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Стадион: Сан-Мамес
Состав команд
30
Нуньес
Унай
15
Лекуе
Иньиго
22
Гарсия
Рауль
20
Адурис
Ариц
18
Альба
Хорди
Атлетик Б 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кепа Аррисабалага Вратарь
- 2 Боведа Энеко Защитник
- 30 Нуньес Унай Защитник
- 4 Лапорт Эмерик Защитник
- 15 Лекуе Иньиго Защитник
- 6 Сан-Хосе Микель Полузащитник
- 8 Итурраспе Андер Полузащитник
- 11 Уильямс Иньяки Полузащитник
- 22 Гарсия Рауль Полузащитник
- 28 Кордоба Иньиго Полузащитник
- 20 Адурис Ариц Нападающий
- Главный тренер: Сиганда Хосе
- Травмы и дисквалификации
- Муньяин Икер Травмирован
- Йерай Альварес Травмирован
- Де Маркос Оскар Травмирован
Барселона 4-4-2
- Основной состав
- 1 Тер Штеген Марк-Андре Вратарь
- 2 Семеду Нелсон Защитник
- 3 Пике Херард Защитник
- 23 Юмтити Самуэль Защитник
- 18 Альба Хорди Защитник
- 20 Роберто Серхи Полузащитник
- 4 Ракитич Иван Полузащитник
- 5 Бускетс Серхио Полузащитник
- 15 Паулиньо Жозе Полузащитник
- 10 Месси Лионель Нападающий
- 9 Суарес Луис Нападающий
- Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Дембеле Усман Травмирован
- Рафинья Алькантара Травмирован
- Вермален Томас Травмирован
- Иньеста Андрес Травмирован
- Арда Туран Травмирован
- Видаль Алеш Травмирован
Предыдущие игры
Атлетик Б (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 25.10.2017 Форментера 1:1 Атлетик Б КК
- 22.10.2017 Леганес 1:0 Атлетик Б П
- 19.10.2017 Эстерсунд 2:2 Атлетик Б ЛЕ
- 14.10.2017 Атлетик Б 1:0 Севилья П
- 11.10.2017 Баракальдо 2:2 Атлетик Б ТМК
- 01.10.2017 Валенсия 3:2 Атлетик Б П
- 28.09.2017 Атлетик Б 0:1 Заря ЛЕ
- 23.09.2017 Малага 3:3 Атлетик Б П
- 20.09.2017 Атлетик Б 1:2 Атлетико М П
- 17.09.2017 Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б П
- 14.09.2017 Герта 0:0 Атлетик Б ЛЕ
- 10.09.2017 Атлетик Б 2:0 Жирона П
- 27.08.2017 Эйбар 0:1 Атлетик Б П
- 24.08.2017 Атлетик Б 1:0 Панатинаикос ЛЕ
- 20.08.2017 Атлетик Б 0:0 Хетафе П
- 17.08.2017 Панатинаикос 2:3 Атлетик Б ЛЕ
- 05.08.2017 Ливерпуль 3:1 Атлетик Б ТМК
- 03.08.2017 Атлетик Б 3:0 Динамо Бухарест ЛЕ
- 29.07.2017 Атлетик Б 3:0 Реус Депортиу ТМК
- 27.07.2017 Динамо Бухарест 1:1 Атлетик Б ЛЕ
Барселона (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 24.10.2017 Мурсия 0:3 Барселона КК
- 21.10.2017 Барселона 2:0 Малага П
- 18.10.2017 Барселона 3:1 Олимпиакос ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 01.10.2017 Барселона 3:0 Лас-Пальмас П
- 27.09.2017 Спортинг Л 0:1 Барселона ЛЧ
- 23.09.2017 Жирона 0:3 Барселона П
- 19.09.2017 Барселона 6:1 Эйбар П
- 16.09.2017 Хетафе 1:2 Барселона П
- 12.09.2017 Барселона 3:0 Ювентус ЛЧ
- 09.09.2017 Барселона 5:0 Эспаньол П
- 26.08.2017 Алавес 0:2 Барселона П
- 20.08.2017 Барселона 2:0 Бетис П
- 17.08.2017 Реал Мадрид 2:0 Барселона С
- 13.08.2017 Барселона 1:3 Реал Мадрид С
- 07.08.2017 Барселона 5:0 Шапекоэнсе ТМК
- 04.08.2017 Химнастик 1:1 Барселона ТМК
- 30.07.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона МКЧ
- 27.07.2017 Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед МКЧ
- 23.07.2017 Ювентус 1:2 Барселона МКЧ
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Барселона: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б Примера
- 11.01.2017 Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля
- 05.01.2017 Атлетик Б 2:1 Барселона Кубок Короля
- 28.08.2016 Атлетик Б 0:1 Барселона Примера
- 27.01.2016 Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля
- 20.01.2016 Атлетик Б 1:2 Барселона Кубок Короля
- 17.01.2016 Барселона 6:0 Атлетик Б Примера
- 23.08.2015 Атлетик Б 0:1 Барселона Примера
- 17.08.2015 Барселона 1:1 Атлетик Б Суперкубок Испании
- 14.08.2015 Атлетик Б 4:0 Барселона Суперкубок Испании
- 30.05.2015 Атлетик Б 1:3 Барселона Кубок Короля
- 08.02.2015 Атлетик Б 2:5 Барселона Примера
- 13.09.2014 Барселона 2:0 Атлетик Б Примера
- 20.04.2014 Барселона 2:1 Атлетик Б Примера
- 02.12.2013 Атлетик Б 1:0 Барселона Примера
- 27.04.2013 Атлетик Б 2:2 Барселона Примера
- 01.12.2012 Барселона 5:1 Атлетик Б Примера
- 26.05.2012 Барселона 3:0 Атлетик Б Кубок Короля
- 01.04.2012 Барселона 2:0 Атлетик Б Примера
- 06.11.2011 Атлетик Б 2:2 Барселона Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 3
|25
|2.
|Валенсия
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|25 - 10
|21
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|5.
|Леганес
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|8 - 3
|17
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 17
|16
|8.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 18
|14
|10.
|Сельта
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|18 - 14
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|12.
|Леванте
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 11
|11
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|14.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 10
|9
|15.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|16.
|Депортиво
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 20
|7
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 22
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|3 - 14
|3
|20.
|Малага
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 20
|1
-
До начала матча осталось 22 часа 32 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетик Б - Барселона, который состоится 28.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетик Б - Барселона, который состоится 28.10.2017.
Новости матча
-
-
Альба возобновил тренировки — 17:18
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Прогнозы на матч Атлетик Б - Барселона
Атлетик Б
2% (2)
Ничья:
5% (5)
Барселона
93.1% (94)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Барселона:
31.7% (32)
1:3 Барселона:
26.7% (27)
0:2 Барселона:
23.8% (24)
0:1 Барселона:
5% (5)
1:1 Ничья:
3% (3)
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