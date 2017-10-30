Стадион: Гран Канария
1:1
Перерыв
1:0
7' ГолРеми Лоик
1:1
36' ГолБорхес Сельсо
45' Желтая карточкаМичел Маседо
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Баккали Закария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Мичел Маседо получает желтую карточку.
48'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Баккали Закария.
48'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Витоло Виктор из команды Лас-Пальмас делает навес
48'
48'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Реми Лоик из команды Лас-Пальмас делает навес
47'
46'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Шёр Фабиан.
46'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Реми Лоик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
45'
45'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает подножку. Висенте Гомес заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Картабия Федерико из команды Депортиво опасно играет. Чуть не пострадал Сампер Серхи.
43'
Лисоайн Рауль из команды Лас-Пальмас остановил атаку, перехватив мяч.
43'
Баккали Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Удар от ворот произведет Депортиво
41'
41'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Баккали Закария из команды Депортиво делает навес
41'
Баккали Закария из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
40'
Картабия Федерико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Витоло Виктор попал в створ, но вратарь справился с ударом.
38'
38'
Лукас Перес бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
38'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает навес
36'
Картабия Федерико сделал результативную передачу.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Борхес Сельсо из клуба "Депортиво" отправил мяч головой в ворота.
36'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Витоло Виктор из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Картабия Федерико атакует сзади соперника. Кастельяно Дани пострадал.
32'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Сидней.
29'
Бигас Педро пробил головой, вратарь справился с ударом.
29'
Висенте Гомес бьет с лёта, но мяч попадает в перекладину
29'
Пантилимон Костел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
28'
Кальери Хонатан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
28'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
28'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Борхес Сельсо из команды Депортиво. Это Сампер Серхи заработал фол.
26'
26'
Картабия Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас делает подножку. Вальверде Федерико заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Мичел Маседо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
24'
Матч возобновится спорным мячом
23'
Лисоайн Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Вальверде Федерико из команды Депортиво сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
23'
Шёр Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Витоло Виктор из команды Лас-Пальмас делает подножку. Картабия Федерико заработал фол.
21'
Хуанфран Морено из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
20'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
20'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво бьет головой мимо ворот
19'
Вальверде Федерико из команды Депортиво подал угловой справа.
19'
Хуанфран Морено бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
18'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
18'
Картабия Федерико из команды Депортиво устремляется вперед с мячом.
17'
17'
Вальверде Федерико из команды Депортиво подал угловой слева.
16'
Баккали Закария нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Реми Лоик из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
14'
Виера Хонатан получил травму и заменен. Тана Домингес выходит на поле.
14'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво опасно играет. Чуть не пострадал Кальери Хонатан.
13'
13'
Баккали Закария из команды Депортиво делает навес
13'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает подножку. Вальверде Федерико заработал фол.
12'
12'
Вальверде Федерико из команды Депортиво подал угловой справа.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Виера Хонатан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
11'
Виера Хонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Хуанфран Морено из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
7'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Реми Лоик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
6'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
6'
Мичел Маседо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает подножку. Картабия Федерико заработал фол.
4'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
2'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:1 Депортиво
Лас-Пальмас
57% (106)
Ничья:
29% (54)
Депортиво
14% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лас-Пальмас:
29.6% (55)
1:1 Ничья:
24.2% (45)
1:0 Лас-Пальмас:
18.3% (34)
1:2 Депортиво:
8.1% (15)
2:0 Лас-Пальмас:
4.3% (8)
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