Иван
0:1
35' ГолМоралес Луис
0:2
37' ГолБарди Энис
1:2
51' ГолАрбилья Анайц
Второй тайм
53'
52'
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Арбилья Анайц отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
51'
Лопес Педро из команды Леванте делает подножку. Инуи Такаси заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
49'
Анхель Хосе из команды Эйбар в офсайде
48'
47'
Хефферсон Лерма из команды Леванте делает подножку. Эскаланте Гонсало заработал фол.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
45'
Кампанья Хосе коснулся мяча рукой.
45'
Анхель Хосе из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
44'
Алегрия Алекс выбил мяч на угловой.
44'
44'
Моралес Луис выбил мяч на угловой.
44'
44'
Кике Гарсия из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
42'
42'
Капа Андер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
40'
Кике Гарсия из команды Эйбар наносит неточный удар с лета
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
39'
Капа Андер из команды Эйбар делает подножку. Лопес Иван заработал фол.
37'
Моралес Луис сделал результативную передачу.
37'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Барди Энис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
37'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает подножку. Хефферсон Лерма заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Эйбар
35'
Лопес Иван сделал результативную передачу.
35'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Моралес Луис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
35'
Лопес Иван из команды Леванте делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
34'
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Энрич Серхи попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
33'
32'
31'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Барди Энис из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
31'
Кике Гарсия выбил мяч на угловой.
31'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой справа.
30'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
29'
29'
После дальнего удара, который нанес Инуи Такаси мяч отбит вратарем
29'
29'
Арбилья Анайц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Лопес Иван получает желтую карточку.
28'
Лопес Иван из команды Леванте. Это Капа Андер заработал фол.
27'
27'
27'
27'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
25'
25'
Эскаланте Гонсало бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
23'
Кике Гарсия коснулся мяча рукой.
22'
22'
22'
20'
20'
Лопес Иван из команды Леванте делает навес
20'
Рауль Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
19'
Хефферсон Лерма из команды Леванте делает подножку. Инуи Такаси заработал фол.
19'
17'
17'
16'
Хефферсон Лерма из команды Леванте в офсайде
16'
Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Эскаланте Гонсало коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
14'
14'
Рауль Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
14'
13'
13'
Оливейра Паулу из команды Эйбар делает навес
13'
13'
Оливейра Паулу нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает навес
13'
13'
Арбилья Анайц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Лопес Иван атакует сзади соперника. Оливейра Паулу пострадал.
12'
12'
11'
11'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
11'
10'
Удар от ворот произведет Эйбар
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
9'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
8'
7'
7'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
7'
7'
6'
Инуи Такаси из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
6'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает пас партнеру.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
5'
4'
4'
4'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
4'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Хефферсон Лерма из команды Леванте опасно играет. Чуть не пострадал Энрич Серхи.
3'
2'
2'
Кике Гарсия из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
1'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
1'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эйбар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эйбар 1:2 Леванте
Эйбар
55.6% (100)
Ничья:
33.3% (60)
Леванте
11.1% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Эйбар:
30.6% (55)
1:1 Ничья:
26.1% (47)
2:1 Эйбар:
17.8% (32)
0:1 Леванте:
7.8% (14)
0:0 Ничья:
6.1% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация