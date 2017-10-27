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Стадион:
Атлетик Б
 
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Барселона
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До начала матча осталось 22 часа 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетик Б - Барселона, который состоится 28.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетик Б - Барселона
Атлетик Б
2% (2)
Ничья:
5% (5)
Барселона
93.1% (94)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
31.7% (32)
Барселона:
26.7% (27)
Барселона:
23.8% (24)
Барселона:
5% (5)
Ничья:
3% (3)
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