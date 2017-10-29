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Стадион:
Эйбар
1:2
Второй тайм: 53'
Леванте
0'
28' Желтая карточка
Лопес Иван
0:1
35' Гол
Моралес Луис
0:2
37' Гол
Барди Энис
1:2
51' Гол
Арбилья Анайц
53'
Второй тайм
53'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Арбилья Анайц отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
51'
Лопес Педро из команды Леванте делает подножку. Инуи Такаси заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Офсайд
49'
Анхель Хосе из команды Эйбар в офсайде
48'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Хефферсон Лерма из команды Леванте делает подножку. Эскаланте Гонсало заработал фол.
46'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
45'
Кампанья Хосе коснулся мяча рукой.
45'
Анхель Хосе из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
45'
Инуи Такаси из команды Эйбар подал угловой справа.
44'
Алегрия Алекс выбил мяч на угловой.
Угловой
44'
Инуи Такаси из команды Эйбар подал угловой справа.
44'
Моралес Луис выбил мяч на угловой.
Угловой
44'
Инуи Такаси из команды Эйбар подал угловой справа.
44'
Кике Гарсия из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Леванте
42'
Капа Андер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Удар от ворот произведет Леванте
40'
Кике Гарсия из команды Эйбар наносит неточный удар с лета
40'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
40'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
39'
Капа Андер из команды Эйбар делает подножку. Лопес Иван заработал фол.
37'
Моралес Луис сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Барди Энис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Фол, нарушение
37'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает подножку. Хефферсон Лерма заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Эйбар
35'
Лопес Иван сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Моралес Луис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
35'
Лопес Иван из команды Леванте делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
34'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Энрич Серхи попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает навес
33'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
31'
Барди Энис из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
31'
Кике Гарсия выбил мяч на угловой.
Угловой
31'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой справа.
30'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Офсайд
29'
Алегрия Алекс из команды Леванте в офсайде
29'
После дальнего удара, который нанес Инуи Такаси мяч отбит вратарем
29'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Арбилья Анайц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
28'
Лопес Иван получает желтую карточку.
Фол, нарушение
28'
Лопес Иван из команды Леванте. Это Капа Андер заработал фол.
27'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает навес
27'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
26'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
25'
Удар от ворот произведет Леванте
25'
Эскаланте Гонсало бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
24'
Алегрия Алекс из команды Леванте в офсайде
Фол, нарушение
23'
Кике Гарсия коснулся мяча рукой.
22'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
Офсайд
20'
Алегрия Алекс из команды Леванте в офсайде
20'
Лопес Иван из команды Леванте делает навес
20'
Рауль Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Фол, нарушение
19'
Хефферсон Лерма из команды Леванте делает подножку. Инуи Такаси заработал фол.
19'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Леванте
Офсайд
16'
Хефферсон Лерма из команды Леванте в офсайде
16'
Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Эскаланте Гонсало коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
14'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Рауль Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает навес
13'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Оливейра Паулу из команды Эйбар делает навес
13'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Оливейра Паулу нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает навес
13'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Арбилья Анайц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Лопес Иван атакует сзади соперника. Оливейра Паулу пострадал.
12'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Инуи Такаси из команды Эйбар подал угловой справа.
11'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
10'
Удар от ворот произведет Эйбар
10'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
Офсайд
9'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
8'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Леванте
7'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
7'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
6'
Инуи Такаси из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает пас партнеру.
6'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
5'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает навес
4'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
4'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Хефферсон Лерма из команды Леванте опасно играет. Чуть не пострадал Энрич Серхи.
3'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Леванте
2'
Кике Гарсия из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
Угловой
1'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
1'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эйбар". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эйбар 1:2 Леванте
Эйбар
55.6% (100)
Ничья:
33.3% (60)
Леванте
11.1% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Эйбар:
30.6% (55)
Ничья:
26.1% (47)
Эйбар:
17.8% (32)
Леванте:
7.8% (14)
Ничья:
6.1% (11)
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