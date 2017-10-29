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Стадион:
Хетафе
0:1
Второй тайм: 56'
Реал Сосьедад
0'
0:1
5' Гол
Оярсабаль Микель
56'
Второй тайм
Фол, нарушение
56'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад делает подножку. Арамбарри Мауро заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
54'
Кала Хуан наказан за толчок Рульи Херонимо
54'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает навес
Фол, нарушение
54'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад делает подножку. Хименес Альваро II заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает подножку. Даконам Дьене заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает подножку. Суарес Дамиан заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
52'
Видаль Молина отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает навес
Угловой
52'
Суарес Дамиан из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
51'
Льоренте Диего выбил мяч на угловой.
51'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает навес
Угловой
51'
Антунеш Виторину из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
51'
Субельдия Игор выбил мяч на угловой.
51'
Хименес Альваро II из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Прието Хаби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой справа.
49'
Прието Хаби выбил мяч на угловой.
49'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает передачу за спину защитников.
49'
Прието Хаби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой слева.
49'
Иньиго Мартинес выбил мяч на угловой.
48'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает навес
Фол, нарушение
46'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает подножку. Виллиан Жозе заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Дьедью Амат наказан за толчок Иньиго Мартинес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
47'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает подножку. Хименес Альваро II заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
44'
Кала Хуан из команды Хетафе делает подножку. Оярсабаль Микель заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет Хетафе
43'
Оярсабаль Микель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Иньиго Мартинес нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает навес
43'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Даконам Дьене из команды Хетафе делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
Фол, нарушение
41'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает подножку. Фахир Файсал заработал фол.
41'
Виллиан Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Де ла Белья Альберто выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
39'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
38'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Хименес Альваро II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает навес
Угловой
36'
Суарес Дамиан из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
36'
Прието Хаби выбил мяч на угловой.
36'
Удар от ворот произведет Хетафе
36'
Субельдия Игор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Видаль Молина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
35'
Хименес Альваро II выбил мяч на угловой.
Травма, повреждение
33'
Де ла Белья Альберто возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Де ла Белья Альберто получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
32'
Де ла Белья Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Хименес Альваро II из команды Хетафе делает навес
31'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Удар от ворот произведет Хетафе
30'
Виллиан Жозе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
29'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе делает подножку. Каналес Серхио заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает подножку. Антунеш Виторину заработал фол.
27'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Бергара Маркель из команды Хетафе делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
Офсайд
26'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
25'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает подножку. Оярсабаль Микель заработал фол.
Фол, нарушение
25'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе делает подножку. Субельдия Игор заработал фол.
24'
После дальнего удара, который нанес Виллиан Жозе мяч отбит вратарем
23'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
23'
Льоренте Диего возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Льоренте Диего получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
22'
Льоренте Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
22'
Арамбарри Мауро наказан за толчок Льоренте Диего
Травма, повреждение
21'
Льоренте Диего возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
20'
Льоренте Диего получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
20'
Льоренте Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Видаль Молина из команды Хетафе делает навес
19'
Гуаита Висенте вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает навес
18'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает навес
Офсайд
16'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад в офсайде
16'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
16'
Виллиан Жозе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
16'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
16'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Янузай Аднан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает навес
Фол, нарушение
14'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает подножку. Фахир Файсал заработал фол.
13'
Гуаита Висенте вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
Фол, нарушение
12'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает подножку. Янузай Аднан заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
10'
Льоренте Диего наказан за толчок Кала Хуан
Угловой
10'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
10'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
9'
Бергара Маркель из команды Хетафе в офсайде
Фол, нарушение
8'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает подножку. Дьедью Амат заработал фол.
5'
Янузай Аднан сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Оярсабаль Микель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
После дальнего удара, который нанес Арамбарри Мауро мяч отбит вратарем
Офсайд
4'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
4'
Бергара Маркель из команды Хетафе делает навес
2'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Реал Сосьедад
Хетафе
14.9% (26)
Ничья:
40.8% (71)
Реал Сосьедад
44.3% (77)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.8% (64)
Реал Сосьедад:
25.3% (44)
Реал Сосьедад:
10.3% (18)
Хетафе:
6.9% (12)
Хетафе:
4.6% (8)
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