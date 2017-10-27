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Стадион:
Севилья
 
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Леганес
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До начала матча осталось 1 день 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Леганес, который состоится 28.10.2017.
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Прогнозы на матч Севилья - Леганес
Севилья
99% (100)
Ничья:
1% (1)
Леганес
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
31.7% (32)
Севилья:
29.7% (30)
Севилья:
23.8% (24)
Севилья:
5% (5)
Севилья:
5% (5)
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