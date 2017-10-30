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  5. Примера
Стадион:
Эспаньол
0:0
Перерыв
Бетис
0'
3' Желтая карточка
Барраган Антонио
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
47'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
45'
Санабрия Антонио из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Дардер Серхи.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает навес
44'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
44'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Морено Херард из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
42'
Пау Лопес вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Барраган Антонио из команды Бетис делает навес
Травма, повреждение
42'
Пьятти Пабло возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
41'
Пьятти Пабло получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
41'
Пьятти Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Удар от ворот произведет Бетис
39'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает навес
Фол, нарушение
38'
Науэль Матиас из команды Бетис делает подножку. Кариколь Аарон заработал фол.
37'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Фабиан Руис из команды Бетис делает подножку. Пьятти Пабло заработал фол.
36'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
35'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Адан Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
34'
Амат Хорди из команды Бетис делает подножку. Дардер Серхи заработал фол.
34'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает навес
34'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Науэль Матиас коснулся мяча рукой.
32'
Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает навес
32'
Удар от ворот произведет Бетис
32'
Пьятти Пабло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
31'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает подножку. Науэль Матиас заработал фол.
31'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
29'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает подножку. Фабиан Руис заработал фол.
28'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Баптистао Лео на финте ушёл от оппонента.
26'
Барраган Антонио из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Барраган Антонио на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
После дальнего удара, который нанес Гуардадо Андрес мяч отбит вратарем
Офсайд
20'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
После удара головой, который нанес Морено Херард, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Угловой
19'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
19'
Тошка Алин выбил мяч на угловой.
19'
Санчес Виктор на финте ушёл от оппонента.
18'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает навес
18'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Эспаньол
17'
Фабиан Руис ударом издали сотрясает перекладину
16'
Науэль Матиас из команды Бетис делает пас партнеру.
15'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес
15'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
14'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает навес
11'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Барраган Антонио из команды Бетис делает навес
11'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
10'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Бетис
9'
Баптистао Лео бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
9'
Науэль Матиас из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Фуэго Хави.
8'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
7'
Эрмосо Марио бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
7'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Хурадо Хосе Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Науэль Матиас из команды Бетис делает навес
5'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Морено Херард из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
4'
Эрмосо Марио пробил головой, вратарь справился с ударом.
4'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
3'
Барраган Антонио получает желтую карточку.
Фол, нарушение
3'
Барраган Антонио из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Кариколь Аарон.
Фол, нарушение
1'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает подножку. Науэль Матиас заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Бетис
Эспаньол
60.3% (111)
Ничья:
26.6% (49)
Бетис
13% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Эспаньол:
32.6% (60)
Эспаньол:
21.2% (39)
Ничья:
20.7% (38)
Бетис:
7.1% (13)
Ничья:
3.8% (7)
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