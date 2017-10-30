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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Корнелья-Эль Прат
3' Желтая карточкаБарраган Антонио
Состав команд
15
Давид
Лопес
22
Эрмосо
Марио
18
Фуэго
Хави
25
Дардер
Серхи
19
Пьятти
Пабло
13
Адан
Антонио
23
Манди
Аисса
21
Тошка
Алин
Эспаньол 4-4-2
- Основной состав
- 1 Пау Лопес Вратарь
- 4 Санчес Виктор Защитник
- 15 Давид Лопес Защитник
- 22 Эрмосо Марио Защитник
- 3 Кариколь Аарон Защитник
- 10 Хурадо Хосе Мануэль Полузащитник
- 18 Фуэго Хави Полузащитник
- 25 Дардер Серхи Полузащитник
- 19 Пьятти Пабло Полузащитник
- 7 Морено Херард Нападающий
- 11 Баптистао Лео Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Лопес Диего Вратарь
- 5 Налдо Гомес Защитник
- 16 Хави Лопеc Защитник
- 14 Мелендо Оскар Полузащитник
- 20 Папа Диоп Полузащитник
- 17 Перес Эрнан Полузащитник
- 9 Гарсия Серхио Нападающий
- Главный тренер: Кике Флорес
- Травмы и дисквалификации
- Дуарте Оскар Травмирован
Бетис 4-3-3
- Основной состав
- 13 Адан Антонио Вратарь
- 19 Барраган Антонио Защитник
- 23 Манди Аисса Защитник
- 5 Амат Хорди Защитник
- 21 Тошка Алин Защитник
- 18 Гуардадо Андрес Полузащитник
- 3 Гарсия Хави Полузащитник
- 6 Фабиан Руис Полузащитник
- 11 Науэль Матиас Нападающий
- 9 Санабрия Антонио Нападающий
- 17 Хоакин Санчес Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хименес Даниэль Вратарь
- 2 Наварро Рафаэль Защитник
- 12 Кэмпбелл Джоэль Полузащитник
- 29 Нарваэс Хуан Полузащитник
- 8 Камараса Виктор Полузащитник
- 7 Леон Серхио Полузащитник
- 10 Будебуз Ряд Полузащитник
- Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Дурмиси Риза Травмирован
Предыдущие игры
Эспаньол (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 26.10.2017 Тенерифе 0:0 Эспаньол КК
- 23.10.2017 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол П
- 13.10.2017 Эспаньол 0:0 Леванте П
- 01.10.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол П
- 24.09.2017 Эспаньол 4:1 Депортиво П
- 21.09.2017 Вильярреал 0:0 Эспаньол П
- 18.09.2017 Эспаньол 2:1 Сельта П
- 09.09.2017 Барселона 5:0 Эспаньол П
- 27.08.2017 Эспаньол 0:1 Леганес П
- 19.08.2017 Севилья 1:1 Эспаньол П
- 10.08.2017 Наполи 2:0 Эспаньол ТМК
- 06.08.2017 Гамбург 1:1 Эспаньол ТМК
- 02.08.2017 Твенте 0:0 Эспаньол ТМК
- 28.07.2017 Боруссия Д 0:1 Эспаньол ТМК
- 25.07.2017 Олот 0:4 Эспаньол ТМК
- 19.07.2017 Персиджа 0:7 Эспаньол ТМК
- 19.05.2017 Гранада 1:2 Эспаньол П
- 13.05.2017 Эспаньол 0:1 Валенсия П
- 07.05.2017 Депортиво 1:2 Эспаньол П
- 29.04.2017 Эспаньол 0:3 Барселона П
Бетис (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 24.10.2017 Кадис 1:2 Бетис КК
- 21.10.2017 Бетис 2:0 Алавес П
- 15.10.2017 Бетис 3:6 Валенсия П
- 01.10.2017 Реал Сосьедад 4:4 Бетис П
- 25.09.2017 Бетис 4:0 Леванте П
- 20.09.2017 Реал Мадрид 0:1 Бетис П
- 16.09.2017 Бетис 2:1 Депортиво П
- 10.09.2017 Вильярреал 3:1 Бетис П
- 25.08.2017 Бетис 2:1 Сельта П
- 20.08.2017 Барселона 2:0 Бетис П
- 12.08.2017 Интер Милан 1:0 Бетис ТМК
- 09.08.2017 Милан 1:2 Бетис ТМК
- 08.08.2017 Кордова 1:0 Бетис ТМК
- 06.08.2017 Штуттгарт 1:2 Бетис ТМК
- 05.08.2017 Айнтрахт Фр 3:0 Бетис ТМК
- 30.07.2017 Бетис 1:1 Бешикташ ТМК
- 29.07.2017 Бетис 1:1 Вальядолид ТМК
- 26.07.2017 Экстремадура 1:1 Бетис ТМК
- 21.07.2017 Бетис 1:0 Витория Сетубал ТМК
- 20.07.2017 Бенфика 2:1 Бетис ТМК
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Бетис: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
- 31.03.2017 Эспаньол 2:1 Бетис Примера
- 30.10.2016 Бетис 0:1 Эспаньол Примера
- 03.03.2016 Эспаньол 0:3 Бетис Примера
- 17.10.2015 Бетис 1:3 Эспаньол Примера
- 09.08.2015 Эспаньол 1:1 Бетис Товарищеские матчи. Клубы
- 02.02.2014 Бетис 2:0 Эспаньол Примера
- 01.09.2013 Эспаньол 0:0 Бетис Примера
- 18.02.2013 Эспаньол 1:0 Бетис Примера
- 22.09.2012 Бетис 1:0 Эспаньол Примера
- 22.03.2012 Бетис 1:1 Эспаньол Примера
- 27.10.2011 Эспаньол 1:0 Бетис Примера
- 26.04.2009 Эспаньол 2:0 Бетис Примера
- 07.12.2008 Бетис 1:1 Эспаньол Примера
- 27.01.2008 Эспаньол 1:2 Бетис Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|28 - 3
|28
|2.
|Валенсия
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 11
|24
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|15 - 6
|20
|5.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|11 - 9
|19
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Леганес
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 5
|17
|8.
|Бетис
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 17
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|21 - 20
|14
|10.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|11.
|Жирона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|12.
|Леванте
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 13
