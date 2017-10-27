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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Состав команд
16
Навас
Хесус
21
Перес
Рубен
17
Эрасо
Хави
12
Бове
Клаудио
Севилья 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Рико Серхио Вратарь
- 25 Меркадо Габриэль Защитник
- 4 Кьяер Симон Защитник
- 5 Ленгле Клеман Защитник
- 18 Эскудеро Серхио Защитник
- 14 Писарро Гвидо Полузащитник
- 15 Н'Зонзи Стивен Полузащитник
- 16 Навас Хесус Полузащитник
- 22 Васкес Франко Полузащитник
- 11 Корреа Хоакин Полузащитник
- 9 Бен-Йедер Виссам Нападающий
- Главный тренер: Бериццо Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Карришу Даниэль Травмирован
- Монтойя Вальтер Травмирован
- Пареха Нико Травмирован
Леганес 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Куэльяр Иван Вратарь
- 20 Сальдуа Хосеба Защитник
- 16 Дос Сантос Мауро Защитник
- 22 Сиовас Димитрис Защитник
- 14 Гарсия Рауль II Защитник
- 21 Перес Рубен Полузащитник
- 17 Эрасо Хави Полузащитник
- 25 Амрабат Нордин Полузащитник
- 8 Габриэл Пирес Полузащитник
- 11 Шимановски Александер Полузащитник
- 12 Бове Клаудио Нападающий
- Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Серантес Хон Травмирован
- Омар Рамос Травмирован
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 24.10.2017 Картахена 0:3 Севилья КК
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетик Б 1:0 Севилья П
- 30.09.2017 Севилья 2:0 Малага П
- 26.09.2017 Севилья 3:0 Марибор ЛЧ
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья П
- 20.09.2017 Севилья 1:0 Лас-Пальмас П
- 17.09.2017 Жирона 0:1 Севилья П
- 13.09.2017 Ливерпуль 2:2 Севилья ЛЧ
- 09.09.2017 Севилья 3:0 Эйбар П
- 27.08.2017 Хетафе 0:1 Севилья П
- 22.08.2017 Севилья 2:2 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 19.08.2017 Севилья 1:1 Эспаньол П
- 16.08.2017 Истанбул Башакшехир 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.08.2017 Севилья 2:1 Рома ТМК
- 06.08.2017 Эвертон 2:2 Севилья ТМК
- 05.08.2017 Саутгемптон 2:0 Севилья ТМК
- 30.07.2017 Арсенал 1:2 Севилья КЭ
- 29.07.2017 РБ Лейпциг 0:1 Севилья КЭ
Леганес (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 25.10.2017 Вальядолид 1:2 Леганес КК
- 22.10.2017 Леганес 1:0 Атлетик Б П
- 15.10.2017 Малага 0:2 Леганес П
- 05.10.2017 Эйбар 0:2 Леганес ТМК
- 30.09.2017 Леганес 0:0 Атлетико М П
- 24.09.2017 Лас-Пальмас 0:2 Леганес П
- 20.09.2017 Леганес 0:0 Жирона П
- 15.09.2017 Эйбар 1:0 Леганес П
- 08.09.2017 Леганес 1:2 Хетафе П
- 30.08.2017 Гвадалахара-2 1:3 Леганес ТМК
- 27.08.2017 Эспаньол 0:1 Леганес П
- 18.08.2017 Леганес 1:0 Алавес П
- 12.08.2017 Толедо 3:0 Леганес ТМК
- 12.08.2017 Леганес 0:1 Атлетико М ТМК
- 09.08.2017 Леганес 1:1 Алавес ТМК
- 05.08.2017 Райо Вальекано 0:2 Леганес ТМК
- 02.08.2017 Вальядолид 1:0 Леганес ТМК
- 29.07.2017 Талавера 0:2 Леганес ТМК
- 26.07.2017 Реал Мадрид Кастилья 0:2 Леганес ТМК
- 22.07.2017 Фуэнлабрада 0:1 Леганес ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 3
|25
|2.
|Валенсия
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|25 - 10
|21
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|5.
|Леганес
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|8 - 3
|17
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 17
|16
|8.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 18
|14
|10.
|Сельта
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|18 - 14
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|12.
|Леванте
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 11
|11
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|14.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 10
|9
|15.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|16.
|Депортиво
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 20
|7
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 22
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|3 - 14
|3
|20.
|Малага
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 20
|1
-
До начала матча осталось 1 день 16 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Леганес, который состоится 28.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Леганес, который состоится 28.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Севилья - Леганес
Севилья
99% (100)
Ничья:
1% (1)
Леганес
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Севилья:
31.7% (32)
2:0 Севилья:
29.7% (30)
1:0 Севилья:
23.8% (24)
3:0 Севилья:
5% (5)
3:1 Севилья:
5% (5)
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