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Стадион: Монтиливи
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Состав команд
13
Буну
Яссин
25
Маффео
Пабло
15
Хуанпе
Хуан
11
Адай
Бенитес
23
Гарсия
Алеш
13
Касилья
Кико
10
Модрич
Лука
22
Иско
Аларкон
Жирона 5-4-1
- Основной состав
- 13 Буну Яссин Вратарь
- 25 Маффео Пабло Защитник
- 2 Бернардо Эспиноса Защитник
- 15 Хуанпе Хуан Защитник
- 4 Чимено Рамальо Защитник
- 11 Адай Бенитес Защитник
- 9 Порту Кристиан Полузащитник
- 23 Гарсия Алеш Полузащитник
- 8 Понс Пере Полузащитник
- 24 Гарсия Борха I Полузащитник
- 18 Кайоде Оларенваджу Нападающий
- Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Амагат Элой Травмирован
- Алькала Педро Травмирован
Реал Мадрид 4-3-1-2
- Основной состав
- 13 Касилья Кико Вратарь
- 6 Начо Игнасио Защитник
- 4 Рамос Серхио Защитник
- 5 Варан Рафаэль Защитник
- 12 Марсело Виера Защитник
- 10 Модрич Лука Полузащитник
- 14 Каземиро Карлос Полузащитник
- 8 Кроос Тони Полузащитник
- 22 Иско Аларкон Полузащитник
- 9 Бензема Карим Нападающий
- 7 Роналду Криштиану Нападающий
- Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Навас Кейлор Травмирован
- Бэйл Гарет Травмирован
- Карвахаль Даниэль Травмирован
- Ковачич Матео Травмирован
Предыдущие игры
Жирона (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 26.10.2017 Жирона 0:2 Леванте КК
- 23.10.2017 Депортиво 1:2 Жирона П
- 15.10.2017 Жирона 1:2 Вильярреал П
- 06.10.2017 Жирона 3:2 Монпелье ТМК
- 29.09.2017 Сельта 3:3 Жирона П
- 23.09.2017 Жирона 0:3 Барселона П
- 20.09.2017 Леганес 0:0 Жирона П
- 17.09.2017 Жирона 0:1 Севилья П
- 10.09.2017 Атлетик Б 2:0 Жирона П
- 04.09.2017 CF Ripoll 0:8 Жирона ТМК
- 26.08.2017 Жирона 1:0 Малага П
- 19.08.2017 Жирона 2:2 Атлетико М П
- 15.08.2017 Жирона 1:0 Манчестер Сити ТМК
- 12.08.2017 Реус Депортиу 0:0 Жирона ТМК
- 05.08.2017 Хетафе 1:0 Жирона ТМК
- 04.08.2017 Барселона-2 2:2 Жирона ТМК
- 01.08.2017 Жирона 0:0 Брайтон ТМК
- 27.07.2017 Олдхэм Атлетик 1:2 Жирона ТМК
- 25.07.2017 Ноттингем Форест 2:1 Жирона ТМК
- 10.06.2017 Кордова 2:1 Жирона С
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 26.10.2017 Фуэнлабрада 0:2 Реал Мадрид КК
- 22.10.2017 Реал Мадрид 3:0 Эйбар П
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 14.10.2017 Хетафе 1:2 Реал Мадрид П
- 01.10.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол П
- 26.09.2017 Боруссия Д 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 23.09.2017 Алавес 1:2 Реал Мадрид П
- 20.09.2017 Реал Мадрид 0:1 Бетис П
- 17.09.2017 Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид П
- 13.09.2017 Реал Мадрид 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 09.09.2017 Реал Мадрид 1:1 Леванте П
- 27.08.2017 Реал Мадрид 2:2 Валенсия П
- 23.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Фиорентина ТМК
- 20.08.2017 Депортиво 0:3 Реал Мадрид П
- 17.08.2017 Реал Мадрид 2:0 Барселона С
- 13.08.2017 Барселона 1:3 Реал Мадрид С
- 08.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Манчестер Юнайтед СУ
- 03.08.2017 Все звёзды МЛС 1:1 Реал Мадрид ТМК
- 30.07.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона МКЧ
- 27.07.2017 Манчестер Сити 4:1 Реал Мадрид МКЧ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 3
|26
|2.
|Валенсия
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 11
|24
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|15 - 6
|20
|5.
|Леганес
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|8 - 3
|17
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 17
|16
|8.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 18
|14
|10.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|11.
|Сельта
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|18 - 14
|11
|12.
|Леванте
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 11
|11
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|14.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 10
|9
|15.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|16.
|Депортиво
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 20
|7
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 22
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|4 - 16
|3
|20.
|Малага
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 20
|1
-
До начала матча осталось 20 часов 13 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Жирона - Реал Мадрид, который состоится 29.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Жирона - Реал Мадрид, который состоится 29.10.2017.
Новости матча
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Касильяс подначил Роналду — 16:07
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Прогнозы на матч Жирона - Реал Мадрид
Жирона
0.9% (1)
Ничья:
0% (0)
Реал Мадрид
99.1% (114)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Реал Мадрид:
40% (46)
0:3 Реал Мадрид:
22.6% (26)
1:3 Реал Мадрид:
16.5% (19)
1:2 Реал Мадрид:
7.8% (9)
0:4 Реал Мадрид:
4.3% (5)
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