|12
|13.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|15.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|16.
|Депортиво
|1:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|17.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 22
|8
|18.
|Лас-Пальмас
|1:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|19.
|Малага
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|20.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|4 - 16
|3
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
47'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
Санабрия Антонио из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Дардер Серхи.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
44'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает навес
44'
44'
44'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Морено Херард из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
42'
Пау Лопес вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Барраган Антонио из команды Бетис делает навес
42'
Пьятти Пабло возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Матч возобновится спорным мячом
41'
Пьятти Пабло получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Пьятти Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Удар от ворот произведет Бетис
39'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает навес
38'
Науэль Матиас из команды Бетис делает подножку. Кариколь Аарон заработал фол.
37'
37'
37'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Фабиан Руис из команды Бетис делает подножку. Пьятти Пабло заработал фол.
36'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
35'
35'
Адан Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
34'
Амат Хорди из команды Бетис делает подножку. Дардер Серхи заработал фол.
34'
34'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает навес
34'
33'
Науэль Матиас коснулся мяча рукой.
32'
Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает навес
32'
Удар от ворот произведет Бетис
32'
Пьятти Пабло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает подножку. Науэль Матиас заработал фол.
31'
31'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
29'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает подножку. Фабиан Руис заработал фол.
28'
28'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
26'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Баптистао Лео на финте ушёл от оппонента.
26'
Барраган Антонио из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Барраган Антонио на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
21'
После дальнего удара, который нанес Гуардадо Андрес мяч отбит вратарем
20'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
После удара головой, который нанес Морено Херард, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
19'
19'
Тошка Алин выбил мяч на угловой.
19'
Санчес Виктор на финте ушёл от оппонента.
18'
18'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает навес
18'
17'
Удар от ворот произведет Эспаньол
17'
Фабиан Руис ударом издали сотрясает перекладину
16'
Науэль Матиас из команды Бетис делает пас партнеру.
15'
15'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес
15'
15'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
14'
14'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
14'
14'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает навес
11'
11'
11'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Барраган Антонио из команды Бетис делает навес
11'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
10'
10'
Удар от ворот произведет Бетис
9'
Баптистао Лео бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Науэль Матиас из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Фуэго Хави.
8'
8'
8'
Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Эрмосо Марио бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
7'
6'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Хурадо Хосе Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Науэль Матиас из команды Бетис делает навес
5'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Морено Херард из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
4'
Эрмосо Марио пробил головой, вратарь справился с ударом.
4'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Барраган Антонио получает желтую карточку.
3'
Барраган Антонио из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Кариколь Аарон.
1'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает подножку. Науэль Матиас заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Бетис
Эспаньол
60.3% (111)
Ничья:
26.6% (49)
Бетис
13% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эспаньол:
32.6% (60)
1:0 Эспаньол:
21.2% (39)
1:1 Ничья:
20.7% (38)
1:2 Бетис:
7.1% (13)
2:2 Ничья:
3.8% (7)
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