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Стадион: Ванда Метрополитано
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Состав команд
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
11
Коста
Хауме
Атлетико М 4-4-2
- Основной состав
- 13 Облак Ян Вратарь
- 20 Хуанфран Торрес Защитник
- 15 Савич Стефан Защитник
- 2 Годин Диего Защитник
- 3 Луис Филипе Защитник
- 6 Коке Хорхе Полузащитник
- 5 Томас Тейе Полузащитник
- 8 Ньигес Сауль Полузащитник
- 11 Корреа Анхель Полузащитник
- 7 Гризманн Антуан Нападающий
- 21 Гамейро Кевин Нападающий
- Главный тренер: Симеоне Диего
Вильярреал 4-4-2
- Основной состав
- 25 Барбоса Мариано Вратарь
- 2 Марио Гаспар Защитник
- 23 Бонера Даниэле Защитник
- 6 Виктор Руис Защитник
- 11 Коста Хауме Защитник
- 10 Кастильехо Самуэль Полузащитник
- 8 Форнальс Пабло Полузащитник
- 14 Тригерос Мануэль Полузащитник
- 16 Родри Эрнандес Полузащитник
- 9 Бакка Карлос Нападающий
- 17 Бакамбу Седрик Нападающий
- Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Асенхо Серхио Травмирован
- Андрес Фернандес Травмирован
- Семеду Рубен Травмирован
- Бруно Сориано Травмирован
Предыдущие игры
Атлетико М (последние 20 матчей: +10 =9 -1)
- 25.10.2017 Эльче 1:1 Атлетико М КК
- 22.10.2017 Сельта 0:1 Атлетико М П
- 18.10.2017 Карабах 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 30.09.2017 Леганес 0:0 Атлетико М П
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья П
- 20.09.2017 Атлетик Б 1:2 Атлетико М П
- 16.09.2017 Атлетико М 1:0 Малага П
- 12.09.2017 Рома 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 09.09.2017 Валенсия 0:0 Атлетико М П
- 26.08.2017 Лас-Пальмас 1:5 Атлетико М П
- 19.08.2017 Жирона 2:2 Атлетико М П
- 12.08.2017 Леганес 0:1 Атлетико М ТМК
- 11.08.2017 Хетафе 0:0 Атлетико М ТМК
- 06.08.2017 Брайтон 2:3 Атлетико М ТМК
- 02.08.2017 Атлетико М 1:1 Ливерпуль КА
- 01.08.2017 Атлетико М 2:1 Наполи КА
- 26.07.2017 Толука 0:0 Атлетико М ТМК
- 21.05.2017 Атлетико М 3:1 Атлетик Б П
Вильярреал (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 25.10.2017 Понферрадина 1:0 Вильярреал КК
- 22.10.2017 Вильярреал 4:0 Лас-Пальмас П
- 19.10.2017 Вильярреал 2:2 Славия Прага ЛЕ
- 15.10.2017 Жирона 1:2 Вильярреал П
- 01.10.2017 Вильярреал 3:0 Эйбар П
- 28.09.2017 Маккаби Тель-Авив 0:0 Вильярреал ЛЕ
- 24.09.2017 Хетафе 4:0 Вильярреал П
- 21.09.2017 Вильярреал 0:0 Эспаньол П
- 17.09.2017 Алавес 0:3 Вильярреал П
- 14.09.2017 Вильярреал 3:1 Астана ЛЕ
- 10.09.2017 Вильярреал 3:1 Бетис П
- 25.08.2017 Реал Сосьедад 3:0 Вильярреал П
- 21.08.2017 Леванте 1:0 Вильярреал П
- 12.08.2017 Кадис 0:3 Вильярреал ТМК
- 11.08.2017 Малага 1:0 Вильярреал ТМК
- 06.08.2017 Интер Милан 3:1 Вильярреал ТМК
- 03.08.2017 Бока Хуниорс 1:0 Вильярреал ТМК
- 30.07.2017 Вильярреал 3:1 Леванте ТМК
- 26.07.2017 Реус Депортиу 0:1 Вильярреал ТМК
- 22.07.2017 Химнастик 2:0 Вильярреал ТМК
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 9
Вильярреал: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 6
- 25.04.2017 Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера
- 12.12.2016 Вильярреал 3:0 Атлетико М Примера
- 21.02.2016 Атлетико М 0:0 Вильярреал Примера
- 26.09.2015 Вильярреал 1:0 Атлетико М Примера
- 29.04.2015 Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера
- 14.12.2014 Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера
- 05.04.2014 Атлетико М 1:0 Вильярреал Примера
- 10.11.2013 Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера
- 13.05.2012 Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера
- 15.01.2012 Атлетико М 3:0 Вильярреал Примера
- 06.03.2011 Атлетико М 3:1 Вильярреал Примера
- 24.10.2010 Вильярреал 2:0 Атлетико М Примера
- 18.04.2010 Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера
- 13.12.2009 Атлетико М 1:2 Вильярреал Примера
- 15.03.2009 Атлетико М 3:2 Вильярреал Примера
- 26.10.2008 Вильярреал 4:4 Атлетико М Примера
- 30.03.2008 Вильярреал 3:0 Атлетико М Первый дивизион
- 04.11.2007 Атлетико М 3:4 Вильярреал Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 3
|25
|2.
|Валенсия
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|25 - 10
|21
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|5.
|Леганес
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|8 - 3
|17
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 17
|16
|8.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 18
|14
|10.
|Сельта
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|18 - 14
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|12.
|Леванте
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 11
|11
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|14.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 10
|9
|15.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|16.
|Депортиво
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 20
|7
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 22
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|3 - 14
|3
|20.
|Малага
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 20
|1
-
До начала матча осталось 20 часов 16 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Вильярреал, который состоится 28.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Вильярреал, который состоится 28.10.2017.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Вильярреал
Атлетико М
95.1% (97)
Ничья:
4.9% (5)
Вильярреал
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Атлетико М:
36.3% (37)
1:0 Атлетико М:
30.4% (31)
2:0 Атлетико М:
19.6% (20)
3:1 Атлетико М:
3.9% (4)
2:2 Ничья:
2.9% (3)
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