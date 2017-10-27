  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Атлетико М
 
Позже
Вильярреал
announcement
-
До начала матча осталось 20 часов 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Вильярреал, который состоится 28.10.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Атлетико М - Вильярреал
Атлетико М
95.1% (97)
Ничья:
4.9% (5)
Вильярреал
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
36.3% (37)
Атлетико М:
30.4% (31)
Атлетико М:
19.6% (20)
Атлетико М:
3.9% (4)
Ничья:
2.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация