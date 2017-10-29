Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
0:1
Второй тайм: 56'
0:1
5' ГолОярсабаль Микель
Второй тайм
56'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад делает подножку. Арамбарри Мауро заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
54'
Кала Хуан наказан за толчок Рульи Херонимо
54'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает навес
54'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад делает подножку. Хименес Альваро II заработал фол.
53'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает подножку. Даконам Дьене заработал фол.
52'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает подножку. Суарес Дамиан заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
52'
Видаль Молина отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает навес
52'
Суарес Дамиан из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
51'
Льоренте Диего выбил мяч на угловой.
51'
51'
Антунеш Виторину из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
51'
Субельдия Игор выбил мяч на угловой.
51'
Хименес Альваро II из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Прието Хаби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой справа.
49'
Прието Хаби выбил мяч на угловой.
49'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает передачу за спину защитников.
49'
Прието Хаби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой слева.
49'
Иньиго Мартинес выбил мяч на угловой.
48'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает навес
46'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает подножку. Виллиан Жозе заработал фол.
46'
Дьедью Амат наказан за толчок Иньиго Мартинес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
47'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает подножку. Хименес Альваро II заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
44'
Кала Хуан из команды Хетафе делает подножку. Оярсабаль Микель заработал фол.
43'
43'
Оярсабаль Микель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Иньиго Мартинес нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает навес
43'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Даконам Дьене из команды Хетафе делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
41'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает подножку. Фахир Файсал заработал фол.
41'
Виллиан Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Де ла Белья Альберто выбил мяч на угловой.
39'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
38'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Хименес Альваро II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Суарес Дамиан из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
36'
Прието Хаби выбил мяч на угловой.
36'
36'
Субельдия Игор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Видаль Молина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Хименес Альваро II выбил мяч на угловой.
33'
Де ла Белья Альберто возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Де ла Белья Альберто получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
32'
Де ла Белья Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Хименес Альваро II из команды Хетафе делает навес
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
30'
Виллиан Жозе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
29'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе делает подножку. Каналес Серхио заработал фол.
28'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает подножку. Антунеш Виторину заработал фол.
27'
27'
Бергара Маркель из команды Хетафе делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
26'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает подножку. Оярсабаль Микель заработал фол.
25'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе делает подножку. Субельдия Игор заработал фол.
24'
После дальнего удара, который нанес Виллиан Жозе мяч отбит вратарем
23'
23'
Льоренте Диего возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Льоренте Диего получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
22'
Льоренте Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Арамбарри Мауро наказан за толчок Льоренте Диего
21'
Льоренте Диего возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Льоренте Диего получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
20'
Льоренте Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Видаль Молина из команды Хетафе делает навес
19'
Гуаита Висенте вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает навес
18'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
18'
16'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад в офсайде
16'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Виллиан Жозе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
16'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
16'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Янузай Аднан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает навес
14'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает подножку. Фахир Файсал заработал фол.
13'
Гуаита Висенте вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
12'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает подножку. Янузай Аднан заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Льоренте Диего наказан за толчок Кала Хуан
10'
10'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Бергара Маркель из команды Хетафе в офсайде
8'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает подножку. Дьедью Амат заработал фол.
5'
Янузай Аднан сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Оярсабаль Микель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
После дальнего удара, который нанес Арамбарри Мауро мяч отбит вратарем
4'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
4'
Бергара Маркель из команды Хетафе делает навес
2'
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Реал Сосьедад
Хетафе
14.9% (26)
Ничья:
40.8% (71)
Реал Сосьедад
44.3% (77)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.8% (64)
1:2 Реал Сосьедад:
25.3% (44)
0:1 Реал Сосьедад:
10.3% (18)
2:1 Хетафе:
6.9% (12)
1:0 Хетафе:
4.6% (8)
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