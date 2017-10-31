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Стадион:
Халл Сити
 
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Мидлсбро
announcement
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До начала матча осталось 18 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Мидлсбро, который состоится 31.10.2017.
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Прогнозы на матч Халл Сити - Мидлсбро
Халл Сити
61.8% (84)
Ничья:
25.7% (35)
Мидлсбро
12.5% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Халл Сити:
33.8% (46)
Ничья:
22.1% (30)
Халл Сити:
15.4% (21)
Мидлсбро:
5.9% (8)
Халл Сити:
5.1% (7)
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